Лингвини – это вид итальянской пасты, напоминающий спагетти, но имеющий слегка приплюснутый вид. Из такого вида получаются невероятно вкусные и аппетитные блюда для семейного обеда или ужина. Берите на заметку нашу кулинарную подборку, в которой мы собрали восемь лучших рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Лингвини с креветками в сливочном соусе

Лингвини с креветками в сливочном соусе – это невероятно вкусное и привлекательное блюдо для вашего яркого обеда или ужина. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Ингредиенты –+4 порц.

Паста Лингвини 400 гр.

Креветки замороженные 1 кг

Консервированная кукуруза 100 гр.

Чеснок 2 зуб.

Масло сливочное 1 ст.л.

Масло оливковое 1 ст.л.

Сливки 200 мл. (10% жирности)

Прованские травы 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Соль 2 ч.л.

Шаги 35 мин.

Как вкусно приготовить лингвини? Подготовим необходимые ингредиенты. Креветки предварительно очищаем, если это необходимо. Разогреваем сковороду с оливковым и сливочным маслом. Отправляем сюда измельченный чеснок и обжариваем его в течение одной минуты. Выкладываем к чесноку креветки. Жарим около трех минут и посыпаем смесью сушеных трав и черным молотым перцем. Дополняем заготовку кукурузой. Поливаем сливками и кипятим заготовку около 5 минут. Отвариваем лингвини и выкладываем в соус с креветками. Аккуратно перемешиваем. Лингвини с креветками в сливочном соусе готово. Подавайте к столу!

Лингвини с беконом

Лингвини с беконом – это аппетитное блюдо для вашего домашнего стола по мотивам колоритной итальянской кухни. Если вы хотите приятно удивить родных и разнообразить привычное меню, то обязательно берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста лингвини – 300 гр.

Бекон – 180 гр.

Яйцо – 5 шт.

Сыр пармезан – 60 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – 3 гр.

Перец черный молотый – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем лингвини до готовности около 10 минут.

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску. Дополняем их солью и черным молотым перцем.

Шаг 3. Хорошенько вымешиваем яйца и дополняем их пармезаном, который натираем на мелкой терке.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Обжариваем на нем зубчики чеснока до появления яркого аромата.

Шаг 5. Мелко режем бекон и обжариваем его на масле с чесноком до яркого румянца.

Шаг 6. Выкладываем бекон в яичную смесь, перемешиваем.

Шаг 7. Лингвини выкладываем в сковороду и поливаем соусом с беконом. Перемешиваем и готовим на слабом огне около одной минуты.

Шаг 8. Лингвини с беконом можно подавать к столу. Угощайтесь!

Лингвини с морепродуктами

Лингвини с морепродуктами – это яркое и очень вкусное блюдо для вашего особого обеда или ужина. Такое угощение порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку интересный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста лингвини – 200 гр.

Морепродукты – 0,5 кг.

Помидоры черри – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Петрушка – 0,5 пучка.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Вино белое сухое – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый острый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морепродукты хорошо промываем под водой.

Шаг 2. Если используем продукты в раковинах (вонголе), то их следует погрузить в чашу с холодной водой и чайной ложкой морской соли. Оставляем ингредиент на 30 минут и снова промываем.

Шаг 3. Помидоры делим на четвертинки. Очищаем чеснок и измельчаем петрушку.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с двумя столовыми ложками оливкового масла. Обжарим на нем дольку чеснока до появления яркого аромата. Убираем чеснок и выкладываем в сковороду морепродукты. Вливаем вино, добавляем петрушку. Закрываем крышкой и готовим, пока раковины не раскроются.

Шаг 5. В другой сковороде также разогреваем одну столовую ложку оливкового масла с долькой чеснока. Погружаем сюда помидоры. Солим, перчим и томим под крышкой около 5 минут. Убираем чеснок.

Шаг 6. Очищаем морепродукты от раковин. Несколько штук оставляем неочищенными для подачи.

Шаг 7. До полной готовности отвариваем пасту лингвини.

Шаг 8. Соус, оставшийся после морепродуктов, увариваем так, чтобы осталось только полстакана жидкости. Процеживаем ее через марлю, соединяем с помидорами и подготовленными морепродуктами. Прогреваем пару минут, после подаем с пастой лингвини.

Шаг 9. Лингвини с морепродуктами можно выкладывать на порционные тарелки. Приятного аппетита!

Лингвини с соусом болоньезе

Лингвини с соусом болоньезе – это аппетитное и очень вкусное блюдо для домашнего стола. Приготовить яркую пасту по нашему рецепту совсем не сложно. Кулинарный процесс не отнимет много времени, а результат никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста лингвини – 250 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Фарш мясной – 0,6 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры в собственном соку – 0,5 кг.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи сушеные – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук с чесноком и мелко рубим их ножом.

Шаг 2. Разогреваем оливковое масло в сковороде. Выкладываем на масло лук с чесноком и жарим на небольшом огне до легкого румянца.

Шаг 3. Выкладываем сюда мясной фарш и обжариваем около 10 минут на умеренном огне, постоянно помешивая.

Шаг 4. Добавляем в фарш измельченные болгарские перцы. Перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 5. Измельчаем томаты в соку в блендере и переливаем их в сковороду с содержимым. Солим, посыпаем специями и томим на маленьком огне 20 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. Отвариваем лингвини в кипящей подсоленной воде около 10 минут (читайте на упаковке пасты).

Шаг 7. Отбрасываем лингвини на дуршлаг, даем полностью стечь воде.

Шаг 8. Погружаем пасту в мясной соус. Перемешиваем, убираем с огня и посыпаем тертым сыром.

Шаг 9. Лингвини с соусом болоньезе готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу, украсив зеленью.

Паста лингвини с курицей

Паста лингвини с курицей – это невероятно вкусное и яркое угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт в итальянском стиле выйдет очень сочным и ароматным. Для приготовления обязательно воспользуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста лингвини – 150 гр.

Филе куриное – 250 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Лимон – 1 шт.

Сливки – 200 мл.

Чеснок – 2 зубчика.

Петрушка – 1 пучок.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Куриное филе промываем и режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Измельчаем чеснок и петрушку.

Шаг 4. Пропускаем через терку твердый сыр.

Шаг 5. С половины лимона отжимаем сок. Также снимаем с цитруса цедру любым удобным способом.

Шаг 6. Варим лингвини до готовности в подсоленной воде.

Шаг 7. Растапливаем кусочек сливочного масла в сковороде. Выкладываем сюда курицу. Обжариваем около 5 минут до румянца, солим и перчим по вкусу.

Шаг 8. Добавляем к курице чеснок, сливки, лимонный сок, цедру и тертый сыр. Перемешиваем и тушим около 5 минут.

Шаг 9. Опускаем в заготовку отварную пасту. Перемешиваем и спустя минуту выключаем плиту.

Шаг 10. Добавляем молотый перец и измельченную петрушку.

Шаг 11. Паста лингвини с курицей готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив.

Лингвини с крабом

Лингвини с крабом – это оригинальное кулинарное решение, которое точно стоит взять на заметку. Готовьте по проверенному пошаговому рецепту из нашей подборки. Отличная идея для вашего семейного обеда или ужина. Также угощение подойдет и для яркого праздничного меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста лингвини – 400 гр.

Краб аляскинский отваренный – 350 гр.

Масло сливочное – 25 гр.

Перец чили – 1 шт.

Сыр мягкий – 200 гр.

Молоко – 3 ст.л.

Каперсы – 2 ст.л.

Сыр пармезан тертый – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем лингвини в слегка подсоленной воде около 8 минут (читайте на упаковке).

Шаг 2. В сковороде растапливаем сливочное масло и слегка обжариваем измельченный перец чили около 2 минут, пока он не станет мягким.

Шаг 3. Добавляем к чили мягкий сыр и молоко. Слегка нагреваем, постоянно помешивая, пока сыр полностью не расплавится, и масса не станет однородной. Убираем с огня и периодически помешиваем.

Шаг 4. Сливаем воду с готовой пасты. Выкладываем продукт обратно в кастрюлю.

Шаг 5. Добавляем к пасте крабовое мясо, каперсы и сырный соус. Краба используем предварительно отваренного и разделенного на хлопья.

Шаг 6. Прогреваем содержимое несколько секунд, аккуратно помешивая. Дополняем молотым черным перцем по вкусу.

Шаг 7. Лингвини с крабом можно подавать к столу, дополнив листочками базилика и тертым пармезаном. Угощайтесь!

Лингвини с грибами

Лингвини с грибами на сковороде – это простое в исполнении и невероятно вкусное кулинарное решение для вашего стола. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Готовое блюдо подойдет для обеда или ужина. Разнообразьте привычное меню яркой идеей.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста лингвини – 200 гр.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Сливки 10-15% – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Шаг 3. Промываем шампиньоны и режем их на небольшие части.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем лук около трех минут.

Шаг 5. Выкладываем к луку грибы.

Шаг 6. Перемешиваем и жарим грибы с луком около 10 минут. Солим и перчим.

Шаг 7. Готовим грибы до испарения всей жидкости.

Шаг 8. Вливаем в заготовку сливки.

Шаг 9. Перемешиваем, доводим до кипения и убираем с огня.

Шаг 10. В кастрюле отвариваем лингвини до полной готовности, после отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 11. Лингвини с грибами сковороде выкладываем на тарелку и пробуем!

Паста лингвини в томатном соусе

Паста лингвини в томатном соусе – это интересное и очень вкусное блюдо для вашего семейного обеда или ужина. Такое угощение порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку яркий пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Паста лингвини – 250 гр.

Томаты – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Мята – 2 ветки.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем томаты и измельчаем их в блендере до получения жидкой однородной массы.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Шаг 3. Обжариваем лук до легкого румянца на растительном масле.

Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока, измельчаем их любым удобным способом и отправляем к луку.

Шаг 5. Измельчаем мяту и также отправляем ее в сковороду. Вливаем томатную массу, солим, кипятим и после варим пару минут.

Шаг 6. До готовности отвариваем лингвини и соединяем ее с соусом.

Шаг 7. Паста лингвини в томатном соусе готова. Подавайте к столу и пробуйте!