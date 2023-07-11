Лимонный курд

По
Admin
-
0
33

Лимонный курд – это очень вкусное, ароматное и яркое лакомство для различных десертов. Курд можно использовать для прослойки тортов или пирожных. Для приготовления полуфабриката берите на заметку проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лимонный курд — классический рецепт

Лимонный курд – классический рецепт, который используют все кондитеры. Приготовленный таким способом курд получается нежным и густым. Он идеально подойдет для самых разных десертов. Обязательно берите на заметку пошаговую кулинарную идею.

Лимонный курд

Ингредиенты –+0.4 кг.

  • Желток 4 шт.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Сок лимонный 70 мл.
  • Масло сливочное 70 гр.
  • Лимонная цедра 1 ст.л.
  • Крахмал картофельный 2 ст.л.

Шаги 30 мин.

  1. Лимонный курд

    Лимонный курд по классическому рецепту готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Лимонный курд

    Снимаем с лимона цедру любым удобным способом.

  3. Лимонный курд

    Отжимаем из лимона сок, удаляем из него косточки.

  4. Лимонный курд

    В сотейнике соединяем лимонный сок, цедру, яичные желтки, сахар и крахмал. Перемешиваем и томим около 5 минут до загустения. Затем растапливаем здесь сливочное масло. Вымешиваем.

  5. Лимонный курд

    Заготовку растираем через мелкое металлическое сито.

  6. Лимонный курд

    Переливаем полученную массу в баночку и убираем в холодильник на пару часов для охлаждения.

  7. Лимонный курд

    Лимонный курд по классическому рецепту готов!

Сливочно-лимонный курд

Сливочно-лимонный курд несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Лакомство выйдет очень вкусным, нежным и ароматным. Идеальное решение для ваших домашних десертов.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

  • Сок лимонный – 160 мл.
  • Яйцо – 225 гр.
  • Цедра лимона – 8 гр.
  • Сахар – 240 гр.
  • Масло сливочное – 350 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество лимонного сока.

Лимонный курд

Шаг 2. Любым удобным способом снимаем с лимона цедру.

Лимонный курд

Шаг 3. Соединяем цедру с сахаром и тщательно вымешиваем.

Лимонный курд

Шаг 4. В сотейнике соединяем лимонный сок, цедру с сахаром и куриными яйцами. Ставим на водяную баню.

Лимонный курд

Шаг 5. Прогреваем до температуры 84 градусов и постоянно вымешиваем венчиком.

Лимонный курд

Шаг 6. Даем массе остыть до температуры 60 градусов. Погружаем сюда кусочки сливочного масла и взбиваем около 10 минут.

Лимонный курд

Шаг 7. Сливочно-лимонный курд готов. Используйте по назначению!

Лимонный курд

Лимонный курд с желатином

Лимонный курд с желатином – это очень вкусный и ароматный продукт для домашних и профессиональных десертов. Курд используют для тортов, пирожных и других популярных лакомств. Для несложного приготовления лимонного продукта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

  • Сок лимонный – 115 мл.
  • Сахар – 110 гр.
  • Крахмал – 2 ч.л.
  • Желатин быстрорастворимый – 15 гр.
  • Вода – 30 мл.
  • Желтки яичные – 4 шт.
  • Цедра лимона – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем цедру с лимонов любым удобным способом.

Лимонный курд

Шаг 2. Из лимонов отжимаем нужное количество сока.

Лимонный курд

Шаг 3. Процеживаем сок, чтобы удалить косточки.

Лимонный курд

Шаг 4. В сотейнике соединяем сок, цедру, сахар, крахмал, яичные желтки и сливочное масло.

Лимонный курд

Шаг 5. Ставим сотейник на небольшой огонь и томим до загустения, постоянно помешивая.

Лимонный курд

Шаг 6. Дальше заготовку можно прикрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

Лимонный курд

Шаг 7. Разводим желатин в воде и оставляем на 15 минут. Отправляем его в курд, ставим на небольшой огонь и нагреваем до растворения желатина, постоянно помешивая.

Лимонный курд

Шаг 8. Лимонный курд с желатином готов!

Лимонный курд

Курд из лимона со сливочным маслом

Курд из лимона со сливочным маслом каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Угощение выйдет невероятно вкусным, нежным и ароматным. Отличное решение для ваших домашних десертов.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

  • Лимон – 250 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем лимоны. Снимаем с них цедру и выдавливаем сок. Отправляем сок и цедру в миску.

Лимонный курд

Шаг 2. Разбиваем сюда по очереди яйца и взбиваем содержимое вилкой или венчиком.

Лимонный курд

Шаг 3. Добавляем сахар и продолжаем вымешивать.

Лимонный курд

Шаг 4. Ставим заготовку на водяную баню. Томим около 10-20 минут, постоянно помешивая.

Лимонный курд

Шаг 5. Масса должна стать густой и тягучей.

Лимонный курд

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и погружаем в нее сливочное масло.

Лимонный курд

Шаг 7. Взбиваем заготовку блендером до густой пышной массы. Убираем в холодильник для охлаждения.

Лимонный курд

Шаг 8. Курд из лимона со сливочным маслом готов!

Лимонный курд

Лимонный курд с яичными желтками

Лимонный курд с яичными желтками – это невероятно вкусный, нежный и ароматный продукт для самых популярных лакомств. Для несложного приготовления лимонного курда в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

  • Желтки яичные – 4 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Цедра лимонная – 1 ст.л.
  • Сок лимона – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Яичные желтки аккуратно отделяем от белков.

Лимонный курд

Шаг 2. В кастрюле соединяем желтки, сахар, лимонную цедру и лимонный сок. Перемешиваем.

Лимонный курд

Шаг 3. Ставим на средний огонь и томим содержимое до растворения сахара, постоянно помешивая.

Лимонный курд

Шаг 4. Уменьшаем огонь и продолжаем томить массу до загустения.

Лимонный курд

Шаг 5. Опускаем сюда кусочки сливочного масла. Вымешиваем до однородности.

Лимонный курд

Шаг 6. Дальше готовый курд перетираем через мелкое металлическое сито, чтобы сделать массу более однородной и нежной.

Лимонный курд

Шаг 7. Лимонный курд с яичными желтками готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Лимонный курд

Лимонный курд с крахмалом

Лимонный курд с крахмалом несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовый продукт выйдет очень вкусным, густым и ароматным. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Сок лимонный – 320 мл.
  • Цедра лимона – 2 ст.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Сахар – 220 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Желток яичный – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим лимонную цедру и лимонный сок. Отправляем в глубокую миску.

Лимонный курд

Шаг 2. Сюда же добавляем крахмал.

Лимонный курд

Шаг 3. Вымешиваем массу до исчезновения комочков.

Лимонный курд

Шаг 4. Добавляем сюда сахар и кусочки сливочного масла. Ставим на небольшой огонь, чтобы масло полностью растопилось.

Лимонный курд

Шаг 5. Взбиваем яичные желтки. Не переставая взбивать, вливаем сюда лимонную заготовку.

Лимонный курд

Шаг 6. Ставим на плиту. Нагреваем и постоянно помешиваем до загустения.

Лимонный курд

Шаг 7. Лимонный курд с крахмалом готов. Используйте для дальнейших приготовлений.

Лимонный курд

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА