Лисички на зиму — это изумительная закуска, которая имеет массу вариаций. Ароматные грибочки придадут разнообразие вашему рациону. Лисички подают в качестве деликатеса на праздники, а также украшают стол повседневно. Приготовление несложных блюд освоит даже новичок. Подборка поможет заготовить закуски для тех, кто не употребляет мясные продукты.

Маринованные лисички на зиму в банках

Маринованные лисички на зиму в банках – закуска, перед которой трудно устоять. Заготовка воплощается просто, пряности придают угощению неповторимый аромат. Грибочки подходят для праздников, а также разнообразят ежедневное и постное меню.

Ингредиенты –+5 порц.

Лисички свежие 2 кг

Вода 1.5 л.

Уксус столовый 9% 60 мл.

Соль 50 гр.

Перец чёрный горошек 3 шт.

Гвоздика 1 бутона

Сахар-песок 100 гр.

Шаги 3 ч.

Чтобы приготовить лисички на зиму, необходимо перебрать яркие грибочки, удалив лесной сор. Подготовленные лисички складываем во вместительную емкость и заливаем холодной водой. Вымачиваем грибы около часа. Если экземпляры достаточно крупные, разрезаем их на несколько частей. Вымоченные лисички промываем, выгружаем в кастрюлю, заливаем водой и варим в течение 30 минут. Не забываем снимать пену. Когда лисички опустятся на дно – значит, они сварились. С помощью шумовки достаем грибы и ополаскиваем их под краном. В кипящий отвар кладем перец и остальные специи. Доведя до кипения, возвращаем грибы. После вторичного закипания провариваем 10 минут. Вливаем уксусную кислоту и на минимальном огне кипятим 5 минут. Горячие грибы раскладываем по стерилизованным банкам. Пустоты заполняем ароматным маринадом. Закручиваем банки стерильными крышками. Всегда используем только новые крышки, чтобы сохранить заготовку как можно дольше. Горячие закрутки переворачиваем вверх дном и закутываем одеялом. Остужаем в таком положении, после чего переносим к остальной консервации. Приятного аппетита!

Икра из лисичек на зиму

Икра из лисичек на зиму – феноменальное угощение, которое сможет воплотить в жизнь даже начинающий кулинар. Грибная икра хороша для перекусов и аперитива на любом торжественном мероприятии. Элементарный процесс не доставит неудобств, просто следуйте рецептуре.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Морковь – 300 гр.

Лисички – 1 кг.

Масло растительное – 100 мл.

Лук репчатый – 300 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный горошком – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все, что нужно для приготовления икры. Морковку и лук очищаем. Перебираем лисички от лесного мусора и подпорченных экземпляров. Хорошо промываем грибы.

Шаг 2. В раскаленную сковородку наливаем половину от необходимого количества растительного масла. Забрасываем измельченную морковку.

Шаг 3. Очищенный лук нарезаем произвольно и кладем к моркови. Готовим обжарку 10 минут, не забывая перемешивать.

Шаг 4. Подсохшие лисички измельчаем с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Грибную массу отправляем в толстостенную кастрюлю.

Шаг 5. Размещаем на небольшом огне и томим под крышкой в течение часа.

Шаг 6. Овощную обжарку измельчаем так же, как и лисички. Перекладываем к протушенным грибам. Сыплем соль, молотый перец и тушим под крышкой 20 минут.

Шаг 7. После чего добавляем уксус и размешиваем.

Шаг 8. Грибную икру распределяем по стерильным емкостям. Оставшееся растительное масло доводим до кипения и заливаем сверху.

Шаг 9. Закручиваем консервацию и остужаем, перевернув емкости вверх дном, под шубой из одеял. Охлажденную закуску перемещаем в кладовую. Приятного аппетита!

Засолка лисичек на зиму горячим способом

Засолка лисичек на зиму горячим способом займет не так много времени, как может показаться с первого взгляда. Самое сложное – это обработать лисички перед увлекательным процессом. Соленые лисички обладают незабываемым вкусом и изумительным ароматом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Лисички – 4,5 кг.

Лавровый лист – 10-12 шт.

Чеснок – 10-12 зубчиков.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – по вкусу.

Гвоздика – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички основательно перебираем от лесного мусора.

Шаг 2. Хорошенько промываем, по усмотрению разрезаем на сегменты. Сортируем на мелкие и крупные экземпляры. Размещаем на огне кастрюлю с водой.

Шаг 3. Пока закипятится вода, разделяем чеснок на дольки, снимаем верхний слой и нарезаем произвольно.

Шаг 4. В бурлящую воду засыпаем соль. На 4 л воды кладем две столовые ложки.

Шаг 5. Закладываем лаврушку.

Шаг 6. Забрасываем горошки перца.

Шаг 7. Не забываем про бутончики гвоздики.

Шаг 8. Когда вода хорошо закипит, выгружаем в нее подготовленные лисички. Провариваем 15 минут. Если экземпляры отличаются друг от друга размерностью, сначала варим крупные лисички.

Шаг 9. Не теряя времени, тщательно промываем небольшие баночки, обдаем их кипятком или стерилизуем над паром.

Шаг 10. Крышки заливаем кипятком.

Шаг 11. В стерильные баночки кладем лаврушку и горошки перца.

Шаг 12. Укладываем отварные грибы.

Шаг 13. Немного посыпаем солью.

Шаг 14. Кладем специи.

Шаг 15. Сдабриваем чесноком.

Шаг 16. Таким образом, полностью заполняем банки, чередуя перечисленные выше компоненты. Сверху укладываем чеснок, лаврушку и перец.

Шаг 17. Заливаем лисички кипящим маринадом, в котором они варились.

Шаг 18. Закупориваем стерильными крышками. Оставляем в обычном положении, пока закрутки полностью не остынут. Перемещаем консервацию в холодильник или другое прохладное место для хранения. Приятного аппетита!

Жареные лисички на зиму

Жареные лисички на зиму – потрясающая заготовка, которая гармонично дополняет картофельный гарнир. Жареные лисички прекрасно заменяют мясо во время поста. Угощение подают как в холодном, так и в горячем виде. Безумный запах изумит всех гурманов.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Лисички – 1,2 кг.

Масло растительное – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Для варки:

Вода – 1 л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Перебрав лисички, хорошенько промываем их.

Шаг 3. Процеживаем воду.

Шаг 4. Крупные экземпляры режем на сегменты.

Шаг 5. Кипятим воду, насыпаем соль и забрасываем в кипящую жидкость подготовленные лисички. Кипятим 10 минут при медленном бурлении.

Шаг 6. Процеживаем грибы через сито или дуршлаг и даем излишкам воды стечь, чтобы масло не стреляло при попадании жидкости.

Шаг 7. В раскаленную с растительным маслом сковородку опускаем проваренные грибочки. Обжариваем при регулярном помешивании, прикрыв сковороду.

Шаг 8. Готовим, пока не уйдет жидкость. Когда грибы дойдут до готовности и приобретут красивый аппетитный оттенок, посыпаем солью и перемешиваем.

Шаг 9. В заранее простерилизованные банки раскладываем горячую закуску. Завинчиваем новыми простерилизованными закрутками. Осматриваем, не пропускают ли они воздух.

Шаг 10. После полного остывания, перемещаем в холодильную камеру или другое прохладное помещение.

Шаг 11. Грибы применяем как холодное угощение, для исполнения ароматных начинок, а также в качестве салатных составляющих, горячих блюд и супов. Кулинарный шедевр выручит в любой ситуации. Приятного аппетита!

Заморозка лисичек на зиму в морозилке

Заморозка лисичек на зиму в морозилке – процесс максимально простой. С заготовкой грибочков справится даже ребенок. Мороженые лисички прекрасно выручают зимой и по вкусу совершенно не отличаются от свежих, только что собранных грибов. Блюда с замороженной заготовкой станут для вас фаворитами.

Время готовки – 3 ч. 05 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Лисички – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лисички хорошо перебираем, удаляя мусор и испорченные экземпляры.

Шаг 2. Промыв и обсушив, лисички, подготавливаем пластиковые контейнеры или пакеты с зип-застежкой. Распределяем лисички.

Шаг 3. Прикрываем крышкой и помещаем в морозильную камеру.

Шаг 4. Спустя минимум 3 часа грибы хорошо подмерзнут.

Шаг 5. Замороженную заготовку используют для приготовления жареных грибов или варки супов, а также для начинки домашней выпечки.

Шаг 6. Чтобы приготовить блюда из лисичек, заранее достаем грибы и размораживаем естественным образом в холодильной камере. Приятного аппетита!

Соленые лисички холодным способом

Соленые лисички холодным способом – изумительная заготовка, которая дополняет горячие блюда. Засолить грибы проще простого. Соленые лисички подают, заправив нерафинированным маслом и репчатым луком или жирной сметаной. Соленые лисички подойдут всем, кто не ест мясо.

Время готовки – 34 дн. 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зубчика.

Лисички – 1 кг.

Масло растительное – 160 мл.

Зонтики укропа – 3 шт.

Соль – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для засолки лисичек.

Шаг 2. Грибы хорошо перебираем и тщательно промываем.

Шаг 3. Промытые грибы выгружаем в таз и заливаем крутым кипятком. Оставляем на 5 минут. Процеживаем грибы и даем лишней жидкости стечь.

Шаг 4. На дно пищевой емкости засыпаем соль, укладываем часть промытого укропа, сдабриваем очищенными зубчиками чеснока.

Шаг 5. Распределяем слой грибов.

Шаг 6. Присыпаем солью и чесноком.

Шаг 7. Таким способом повторяем слои. В заключении посыпаем солью и прикрываем укропом и чесноком.

Шаг 8. Сверху размещаем гнет и убираем в холодное место на трое суток.

Шаг 9. Спустя время грибы будут готовы.

Шаг 10. Масло без запаха прокаливаем на огне и остужаем.

Шаг 11. Стеклянные емкости хорошо промываем и прокаливаем в микроволновке. Крышки кипятим.

Шаг 12. Стерилизованные баночки наполняем солеными лисичками. Распределяем прокаленное масло.

Шаг 13. Закупоренные банки перемещаем в холодное место на 30-40 дней. Зимой наслаждаемся изумительной закуской. Приятного аппетита!

Маринованные лисички с лимонной кислотой

Маринованные лисички с лимонной кислотой хорошо сохраняются и имеют непревзойденный вкус. Маринованные лисички великолепно подходят для повседневного и постного меню. Угощение понравится всем, кто не употребляет мясо. Закуска исполняется достаточно легко.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Лисички – 1 кг.

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Гвоздика – 3-4 бутона.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 4-6 шт.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Вода – 700 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно перебираем грибочки, отделяя от листочков и иголочек. Отбираем целые экземпляры. Крупные грибы делим на сегменты, чтобы процесс происходил равномерно.

Шаг 2. Промыв лисички, опускаем в подготовленный кипяток и варим 20 минут. Воду предварительно подсаливаем. Сливаем через сито и споласкиваем под краном проваренные лисички.

Шаг 3. В кастрюле соединяем 700 миллилитров воды, соль и сахарный песок. Для аромата в жидкость кладем пряности. Вскипятив маринад, выгружаем проваренные лисички. После вторичного закипания провариваем 10 минут. После чего вводим лимонку. Она сработает, как консервант и увеличит срок хранения.

Шаг 4. Заполняем горячими грибами стерилизованные банки при помощи воронки с широким горлом. Затем заливаем кипящим душистым маринадом. Закручиваем крышками (всегда используем только новые, чтобы заготовки хранились долго и не взорвались). Перевернув на крышки и завернув в плед закрутки, медленно остужаем.

Шаг 5. После чего удостоверившись, не выливается ли маринад, перемещаем баночки к зимним запасам. А зимой дегустируем с отварным картофелем и другими разносолами. Шаг 6. Заправляем лисички душистым маслом и луком или домашней сметаной. Приятного аппетита!

Лисички, маринованные в масле на зиму

Лисички, маринованные в масле на зиму обладают шикарным внешним видом. Закуска великолепно подойдет в качестве презента дорогим гостям. Приготовление маринованных лисичек занимает не более часа. Самое трудоемкое – это обработать грибы перед готовкой. Шикарное угощение оценят все, кому посчастливится отведать пахучее блюдо.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Лисички – 1 кг.

Масло растительное – 150 мл.

Вода – 1,5-2 л.

Уксус 9% – 70 мл.

Соль – 2 ст.л.

Перец черный горошком – 6-8 шт.

Гвоздика – 4-6 бутонов.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Грибы основательно осматриваем, удаляя экземпляры с изъянами, и промываем под сильным напором воды. Баночки и крышки споласкиваем и прокаливаем.

Шаг 2. В кастрюле кипятим 1,5-2 литра воды, не забывая подсолить. В кипящий отвар опускаем подготовленные лисички и варим четверть часа.

Шаг 3. Процеживаем через сито лисички, рассол собираем в кастрюлю. Грибы споласкиваем под водой.

Шаг 4. Отмеряем литр рассола, солим, сахарим и сдабриваем пряностями. Наливаем дезодорированное растительное масло и уксус.

Шаг 5. Размещаем на огне и кипятим заливку.

Шаг 6. В кипяток опускаем полуготовые грибы и кипятим 8 минут.

Шаг 7. Прокаленные банки заполняем лисичками. Заливаем кипящим маринадом.

Шаг 8. Прикрываем стерильными крышками. Баночки помещаем в кастрюлю с застеленным дном и теплой водой. Кипятим 15 минут. Жидкость должна доходить до плечиков.

Шаг 9. Аккуратно достаем горячие баночки щипцами. Оставляем остывать на сутки в перевернутом положении, предварительно закутав.

Шаг 10. Удивительную закуску переносим в место для хранения закруток. Приятного аппетита!

Заготовка лисичек с луком на зиму в банках

Заготовка лисичек с луком на зиму в банках, прекрасно выручает занятых хозяек. Достаточно отварить картофель и откупорить баночку грибного угощения, и вкусный обед готов. Приготовления закатки потребуют не более часа. Закуска выходит непередаваемо ароматной и мега аппетитной.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зубчика.

Лисички – 800 гр.

Масло растительное – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус 9% – 50 мл.

Соль – 0,7 ст.л.

Перец черный горошком – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 3 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты для восхитительного душистого угощения.

Шаг 2. Замачиваем грибы в течение часа, чтобы освободиться от лесного сора. Споласкиваем под сильным напором. Промытые лисички осматриваем на повреждения и изъяны. Срезаем поврежденные места.

Шаг 3. Крупные экземпляры разрезаем на сегменты, чтобы ускорить процесс варки.

Шаг 4. Счищаем верхний слой с лука и чеснока, ополаскиваем и тонко нарезаем.

Шаг 5. Соединяем в емкости воду с солью и сахаром. В качестве ароматизатора кладем чеснок, перец и лаврушку, устанавливаем на конфорке и варим маринад. Количество и ассортимент пряностей определяем самостоятельно, опираясь на гармоничные вкусовые предпочтения для себя.

Шаг 6. В кипящую заливку добавляем уксус и растительное масло, погружаем подготовленные лисички. Как только закипят грибы, засекаем четверть часа. Провариваем при регулярном помешивании.

Шаг 7. В конце процесса варки высыпаем луковые полукольца. Проварив пару минут, выключаем конфорку.

Шаг 8. Баночки и закрутки основательно вымываем и стерилизуем. Метод стерилизации выбираем самостоятельно. Распределяем лисички по простерилизованным банкам. Прикрываем и полностью охлаждаем. Закупорив остывшую закуску капроновой крышкой, перемещаем в холодильник.

Шаг 9. Зимой наслаждаемся вкуснейшей закруткой, по усмотрению дополнив жареным, вареным картофелем или пюре. Приятного аппетита!

Лисички в томатном соусе на зиму

Лисички в томатном соусе на зиму исчезают со стола мгновенно. Богатое угощение станет вашим фаворитом. Приготовление заготовки на самом деле не такое трудоемкое, как может сначала показаться. Чтобы закуска получилась действительно аппетитной, необходимо использовать качественную томатную пасту с натуральным составом.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Лисички – 10-12 л.

Масло растительное – по вкусу.

Лук репчатый – 6 шт.

Уксус 9% – 1-2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 л.

Паста томатная – 250 гр.

Чеснок – 2 головки.

Лавровый лист – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо перебираем лисички.

Шаг 2. Заливаем холодной водой и оставляем на полтора часа вымачиваться.

Шаг 3. Вымоченные грибы снова промываем. Лишней воде даем стечь.

Шаг 4. Крупные лисички режем на сегменты.

Шаг 5. Ставим большую кастрюлю с водой кипятиться.

Шаг 6. Очищенный лук режем произвольно.

Шаг 7. Очищаем чеснок.

Шаг 8. Подготавливаем лаврушку.

Шаг 9. В кипящую подсоленную воду опускаем лисички и варим 20 минут.

Шаг 10. Мелко рубим чеснок.

Шаг 11. Обжариваем на растительном масле нарезанный лук до прозрачности.

Шаг 12. Снимаем пену с грибов.

Шаг 13. Для заготовки выбираем качественную томатную пасту.

Шаг 14. В литр воды выкладываем пасту.

Шаг 15. Разводим до однородности.

Шаг 16. Сваренные грибы процеживаем и возвращаем обратно в кастрюлю, добавляем поджаренный лук.

Шаг 17. Заливаем разведенной томатной пастой.

Шаг 18. Варим 10 минут. Кладем соль, лаврушку, измельченный чеснок, перчим и варим 20 минут при постоянном помешивании.

Шаг 19. Добавляем уксус и ложку растительного масла. Доводим до кипения.

Шаг 20. Банки и крышки хорошо вымываем и стерилизуем привычным способом.

Шаг 21. Распределяем кипящую закуску по стерилизованным банкам.

Шаг 22. Закручиваем стерильными крышками.

Шаг 23. Остужаем под шубой из одеял, после чего перемещаем на хранение.

Шаг 24. Приятного аппетита!