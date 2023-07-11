Лимонный курд – это очень вкусное, ароматное и яркое лакомство для различных десертов. Курд можно использовать для прослойки тортов или пирожных. Для приготовления полуфабриката берите на заметку проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лимонный курд — классический рецепт

Лимонный курд – классический рецепт, который используют все кондитеры. Приготовленный таким способом курд получается нежным и густым. Он идеально подойдет для самых разных десертов. Обязательно берите на заметку пошаговую кулинарную идею.

Ингредиенты –+0.4 кг.

Желток 4 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Сок лимонный 70 мл.

Масло сливочное 70 гр.

Лимонная цедра 1 ст.л.

Крахмал картофельный 2 ст.л.

Шаги 30 мин.

Лимонный курд по классическому рецепту готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Снимаем с лимона цедру любым удобным способом. Отжимаем из лимона сок, удаляем из него косточки. В сотейнике соединяем лимонный сок, цедру, яичные желтки, сахар и крахмал. Перемешиваем и томим около 5 минут до загустения. Затем растапливаем здесь сливочное масло. Вымешиваем. Заготовку растираем через мелкое металлическое сито. Переливаем полученную массу в баночку и убираем в холодильник на пару часов для охлаждения. Лимонный курд по классическому рецепту готов!

Сливочно-лимонный курд

Сливочно-лимонный курд несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Лакомство выйдет очень вкусным, нежным и ароматным. Идеальное решение для ваших домашних десертов.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

Сок лимонный – 160 мл.

Яйцо – 225 гр.

Цедра лимона – 8 гр.

Сахар – 240 гр.

Масло сливочное – 350 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество лимонного сока.

Шаг 2. Любым удобным способом снимаем с лимона цедру.

Шаг 3. Соединяем цедру с сахаром и тщательно вымешиваем.

Шаг 4. В сотейнике соединяем лимонный сок, цедру с сахаром и куриными яйцами. Ставим на водяную баню.

Шаг 5. Прогреваем до температуры 84 градусов и постоянно вымешиваем венчиком.

Шаг 6. Даем массе остыть до температуры 60 градусов. Погружаем сюда кусочки сливочного масла и взбиваем около 10 минут.

Шаг 7. Сливочно-лимонный курд готов. Используйте по назначению!

Лимонный курд с желатином

Лимонный курд с желатином – это очень вкусный и ароматный продукт для домашних и профессиональных десертов. Курд используют для тортов, пирожных и других популярных лакомств. Для несложного приготовления лимонного продукта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

Сок лимонный – 115 мл.

Сахар – 110 гр.

Крахмал – 2 ч.л.

Желатин быстрорастворимый – 15 гр.

Вода – 30 мл.

Желтки яичные – 4 шт.

Цедра лимона – 1 ст.л.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем цедру с лимонов любым удобным способом.

Шаг 2. Из лимонов отжимаем нужное количество сока.

Шаг 3. Процеживаем сок, чтобы удалить косточки.

Шаг 4. В сотейнике соединяем сок, цедру, сахар, крахмал, яичные желтки и сливочное масло.

Шаг 5. Ставим сотейник на небольшой огонь и томим до загустения, постоянно помешивая.

Шаг 6. Дальше заготовку можно прикрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

Шаг 7. Разводим желатин в воде и оставляем на 15 минут. Отправляем его в курд, ставим на небольшой огонь и нагреваем до растворения желатина, постоянно помешивая.

Шаг 8. Лимонный курд с желатином готов!

Курд из лимона со сливочным маслом

Курд из лимона со сливочным маслом каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Угощение выйдет невероятно вкусным, нежным и ароматным. Отличное решение для ваших домашних десертов.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Лимон – 250 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем лимоны. Снимаем с них цедру и выдавливаем сок. Отправляем сок и цедру в миску.

Шаг 2. Разбиваем сюда по очереди яйца и взбиваем содержимое вилкой или венчиком.

Шаг 3. Добавляем сахар и продолжаем вымешивать.

Шаг 4. Ставим заготовку на водяную баню. Томим около 10-20 минут, постоянно помешивая.

Шаг 5. Масса должна стать густой и тягучей.

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и погружаем в нее сливочное масло.

Шаг 7. Взбиваем заготовку блендером до густой пышной массы. Убираем в холодильник для охлаждения.

Шаг 8. Курд из лимона со сливочным маслом готов!

Лимонный курд с яичными желтками

Лимонный курд с яичными желтками – это невероятно вкусный, нежный и ароматный продукт для самых популярных лакомств. Для несложного приготовления лимонного курда в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

Желтки яичные – 4 шт.

Сахар – 100 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Цедра лимонная – 1 ст.л.

Сок лимона – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Яичные желтки аккуратно отделяем от белков.

Шаг 2. В кастрюле соединяем желтки, сахар, лимонную цедру и лимонный сок. Перемешиваем.

Шаг 3. Ставим на средний огонь и томим содержимое до растворения сахара, постоянно помешивая.

Шаг 4. Уменьшаем огонь и продолжаем томить массу до загустения.

Шаг 5. Опускаем сюда кусочки сливочного масла. Вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Дальше готовый курд перетираем через мелкое металлическое сито, чтобы сделать массу более однородной и нежной.

Шаг 7. Лимонный курд с яичными желтками готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Лимонный курд с крахмалом

Лимонный курд с крахмалом несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовый продукт выйдет очень вкусным, густым и ароматным. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Сок лимонный – 320 мл.

Цедра лимона – 2 ст.л.

Крахмал – 2 ст.л.

Сахар – 220 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Желток яичный – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим лимонную цедру и лимонный сок. Отправляем в глубокую миску.

Шаг 2. Сюда же добавляем крахмал.

Шаг 3. Вымешиваем массу до исчезновения комочков.

Шаг 4. Добавляем сюда сахар и кусочки сливочного масла. Ставим на небольшой огонь, чтобы масло полностью растопилось.

Шаг 5. Взбиваем яичные желтки. Не переставая взбивать, вливаем сюда лимонную заготовку.

Шаг 6. Ставим на плиту. Нагреваем и постоянно помешиваем до загустения.

Шаг 7. Лимонный курд с крахмалом готов. Используйте для дальнейших приготовлений.