Любимое блюдо Каменяра: рецепт засыпанной капусты, которую так любил Франко

Иван Франко – известный классик украинской литературы. Он был неприхотлив в пище, часто питался квашеными овощами и первыми блюдами на квасе или грибах. Но больше всего Каменяр любил засыпанную капусту с пшеном.

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Чтобы и вы смогли отведать любимое блюдо Ивана Франко, 24 канал подготовил рецепт засыпанной капусты, как ее готовили для Каменяра.

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Рецепт засыпанной капусты с пшеном

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов свежей белокочанной капусты;

– морковь;

– 100 граммов пшена;

– горсть квашеной капусты.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Тушим на ней мелко нарубленную свежую капусту под закрытой крышкой 5 минут.

Добавляем квашеную капусту и продолжаем тушить еще 3-5 минут. Добавляем специи и перемешиваем.

Свежую морковь натираем на мелкой терке и выкладываем ею дно глиняной посуды, в которой будет запекаться капуста. Кладем несколько горошин душистого перца.

К капусте добавляем промытое пшено, хорошо вымешиваем все ложкой.

Капусту с пшеном выкладываем на морковь, добавляем немного воды и 2 столовые ложки растительного масла. Закрываем крышкой и тушим в духовке около часа при температуре 160 градусов.

Подаем готовое блюдо со шкварками.

Приятного аппетита!

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