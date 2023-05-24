Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить льняной пудинг. Вместо растительного молока такой пудинг можно готовить на фруктовом соке или ягодном морсе. Льняные семечки богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, поэтому такой завтрак оценят те, кто придерживается здорового питания. Готовится пудинг быстро и просто!
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Семечки / Семена льна
Блюдо: Десерты / Пудинг
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Льняные семечки 35 Грамм
- Молоко растительное 120 Миллилитров
- Сироп топинамбура 1-2 Ст. ложек
- Соль 1 Щепотка
- Корица 1/4 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
184 ккал
Калорийность
5 г
Белки
9 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Льняной пудинг»
Подготовьте все ингредиенты.
Растительное молоко слегка подогрейте в ковшике. Добавьте сироп топинамбура по вкусу.
Льняные семечки измельчите в кофемолке.
Смешайте измельченное льняное семя с щепоткой соли и корицей.
Влейте теплое растительное молоко. Перемешайте, чтобы не оставалось комочков.
Переложите в форму для подачи, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на полчаса.
Готовый льняной пудинг подавайте с йогуртом, мюсли и ягодами. Приятного вам аппетита!