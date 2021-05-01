«Любопытные соседи». Есть ли какие-то угрозы для Крыма?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 17. АиФ-Крым №17 28/04/2021

В минувшее воскресенье недалеко от Крыма был замечен турецкий самолёт-разведчик и два дрона ВМС США. А днём ранее к полуострову проявляли интерес самолёты НАТО. Не в первый и, к сожалению, не в последний раз, они бороздят воздушные границы нашей страны у Крыма. Есть ли какие-то угрозы для самого полуострова?

«Взрыв» неизбежен?

Несмотря на громкие лозунги в соседней Украине и совсем уж абсурдные призывы «воевать Крым», а также на стягивание с начала апреля войск к границе с полуостровом, возможность открытого военного конфликта эксперты оценивают, как практически нулевую. «Незалежная» на это ни за что не пойдёт: слишком хорошо защищён сейчас Крым. Сейчас на полуострове, сообщил российский политолог и журналист, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков, тяжелого артиллерийского вооружения больше, чем во всей армии Германии.

Песков прокомментировал возможные провокации в Крыму 18 марта А вот устроить какие-то провокации, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, Украина вполне может. «То, что наша страна ввела ограничения на полёты над Крымом и прилегающей акваторией Чёрного моря фактически на полгода, как раз говорит о том, что угроза провокаций осознаётся, и её пытаются избежать, — пояснил он. — Поводом для нового витка конфликта могло бы стать крушение воздушного судна в этом районе. Ведь летают здесь международные рейсы, которые контролируются через пункты управления в Днепре и Одессе. Но случись что — ответственность припишут Симферополю. Поэтому ограничения на полёты — мера своевременная и разумная».