Рецепты Любимое блюдо Каменяра: рецепт засыпанной капусты, которую так любил Франко По Admin - 19 июля, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Иван Франко – известный классик украинской литературы. Он был неприхотлив в пище, часто питался квашеными овощами и первыми блюдами на квасе или грибах. Но больше всего Каменяр любил засыпанную капусту с пшеном. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы и вы смогли отведать любимое блюдо Ивана Франко, 24 канал подготовил рецепт засыпанной капусты, как ее готовили для Каменяра. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало Рецепт засыпанной капусты с пшеном Время: 40 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 300 – 400 граммов свежей белокочанной капусты; – морковь; – 100 граммов пшена; – горсть квашеной капусты. Приготовление: Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Тушим на ней мелко нарубленную свежую капусту под закрытой крышкой 5 минут. Добавляем квашеную капусту и продолжаем тушить еще 3-5 минут. Добавляем специи и перемешиваем. Свежую морковь натираем на мелкой терке и выкладываем ею дно глиняной посуды, в которой будет запекаться капуста. Кладем несколько горошин душистого перца. К капусте добавляем промытое пшено, хорошо вымешиваем все ложкой. Капусту с пшеном выкладываем на морковь, добавляем немного воды и 2 столовые ложки растительного масла. Закрываем крышкой и тушим в духовке около часа при температуре 160 градусов. Подаем готовое блюдо со шкварками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить борщ с вишнями по рецепту наших предков. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляРецепт кабачковой икры, как из магазинаЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреТакой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временемСтаринные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюд