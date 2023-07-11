Рецепты Любимое блюдо спортсменов: подаем с питой или хлебцами По Admin - 11 июля, 2023 0 59 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Соблюдаете правильное, сбалансированное питание и активно занимаетесь спортом? У нас есть рецепт блюда, которое не только не повредит фигуре, но и насытится на несколько часов. Сытный хумус с куриной печенью – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Особенно если вы занимаетесь спортом, это блюдо придаст не только энергии, но и сытости. Читайте также Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины Чтобы максимально упростить рецепт, можно сразу приобрести готовый хумус в магазине, но поверьте, домашний не сравнится ни с чем. Рецепт хумуса с жареной печенью Время: 1 – 2 часа Порции: 1 Ингредиенты: – 350 граммов отварного нута; – сок одного лимона; – 2 зубчика чеснока; – 3 – 5 столовых ложек воды; – 50 граммов оливкового масла; – 1 столовая ложка кунжутной пасты (тахини); – соль, черный молотый перец; – 100 граммов куриной печени; – масло для жарки; – 1 чайная ложка тмина; – зелень; – лаваш, пита или хлебцы. Приготовление: Сухой нут замачиваем в воде и оставляем на ночь. Утром отвариваем нут несколько часов до готовности, а затем заливаем холодной водой и промываем от кожуры. Нут смешиваем с лимонным соком, чесноком, водой, растительным маслом, пастой Тахини, солью и перцем, после чего взбиваем все блендером до однородной массы. Сердце и печень солим и перчим, добавляем тмин и чеснок. Жарим на сковороде до готовности. Подаем хумус вместе с готовой печенью. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт блюда? Попробуйте также приготовить пиццу Маргарита по особому рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Желейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаЗвезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирНастоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебелиЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоРецепт настоящего галицкого пляцка «Зеленый мох»