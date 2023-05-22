Лисички — 10 вкусных и простых блюд

Лисички – это грибы универсальные, с особым ароматом и неповторимым вкусом. Из них можно приготовить много оригинальных и интересных блюд: супов, рагу, икры, пирогов, жаркого, салатов и просто пожарить или потушить, и все они будут желанным блюдом на любом столе. Нюансы приготовления лисичек указаны в рецептах этой вкусной темы.

Лисички в сметане на сковороде

Лисички в сметане на сковороде являются самым простым, быстрым и вкусным вариантом этого грибного блюда. Лисички перед жаркой не отвариваем, так как отвар забирает у них аромат и вкус, а только ошпариваем кипятком. Затем жарим на сливочном масле с луком и добавляем только сметану. Готовить лисички со сметаной лучше свежие, но подойдут как замороженные, так и сухие.

Ингредиенты –+2 порц.

Лисички свежие 500 гр.

Сметана 20% 100 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Масло сливочное 80 гр.

Соль по вкусу

Шаги 30 мин.

Перед началом готовки лисичек в сметане на сковороде подготовить простой набор ингредиентов. Лисички промыть под проточной водой. Почистить и мелко нарезать луковицу. В сковороде разогреть сливочное масло и обжарить на нем лук до легкого золотистого цвета. Лисички на дуршлаге ошпарить кипятком, стряхнуть лишнюю жидкость и переложить грибы в сковородку. Пожарить лисички на среднем огне при помешивании в течение 20 минут. Обжаренные лисички по своему вкусу посыпать солью, добавить сметану, перемешать и после закипания огонь выключить. Приготовленные на сковороде лисички в сметане разложить по тарелкам и сразу в горячем виде подать к столу, дополнив свежими овощами и зеленью. Приятного аппетита!

Жареные лисички с луком

Лисички чаще всего готовят жареные и с добавлением лука, ведь это вкусовое сочетание наиболее выигрышное. Лисички перед жаркой пару минут отвариваются, или ошпариваются кипятком, чтобы уменьшились в объеме. Самыми вкусными грибы получаются на сливочном масле, но в этом рецепте жарим на растительном, что подойдет и к постному столу.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Масло растительное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички перед жаркой переберите и промойте под проточной водой, или в любой посуду, сменив несколько раз воду. Хотя лисички и достаточно чистые, но под шляпками может быть лесной мусор.

Шаг 2. Затем, если грибы крупные, разрежьте их на кусочки. В течение 5 минут проварите лисички в подсоленной воде и откиньте на дуршлаг.

Шаг 3. Очищенные луковицы нарежьте средними кубиками и обжарьте до мягкости на разогретом растительном масле.

Шаг 4. К луку переложите лисички, и все перемешайте.

Шаг 5. Жарьте лисички с луком в течение 20-30 минут, при помешивании и до выпаривания грибного сока, который еще будет, так как варили грибы недолго. К концу жарки лисички по своему вкусу посыпьте солью с черным перцем.

Шаг 6. Жареные лисички с луком подайте к столу самостоятельным блюдом или включите в состав сложного гарнира, что будет очень вкусно. Приятного аппетита!

Грибной суп с лисичками

Грибной суп с лисичками, приготовленный по разным вариантам, всегда получается красивым и вкусным. Основой супа берутся как бульон мясной или овощной, так и просто вода. В этом рецепте готовим суп с обычным набором овощей. Морковь обжарим с луком. Лисички заранее не отвариваем. Специй много не добавляем, чтобы сохранился вкус и аромат лисичек.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 400 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь небольшая – 3 шт.

Картофель – 4 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Бульон/вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Для подачи:

Зелень – по вкусу.

Сметана – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте лисички для супа. Их почистите, промойте под проточной водой, и крупные грибы разрежьте на кусочки.

Шаг 2. Почистите и промойте все овощи.

Шаг 3. Затем овощи нарежьте небольшими кусочками любой формы.

Шаг 4. Для варки супа возьмите кастрюлю с толстым дном. В ней разогрейте три ложки растительного масла и обжарьте до легкого золотистого цвета нарезку лука.

Шаг 5. Переложите к луку нарезку моркови и пожарьте при помешивании пару минут.

Шаг 6. К обжаренным овощам переложите чистые лисички и так же при помешивании, потушите их в течение 5 минут.

Шаг 7. Затем налейте в кастрюлю бульон/воду, переложите нарезку картофеля, доведите суп до кипения и варите на среднем огне в течение 20 минут. Добавьте с суп соль с горошками перца и лавровым листом.

Шаг 8. Приготовленный грибной суп с лисичками разлейте по суповым чашкам, дополните сметаной с измельченной зеленью и сразу сервируйте к обеду. Приятного аппетита!

Жареные лисички с картошкой на сковороде

Жареные лисички с картошкой на сковороде готовят для подачи самостоятельным сытным блюдом для домашнего стола. Лисички не имеют выраженного грибного вкуса, но в тандеме с картофелем, да еще и жареные, кушанье сделают ароматным и вкусным. Можно просто нарезать картофель с грибами и пожарить на сковороде, но в этом рецепте делаем немного по-другому.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 400 гр.

Лук – 2 шт.

Картофель – 500 гр.

Картофель – 4 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички очистите от лесного мусора, промойте под проточной водой, отварите в течение 5 минут и откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета. К луку переложите лисички и пожарьте их при помешивании лопаткой 5-10 минут. Обжаренные лисички посыпьте солью с черным перцем.

Шаг 3. Очищенный картофель нарежьте тонкими одинаковыми ломтиками, и чтобы получился хрустящим, промойте под проточной водой и обсушите на полотенце.

Шаг 4. В другой сковороде хорошо разогрейте растительное масло и обжарьте на нем картофельные ломтики до румяного цвета со всех сторон. Жарьте, не прикрывая сковороду крышкой.

Шаг 5. Обжаренный до готовности картофель посолите, переложите к нему лисички, аккуратно перемешайте и через пару минут огонь выключите.

Шаг 6. Жареные лисички с картошкой на сковороде разложите по порционным тарелкам, дополните нарезкой зелени и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Маринованные лисички на зиму в банках

Хорошим вариантом заготовки лисичек на зиму будет у вас маринование их в банке. Лисички тщательно промываются, отвариваются сначала в чистой воде, затем в маринаде с пряностями, раскладываются в банки и закатываются. Банки и крышки стерилизуются, а заготовку стерилизовать не надо, только остудить под «шубой». Рецепт простой и быстрый, что немаловажно при заготовке большого количества грибов.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Лисички – 1 кг.

Маринад на 800 мл воды:

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ст.л.

Гвоздика – 2 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Зонтик укропа – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Уксус 9% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички очистите от лесного мусора, и тщательно промойте холодной водой, лучше промыть под проточной водой.

Шаг 2. В большой кастрюле закипятите два литра воды и отварите подготовленные лисички в продолжение 10 минут. Пенку с поверхности отвара снимите и долго грибы не варите, чтобы они остались упругими.

Шаг 3. Этот отвар полностью слейте. Лисички залейте 800 мл кипятка.

Шаг 4. Добавьте в кастрюлю соль с пряностями и сахар, согласно пропорции рецепта. Все перемешайте и поварите лисички в маринаде в течение 10 минут.

Шаг 5. К концу варки добавьте в маринад очищенный чеснок, налейте нужное количество уксуса и через минуту огонь выключите.

Шаг 6. Лисички разложите по небольшим и заранее простерилизованным банкам, полностью залейте маринадом и сразу герметично закупорьте кипячеными крышками.

Шаг 7. Банки поставьте на крышки и минимум на 12 часов плотно накройте теплым покрывалом.

Шаг 8. Полностью остывшие маринованные лисички на зиму в банках перенесите в место для хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Паста с лисичками в сливочном соусе

Паста с лисичками в сливочном соусе самой вкусной получается со свежими грибами в сезон их сбора, но можно готовить и с замороженными, сухими или маринованными. Готовится блюдо просто и быстро. Паста подходит любая, но только из твердых сортов пшеницы. Лисички обжариваются с луком, тушатся в сливках и соединяются с отваренной пастой.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 250 гр.

Паста (спагетти) – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Сливки 10% – 150 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты подготовьте согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Пасту отварите до состояния аль-денте и как указано на упаковке.

Шаг 3. Переберите лисички, хорошо промойте и самые крупные разрежьте на кусочки. Сильно не мельчите, ведь лисички при жарке уменьшатся в объеме вдвое.

Шаг 4. В сковородке разогрейте два вида масла.

Шаг 5. Лук очистите и мелко нарежьте.

Шаг 6. Затем обжарьте его до прозрачности на разогретом масле.

Шаг 7. К луку переложите подготовленные лисички. Сковороду прикройте крышкой и пожарьте лисички 3-5 минут, чтобы они дали свой сок.

Шаг 8. Затем крышку уберите. Добавьте в сковороду, мелко нарезанную зелень с солью.

Шаг 9. Жарьте лисички до полного выпаривания грибного сока.

Шаг 10. Затем лисички полностью залейте сливками. На небольшом огне потомите грибы в сливках при помешивании и до загустения сливок.

Шаг 11. На порционные тарелки выложите приготовленную пасту и поверх ее лисички в сливочном соусе. Пасту можно переложить в сковороду и перемешать с грибами, но это по желанию. Блюдо подавайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с лисичками в духовке

Простым и вкусным вариантом тандема картошки с лисичками будет у вас запекание их в духовке. В этом рецепте запечем их в сливках и под сырной корочкой. Из пряностей вкус дополним только чесноком.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 300 гр.

Картофель – 300 гр.

Сливки 20% – 200 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сыр – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для блюда согласно рецепту и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Лисички почистить, промыть и разрезать на средние кусочки. Маленькие грибы оставить целиком.

Шаг 3. В сковородке разогреть растительное масло и обжарить на нем лисички до полного выпаривания грибного сока.

Шаг 4. Очищенный и промытый картофель нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 5. Небольшую форму для запекания смазать сливочным маслом и уложить в нее нарезку картофеля.

Шаг 6. Поверх картофеля равномерно разложить обжаренные лисички.

Шаг 7. К сливкам через чесночницу добавить чеснок, соль по своему вкусу и перемешать.

Шаг 8. Затем сливками залить картофель с лисичками в форме.

Шаг 9. Посыпать все измельченным на крупной терке твердым сыром.

Шаг 10. Духовку включить на 180°С. Форму прикрыть кусочком фольги и поставить в духовку на полчаса. Затем фольгу убрать и продолжить запекание еще в продолжение 15 минут, чтобы сыр покрылся румяной корочкой.

Шаг 11. Приготовленную в духовке картошку с лисичками разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Булгур с лисичками

Булгур с лисичками, как альтернатива блюдам из риса, картофеля и макарон, может быть у вас вкусным завтраком или обедом, а готовится оно быстро и просто. При готовке важно не переварить булгур и предварительно обжарить, тогда он останется рассыпчатым. Лисички жарятся и смешиваются с булгуром, а вкус блюда дополняется разными пряностями: например, итальянскими травами или чесноком.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 100 гр.

Булгур – 200 гр.

Кипяток – 400 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зубка.

Чеснок сушеный – ½ ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блюда. Почистить и хорошо промыть свежие лисички. Очистить зубки чеснока.

Шаг 2. В специальной кастрюле для варки каш разогреть две ложки растительного масла и обжарить на нем булгур до легкого кремового цвета. Залить обжаренную крупу двумя стаканами кипятка, добавить соль и поварить на среднем огне при помешивании в течение 25 минут.

Шаг 3. Пока булгур варится, в глубокой сковородке обжарить лисички. К ним добавить через чесночницу или мелко нарубленные зубки чеснока, соль, все перемешать и жарить на небольшом огне в продолжение 15 минут и до выпаривания грибного сока.

Шаг 4. Затем к обжаренным лисичкам переложить готовый булгур, посыпать сухим чесноком с итальянскими травами, перемешать и через 1-2 минуты огонь выключить.

Шаг 5. Приготовленный булгур с лисичками разложить по порционным тарелкам, дополнить свежими овощами и сервировать к столу. Это блюдо хорошо подойдет к постным дням. Приятного аппетита!

Пирог с лисичками в духовке

В сезон сбора грибов вы можете приготовить в духовке пирог с лисичками, что будет вкусной несладкой домашней выпечкой. Тесто для пирога лучше подходит дрожжевое и его можно замесить по любому рецепту или взять готовое. В этом простом рецепте лисички для начинки обжарим с луком и потушим в сливках.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое сдобное – 300 гр.

Лисички свежие – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Сливки 33% – 210 гр.

Мука – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить указанное в рецепте количество всех ингредиентов для пирога. Почистить лисички и лук. Грибы хорошо промыть вместе с зеленью.

Шаг 2. Лук нарезать тонкими четверть кольцами. Зелень мелко нарезать.

Шаг 3. В глубокой сковородке разогреть две ложки растительного масла и на нем до легкого золотистого цвета обжарить лисички с нарезкой лука.

Шаг 4. К этим обжаренным ингредиентам насыпать муку, соль с черным перцем по своему вкусу, добавить зелень и налить сливки. Все хорошо перемешать и потомить на небольшом огне в течение 5-7 минут, чтобы соус стал густым.

Шаг 5. На столешницу поместить лист бумаги для выпечки и на нем раскатать тесто в пласт толщиной до 0,5 см.

Шаг 6. Включить духовку на 180°С. Пласт теста с бумагой переложить на противень. На тесто ровным слоем уложить грибную начинку и края сформировать бортиками в виде открытого пирога. Сверху пирог смазать взбитым желтком.

Шаг 7. Запечь пирог в течение 30 минут. Затем его извлечь из духовки и на 10-15 минут оставить для остывания.

Шаг 8. Приготовленный в духовке пирог с лисичками порционно нарезать и сервировать к столу, дополнив сметаной. Приятного аппетита!

Икра из лисичек на зиму в банках

Икра только из одних лисичек и без других грибов отличается особым вкусом и нежной консистенцией. Рецептов икры немного и готовят ее чаще из отварных лисичек. В этом рецепте лисички обжарим, добавим только лук с морковью, так же обжаренный, а вкус у нее будет несколько иной. Готовим без стерилизации.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Лисички свежие – 2 кг.

Лук – 4 шт.

Морковь – 4 шт.

Соль – 1,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Перец черный горошек – 5 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички для этой заготовки переберите, тщательно промойте под проточной водой, большие грибы разрежьте на кусочки. Затем проварите лисички в течение 5 минут, чтобы объем их несколько уменьшился.

Шаг 2. Очистите и промойте лук с морковью. Морковь измельчите на мелкой терке. Затем обжарьте на разогретом растительном масле и переложите в специальную посуду для тушения.

Шаг 3. В этой же сковородке обжарьте до золотистого цвета мелко нарезанный лук и переложите к моркови.

Шаг 4. Затем обжарьте все лисички сразу или порционно. Жарьте грибы до максимального выпаривания грибного сока.

Шаг 5. Обжаренные лисички измельчите в икру с помощью блендера или мясорубки. Степень измельчения выберите по своему вкусу.

Шаг 6. Икру из лисичек переложите в кастрюлю к обжаренным овощам. Насыпьте к ней указанное в рецепте количество соли, сахара и приправ, налейте ложку растительного масла, хорошо перемешайте и поставьте на небольшой огонь. Потушите икру при помешивании в течение 10-20 минут. Снимите пробу и откорректируйте вкус. К концу тушения добавьте к икре уксус и еще раз перемешайте.

Шаг 7. Заранее простерилизуйте небольшие банки и крышки. Приготовленную икру из лисичек разложите по банкам, герметично закройте и полностью остудите в перевернутом виде под «шубой». Остывшие банки с икрой перенесите в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!