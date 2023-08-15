Любимый вкус с детства, который точно понравится всей семье – рецепт булочек с маком

Пухлые и сладкие булочки с маком всегда вызывали у нас улыбку и приятные воспоминания родом из детства. Их легко готовить, а есть можно в любое время.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Булочки маком или бабушкины булочки – это простая домашняя выпечка, которую так любят, как дети, так и взрослые. По этому рецепту можно также менять начинку – дрожжевое тесто подойдет и к варенью из яблок или другого дома.

Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут

Булочки с маком удобно брать с собой в дорогу, давать детям в школу или просто завтракать ими со стаканом молока.

Рецепт домашних булочек с маком

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6 штук

Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки;

– 15 граммов свежих дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– 2 яичных желтка;

– 150 граммов молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль.

Для начинки:

– 70 граммов мака;

– 200 граммов молока;

– 70 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Для начинки промываем мак, заливаем молоком и стаканом воды. Добавляем сахар и варим на медленном огне в течение 1,5 – 2 часов. Добавляем сливочное масло и перебиваем все блендером. Даем маковой массе остыть.

Для теста дрожжи смешиваем с ложкой сахара, мукой и тёплым молоком. Перемешиваем до однородности и отставляем в теплое место на 15 – 20 минут.

В опару добавляем остальные ингредиенты (1 яичный желток, другой пойдет на смазку булочек) и перемешиваем до однородности. Ставим в тепло в час.

Обходим его и раскатываем в прямоугольник. Толщина теста должна быть примерно 4 миллиметра. Смазываем маковой начинкой, оставив несколько сантиметров с краю.

Дальше скручиваем все в рулет. Нарезаем очень острым ножом, выкладываем на противень с пергаментом, смазываем желтком.

Запекаем в разогретой духовке при 180 примерно 20 – 25 минут.

Готовые булочки с маком охлаждаем и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить любимое кекс Леси Украинки.