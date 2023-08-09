Лосось «Веллингтон»: рецепт вкусной и полезной рыбы, запеченной в тесте

Запеченный таким образом лосось получается сочным и созраняет все полезные свойства.

Лосось, запеченный в слоеном тесте с зеленью, станет хорошим началом дня или же разнообразит обед. Это полезное и вкусное блюдо не требует много времени для приготовления, поэтому рекомендуем обратить внимание на рецепт из блога «Рецепты каждый день».

Лосось «Веллингтон»

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 250 гр;

лосось — 500 гр;

шпинат — 250 гр;

сливочное масло — 10 гр;

сметана — 1 ст. л;

щепотка мускатного ореха;

лимон — половина;

яйцо — 1 шт;

орегано — 1/2 чайной ложки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу хорошо очистить от кожи и костей. Филе посолить, поперчить, посыпать орегано. Последний при запекании даст интересный вкус и запах.

В глубокой сковороде растопить сливочное масло, выложить шпинат, посолить и добавить мускатный орех. Довести шпинат до готовности и отжать через сито. Нарезать его произвольно и смешать со сметаной и соком лимона.

Слоеное тесто разморозить, раскатать и разрезать на два прямоугольника.

В форму, застеленную пергаментом, желательно, просиликоненным, выложить первый прямоугольник теста, на него ровным слоем выложить филе лосося, накрыть вторым прямоугольником теста. Защипать тесто со всех сторон, смазать сверху взбитым яйцом и, если есть желание, сделать узор «ромбик».

Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30-35 минут, пока изделие не приобретет красивый золотистый цвет.

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