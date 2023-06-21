Лимонный пирог, как пух. Такого вкусного пирога я не ела никогда

Пироги являются одним из самых желанных блюд на столах. Традиция выпекания пирогов зародилась в древности и до сих пор отзывается отголосками прошлых традиций.

В нашей культуре пирог — это блюдо сытное, мясное или овощное. Редко пироги готовили из фруктов, тем более экзотических. Однако, во времена путешествий, из дальних стран стали привозить необычные фрукты. Кондитеры и повара начали экспериментировать со вкусами.

В результате, появился лимонный пирог.

Ингредиенты для лимонного пирога:

сливочное масло — 150 г;

сахар — 180 г;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

лимонный сок — 50 г;

цедра лимона;

молоко — 100 г;

мука — 300 г;

разрыхлитель — ч.л. разрыхлителя;

сода — 1/4 ч.л.;

лимон — ½ шт.

Приготовление лимонного пирога:

В миске соединяем при помощи миксера сливочное масло, сахар, соль и яйца до однородности. В смесь выливаем лимонный сок и молоко, добавляем цедру лимона.

В муку высыпаем разрыхлитель и соду, перемешиваем. Просеиваем муку в яичную массу, взбиваем венчиком, формируем тесто.

В форму для выпечки выкладываем пергамент, на него кладем тесто, выравниваем по поверхности. Нарезаем тонкими четвертинками лимонные дольки.

Кладем лимонные дольки на поверхность теста, посыпаем верхушку чайной ложкой сахара.

Выпекать пирог надо при 180 градусах 40-45 минут.

Такой пирог можно делать не только лимонным, но и апельсиновым, лаймовым. Это отменный десерт к чаепитию.