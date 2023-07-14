Рецепты Любимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовке По Admin - 14 июля, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом так и хочется чего-нибудь легкого, низкокалорийного. Почему бы не приготовить овощную запеканку из продуктов, которые под рукой? У нас есть рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта овощная запеканка очень вкусная, сытная, но не калорийная. Она подойдет как для детского меню, так и к обеду или ужину. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания По желанию к ней можно отдельно подать рыбу или мясо или просто полить любимым соусом. Также можно менять ингредиенты от сезона: добавлять тыкву, фенхель, помидоры. Рецепт овощной запеканки Время: 60 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 1 средний кабачок; – 2 средних картофелины; – 1 морковка; – 1 луковица; – 3 яйца; – твердый сыр; – зелень; – 1 ложка муки; – 1 ложка сметаны; – соль, черный молотый перец, сухой чеснок или свежий. Приготовление: Натираем очищенный кабачок на мелкой терке, солим и отжимаем лишний сок. Также натираем очищенный картофель, морковь и лук. Смешиваем все с кабачковой массой. Добавляем специи, муку и сметану. Переводим все в жаропрочную форму и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут. Готовую запеканку подаем горячей или холодной. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковую икру как из магазина. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Оригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровЗакрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаюСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Самое вкусное рагу – рецепт с курицейЛетний торт «Арбуз» – идеальный десерт к празднику Петра и Павла