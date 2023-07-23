Описание приготовления:

Какой янтарной может быть липовая настойка! Обязательно попробуйте ее приготовить в летнее время, такой вкусный натуральный алкоголь обязательно пригодится на семейном торжестве или фуршете.

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Липа сушеная 150 Грамм

Водка 200 Миллилитров

Вода 250 Миллилитров

Сахар 70 Грамм

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

171 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Липовая настойка»

Подготовьте указанные ингредиенты. Липу обязательно соберите за 2-3 дня и подсушите на солнце, чтобы удалить эфирные масла из цветков.

Выложите цветки липы в кастрюлю или ковш, залейте водой. Можно использовать кипяченную воду.

Всыпьте сахарный песок и поместите емкость на плиту. Отварите цвет в течение 10 минут.

Процедите все через ситечко или марлю, сложенную вдвое.

Остудите приготовленный липовый чай на холоде примерно 1 час. Влейте лимонный сок и перемешайте.

Влейте качественную водку и перемешайте. Перелейте в высокую бутылку, желательно темную, и закупорьте пробкой. Поместите настойку в темное прохладное место и взбалтывайте каждые 2-3 дня.

Спустя 15 дней настойка будет готова. Вы можете томить ее и более длительное время, но попробовать нужно обязательно!

Попробуйте настойку на вкус и добавьте немного сахара, если необходимо. Настойка при выдержке сменит свой цвет, станет чуть темнее.