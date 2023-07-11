Лимонный курд – это очень вкусное, ароматное и яркое лакомство для различных десертов. Курд можно использовать для прослойки тортов или пирожных. Для приготовления полуфабриката берите на заметку проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Лимонный курд — классический рецепт
Лимонный курд – классический рецепт, который используют все кондитеры. Приготовленный таким способом курд получается нежным и густым. Он идеально подойдет для самых разных десертов. Обязательно берите на заметку пошаговую кулинарную идею.
Ингредиенты –+0.4 кг.
- Желток 4 шт.
- Сахар-песок 100 гр.
- Сок лимонный 70 мл.
- Масло сливочное 70 гр.
- Лимонная цедра 1 ст.л.
- Крахмал картофельный 2 ст.л.
Шаги 30 мин.
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Лимонный курд по классическому рецепту готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.
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Снимаем с лимона цедру любым удобным способом.
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Отжимаем из лимона сок, удаляем из него косточки.
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В сотейнике соединяем лимонный сок, цедру, яичные желтки, сахар и крахмал. Перемешиваем и томим около 5 минут до загустения. Затем растапливаем здесь сливочное масло. Вымешиваем.
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Заготовку растираем через мелкое металлическое сито.
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Переливаем полученную массу в баночку и убираем в холодильник на пару часов для охлаждения.
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Лимонный курд по классическому рецепту готов!
Сливочно-лимонный курд
Сливочно-лимонный курд несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Лакомство выйдет очень вкусным, нежным и ароматным. Идеальное решение для ваших домашних десертов.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 400 гр.
Ингредиенты:
- Сок лимонный – 160 мл.
- Яйцо – 225 гр.
- Цедра лимона – 8 гр.
- Сахар – 240 гр.
- Масло сливочное – 350 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество лимонного сока.
Шаг 2. Любым удобным способом снимаем с лимона цедру.
Шаг 3. Соединяем цедру с сахаром и тщательно вымешиваем.
Шаг 4. В сотейнике соединяем лимонный сок, цедру с сахаром и куриными яйцами. Ставим на водяную баню.
Шаг 5. Прогреваем до температуры 84 градусов и постоянно вымешиваем венчиком.
Шаг 6. Даем массе остыть до температуры 60 градусов. Погружаем сюда кусочки сливочного масла и взбиваем около 10 минут.
Шаг 7. Сливочно-лимонный курд готов. Используйте по назначению!
Лимонный курд с желатином
Лимонный курд с желатином – это очень вкусный и ароматный продукт для домашних и профессиональных десертов. Курд используют для тортов, пирожных и других популярных лакомств. Для несложного приготовления лимонного продукта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 400 гр.
Ингредиенты:
- Сок лимонный – 115 мл.
- Сахар – 110 гр.
- Крахмал – 2 ч.л.
- Желатин быстрорастворимый – 15 гр.
- Вода – 30 мл.
- Желтки яичные – 4 шт.
- Цедра лимона – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 60 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Снимаем цедру с лимонов любым удобным способом.
Шаг 2. Из лимонов отжимаем нужное количество сока.
Шаг 3. Процеживаем сок, чтобы удалить косточки.
Шаг 4. В сотейнике соединяем сок, цедру, сахар, крахмал, яичные желтки и сливочное масло.
Шаг 5. Ставим сотейник на небольшой огонь и томим до загустения, постоянно помешивая.
Шаг 6. Дальше заготовку можно прикрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
Шаг 7. Разводим желатин в воде и оставляем на 15 минут. Отправляем его в курд, ставим на небольшой огонь и нагреваем до растворения желатина, постоянно помешивая.
Шаг 8. Лимонный курд с желатином готов!
Курд из лимона со сливочным маслом
Курд из лимона со сливочным маслом каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Угощение выйдет невероятно вкусным, нежным и ароматным. Отличное решение для ваших домашних десертов.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 350 гр.
Ингредиенты:
- Лимон – 250 гр.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 150 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем лимоны. Снимаем с них цедру и выдавливаем сок. Отправляем сок и цедру в миску.
Шаг 2. Разбиваем сюда по очереди яйца и взбиваем содержимое вилкой или венчиком.
Шаг 3. Добавляем сахар и продолжаем вымешивать.
Шаг 4. Ставим заготовку на водяную баню. Томим около 10-20 минут, постоянно помешивая.
Шаг 5. Масса должна стать густой и тягучей.
Шаг 6. Убираем заготовку с огня и погружаем в нее сливочное масло.
Шаг 7. Взбиваем заготовку блендером до густой пышной массы. Убираем в холодильник для охлаждения.
Шаг 8. Курд из лимона со сливочным маслом готов!
Лимонный курд с яичными желтками
Лимонный курд с яичными желтками – это невероятно вкусный, нежный и ароматный продукт для самых популярных лакомств. Для несложного приготовления лимонного курда в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 400 гр.
Ингредиенты:
- Желтки яичные – 4 шт.
- Сахар – 100 гр.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Цедра лимонная – 1 ст.л.
- Сок лимона – 70 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Яичные желтки аккуратно отделяем от белков.
Шаг 2. В кастрюле соединяем желтки, сахар, лимонную цедру и лимонный сок. Перемешиваем.
Шаг 3. Ставим на средний огонь и томим содержимое до растворения сахара, постоянно помешивая.
Шаг 4. Уменьшаем огонь и продолжаем томить массу до загустения.
Шаг 5. Опускаем сюда кусочки сливочного масла. Вымешиваем до однородности.
Шаг 6. Дальше готовый курд перетираем через мелкое металлическое сито, чтобы сделать массу более однородной и нежной.
Шаг 7. Лимонный курд с яичными желтками готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!
Лимонный курд с крахмалом
Лимонный курд с крахмалом несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовый продукт выйдет очень вкусным, густым и ароматным. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Сок лимонный – 320 мл.
- Цедра лимона – 2 ст.л.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Сахар – 220 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Желток яичный – 6 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим лимонную цедру и лимонный сок. Отправляем в глубокую миску.
Шаг 2. Сюда же добавляем крахмал.
Шаг 3. Вымешиваем массу до исчезновения комочков.
Шаг 4. Добавляем сюда сахар и кусочки сливочного масла. Ставим на небольшой огонь, чтобы масло полностью растопилось.
Шаг 5. Взбиваем яичные желтки. Не переставая взбивать, вливаем сюда лимонную заготовку.
Шаг 6. Ставим на плиту. Нагреваем и постоянно помешиваем до загустения.
Шаг 7. Лимонный курд с крахмалом готов. Используйте для дальнейших приготовлений.