Ливень в Севастополе затопил магазины в цокольных этажах

Воды по пояс. С десяток магазинов в доме №26 на проспекте Античном затопило из-за сильного ливня. Предпринимателям с раннего утра пришлось спасать свои товары, ковшами и помпами выкачивать накопившуюся в помещениях воду, пока на место не прибыли севастопольские спасатели.

«Утром вода была здесь в помещении. А на улице была вот здесь. И люди были заложниками в этом помещении».

Попасть внутрь магазина без пары резиновых сапогов практически невозможно – даже спустя несколько часов работы насосов. Вода практически добралась до розеток, от короткого замыкания спасло лишь то, что управляющая компания оперативно отреагировала на ЧП и обесточила дом. Правда, товары от влаги спасти удалось не все.

«- Вода была уже в сейфе. Документы успели убрать. Здесь в заложниках у нас оказались два сотрудника и клиентка беременная. Даже новая мебель вся уже разбухла.

— Не застраховано у вас тут всё?

— Нет».

Бороться с последствиями стихии приходилось с 10 утра. В 14 часов собственники решили вызвать спасателей – чтобы те помогли людям с откачкой воды.

ОЛЕГ БАЛБАСОВ, начальник караула 6-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Севастополю: «Произвели работы по развертыванию автомобиля, проложили магистральные линии для откачивания воды из подвала. Продолжаются аварийно-спасательные работы по откачке воды».

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Таких подтоплений этот район не видел последние 5 лет, хотя непогода показывала своё. Раньше вся вода собиралась на этом пустыре. Однако позже здесь появилась школа, и теперь с непогодой должна была справляться данная ливневка. Но предварительно никто не озаботился проверить, забита она или нет. И вот он – результат».

О том, что ливневка забита грунтом и строительным мусором, ранее неоднократно говорили сами жители, которые жаловались в разные инстанции, в том числе в Правительство города. Но результат этой переписки – нагляден.

«- Почему вода должна концентрироваться здесь?

— Потому что она должна распределяться при условии, что ливневая канализация, которую делают дорожники, должна работать. А вы своими глазами видели».

Для того, чтобы спасти свою собственность, предпринимателям даже пришлось сделать кустарную плотину из мешков с песком. Но и эта мера не оказалась достаточно эффективной – вода шла буквально со всех сторон. Если обратить внимание на «влажный след» на стене, можно понять – уровень воды днём был на порядок выше. Теперь на то, чтобы привести помещения в порядок и вновь открыть, людям потребуется далеко не один день.

«Глупо говорить, считать 200-500 рублей, чтобы нам компенсировали. Дело даже не в этом. Главное – сделать так, чтобы эта ситуация больше не повторилась». «Если вечером дождь, а я спать ложусь – не знаешь, что делать: спать ложиться или под магазин идти караулить, чтобы ничего не случилось». «Сорван не один день, мы здесь дня три точно будем убирать и сушить, а может и неделю. А это убытки, сами понимаете».

Больше всего люди опасаются, что в ближайшие дни непогода вновь может дать о себе знать, и сильные ливни опять затопят их магазины. А так как ливнёвки по-прежнему не могут справиться с потоками воды, попытка открыться и начать принимать клиентов может оказаться слишком рисковой.

Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»