Лозунг Крымской весны «Крым – Россия – навсегда» будет вписан в Основной закон, — Трофимов

Председатель Комитета Государственного Совета РК по законодательству Сергей Трофимов принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

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— Наш лидер Владимир Путин не раз подчёркивал, что российский Крым неприкосновенен, и никакие попытки договариваться, торговаться и угрожать не изменят этого. Но всё равно находятся представители «пятой колонны», всерьёз предлагающие «вернуть» Крым. Желания и чаяния самих крымчан их не волнуют – ради снятия санкций и получения тех или иных благ они не то, что полуостров, они и всю Россию готовы продать, — подчеркнул глава комитета.

По словам парламентария, после принятия поправки о территориальной целостности Республика Крым будет защищена на самом высоком уровне, а любые призывы к пересмотру российского статуса Крыма станут прямым нарушением Конституции России.

— Лозунг Крымской весны «Крым – Россия – навсегда» будет вписан в Основной закон, и независимо от того, кто будет руководить страной в будущем, пересмотр российского статуса Крыма станет невозможным, — подчеркнул Трофимов.