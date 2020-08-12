Ливни, грозы и шквал идут на Крым — МЧС

В Крыму после полудня 12 августа и в течение суток 13 августа ожидается ухудшение погодных условий, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Под Симферополем специалисты ликвидируют последствия сильного ливня «Во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – уточнили в сообщении.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендовали соблюдать правила безопасности при непогоде: воздержаться от выхода на улицу, обращать внимание на ветки деревьев и держаться подальше от рекламных щитов.