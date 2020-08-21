Литературное увлечение: книги и Библии для детей всех возрастов

Христиане должны высказываться по этим общественным вопросам, потому что мы знаем, что Божий путь — лучший путь — даже для людей, которые не верят в Бога

Еще в 1988 году небольшая группа христиан встретилась около Лох-Ранноха, чтобы обсудить многие проблемы, включая амбициозное предложение Колина Харта и Джона Берна. Поскольку эти два человека изложили свое видение христианского института, они мало могли себе представить, что с тех пор было достигнуто.

Три года спустя Христианский Институт официально появился. Это было видение небольшой группы христиан. Они — как и многие христиане сегодня — были очень обеспокоены видимым моральным спадом в Британии. Они увидели потребность в библейской организации, которая могла бы ответить на многие проблемы, чтобы высказываться за христианскую истину.

Сегодня в Христианском институте проходит библейское образование онлайн. Книги и Библии для детей всех возрастов вы можете прочитать и заказать на сайте https://dobrakniga.com/category/biblii-dlja-detej/. Он производит надежные и читаемые исследования по последним моральным вопросам. Институт также выступает в средствах массовой информации, чтобы дать спокойный и ясный христианский комментарий. Политики и другие общественные деятели получают материалы из Христианского института, которые помогают информировать участников дискуссии. Христиане и другие, озабоченные моральными вопросами, регулярно получают информацию, которая позволяет им быть в курсе того, что происходит в нашей стране.

Христиане должны высказываться по этим публичным вопросам, потому что мы знаем, что Божий путь — лучший путь — даже для людей, которые не верят в Бога. Мы должны проявлять бодрость в наших сердцах, когда слышим политику, которая, например, способствует либеральному отношению к сексуальной этике. «Сексуальное освобождение» вовсе не освобождение. Это приносит страдания и горе многим людям и, в конечном счете, делает их рабами еще более сексуализированной культуры. Политика, которая продвигает правильный подход к браку, предложит надежду и будущее. Настоящий брак дает стабильность и безопасность.

Мы должны быть потрясены, когда увидим, что власти отказываются от наркоманов и оставляют их связанными с зависимостью от бесплатного предоставления наркотиков на долгосрочной основе. Христианские реабилитационные центры являются одними из самых успешных, но у них мало политической воли для продвижения таких центров.

Мы должны быть глубоко обеспокоены за обычные семьи, когда мы слышим, что исполнительная власть хочет изменить закон о порке. Исполнительный орган хочет, чтобы родитель избивал ребенка до трех лет уголовным преступлением. Другие правовые изменения, включающие запрет на использование «орудий», тряску и удары по голове, кажутся разумными для многих простых людей, но на практике они также могут быть неосуществимыми. Действующий закон уже запрещает любое необоснованное наказание детей — и это правильно. Таким образом, предлагаемый новый закон не обеспечит никакой дополнительной защиты. Вместо этого он будет криминализировать тривиальные действия простых родителей.

Христианский институт хочет помочь христианам думать и действовать по-библейски в отношении текущих моральных проблем.