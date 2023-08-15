Рецепты Любимый вкус с детства, который точно понравится всей семье – рецепт булочек с маком По Admin - 15 августа, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Пухлые и сладкие булочки с маком всегда вызывали у нас улыбку и приятные воспоминания родом из детства. Их легко готовить, а есть можно в любое время. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Булочки маком или бабушкины булочки – это простая домашняя выпечка, которую так любят, как дети, так и взрослые. По этому рецепту можно также менять начинку – дрожжевое тесто подойдет и к варенью из яблок или другого дома. Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут Булочки с маком удобно брать с собой в дорогу, давать детям в школу или просто завтракать ими со стаканом молока. Рецепт домашних булочек с маком Время: 4 часа Порции: 6 штук Ингредиенты: – 300 граммов пшеничной муки; – 15 граммов свежих дрожжей; – 50 граммов сахара; – 2 яичных желтка; – 150 граммов молока; – 50 граммов сливочного масла; – соль. Для начинки: – 70 граммов мака; – 200 граммов молока; – 70 граммов сахара; – 50 граммов сливочного масла. Приготовление: Для начинки промываем мак, заливаем молоком и стаканом воды. Добавляем сахар и варим на медленном огне в течение 1,5 – 2 часов. Добавляем сливочное масло и перебиваем все блендером. Даем маковой массе остыть. Для теста дрожжи смешиваем с ложкой сахара, мукой и тёплым молоком. Перемешиваем до однородности и отставляем в теплое место на 15 – 20 минут. В опару добавляем остальные ингредиенты (1 яичный желток, другой пойдет на смазку булочек) и перемешиваем до однородности. Ставим в тепло в час. Обходим его и раскатываем в прямоугольник. Толщина теста должна быть примерно 4 миллиметра. Смазываем маковой начинкой, оставив несколько сантиметров с краю. Дальше скручиваем все в рулет. Нарезаем очень острым ножом, выкладываем на противень с пергаментом, смазываем желтком. Запекаем в разогретой духовке при 180 примерно 20 – 25 минут. Готовые булочки с маком охлаждаем и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить любимое кекс Леси Украинки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Баклажаны, как грибы: теперь только так и готовимТри холодных супа на лето – пальчики оближетеМалиновый тарт с белым шоколадом, который не оставит в стороне никогоКабачки по-корейски: популярный рецепт от КлопотенкоРецепт дерунов в горшке — как приготовить привычное блюдо по-новому