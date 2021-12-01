ЛУЧШАЯ ПОКУПКА: ЖЕНСКИЕ КУРТКИ

Стиль имеет значение

Однобортные куртки обычно подходят женщинам лучше, чем двубортные. Для более элегантного образа некоторые куртки и блейзеры на заказ поставляются с очень дискретными застежками или вообще без застежек (если они предназначены для ношения без застежек). Выберите современный стиль с приталенной талией, которая подчеркнет ваш силуэт. Классический пиджак будет иметь прорезные передние карманы, а также нагрудный карман. Если вы предпочитаете более повседневный образ, выбирайте пиджак с узкими лацканами и воротником. Не забудьте проверить отделку и внутреннюю часть пиджака, чтобы убедиться в качестве швов и используемой подкладки.

Цветовой код

Пиджаки и куртки однотонного цвета всегда легче сочетать с другой одеждой, чем с принтами или узорами. Самые универсальные блейзеры представлены в простых классических цветах, таких как черный, серый или темно-синий. Однако смелые цвета тоже могут подойти (в зависимости от цветовой палитры вашего гардероба!). Если вы предпочитаете узор, выбирайте традиционные, некоторые из которых также бывают более ярких цветов. Некоторые подкладки курток также интересны, они представлены в красивых цветах и ​​принтах.

Кому интересно, выигрывает

Регулярно чистите куртку чистой мягкой щеткой для одежды и проветривайте ее после носки, чтобы она оставалась чистой и прослужила дольше.

Чтобы сохранить драпировку и форму, повесьте ее на прочную пластиковую или деревянную вешалку для одежды; Избегайте тонких металлических плечиков, которые не выдерживают естественной линии плеч куртки. Если ваша куртка сшита из шерсти, следуйте нашим советам, чтобы не повредить ее молью. Для более глубокой очистки строго следуйте инструкциям на этикетке по уходу. Большинство блейзеров и курток можно пройти только в химчистку, но вы также можете найти блейзеры, пригодные для машинной стирки, даже если они сделаны из шерсти. Убедитесь, что вы придерживаетесь температуры стирки, цикла и отжима, указанных на этикетке.