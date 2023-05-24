Льняной пудинг

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить льняной пудинг. Вместо растительного молока такой пудинг можно готовить на фруктовом соке или ягодном морсе. Льняные семечки богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, поэтому такой завтрак оценят те, кто придерживается здорового питания. Готовится пудинг быстро и просто!

Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Семечки / Семена льна
Блюдо: Десерты / Пудинг
Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Льняные семечки 35 Грамм
  • Молоко растительное 120 Миллилитров
  • Сироп топинамбура 1-2 Ст. ложек
  • Соль 1 Щепотка
  • Корица 1/4 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

184 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Льняной пудинг»

Льняной пудинг

Подготовьте все ингредиенты.

Льняной пудинг

Растительное молоко слегка подогрейте в ковшике. Добавьте сироп топинамбура по вкусу.

Льняной пудинг

Льняные семечки измельчите в кофемолке.

Льняной пудинг

Смешайте измельченное льняное семя с щепоткой соли и корицей.

Льняной пудинг

Влейте теплое растительное молоко. Перемешайте, чтобы не оставалось комочков.

Льняной пудинг

Переложите в форму для подачи, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на полчаса.

Льняной пудинг

Готовый льняной пудинг подавайте с йогуртом, мюсли и ягодами. Приятного вам аппетита!

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