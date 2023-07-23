Описание приготовления:
Какой янтарной может быть липовая настойка! Обязательно попробуйте ее приготовить в летнее время, такой вкусный натуральный алкоголь обязательно пригодится на семейном торжестве или фуршете.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Липа сушеная 150 Грамм
- Водка 200 Миллилитров
- Вода 250 Миллилитров
- Сахар 70 Грамм
- Лимонный сок 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
171 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Липовая настойка»
Подготовьте указанные ингредиенты. Липу обязательно соберите за 2-3 дня и подсушите на солнце, чтобы удалить эфирные масла из цветков.
Выложите цветки липы в кастрюлю или ковш, залейте водой. Можно использовать кипяченную воду.
Всыпьте сахарный песок и поместите емкость на плиту. Отварите цвет в течение 10 минут.
Процедите все через ситечко или марлю, сложенную вдвое.
Остудите приготовленный липовый чай на холоде примерно 1 час. Влейте лимонный сок и перемешайте.
Влейте качественную водку и перемешайте. Перелейте в высокую бутылку, желательно темную, и закупорьте пробкой. Поместите настойку в темное прохладное место и взбалтывайте каждые 2-3 дня.
Спустя 15 дней настойка будет готова. Вы можете томить ее и более длительное время, но попробовать нужно обязательно!
Попробуйте настойку на вкус и добавьте немного сахара, если необходимо. Настойка при выдержке сменит свой цвет, станет чуть темнее.