Лучше, чем любые рецепты с мясом. Самая вкусная запеканка из кабачков

Как приготовить вкусное блюдо из кабачков, которое будут есть и взрослые, и дети? Данный вопрос волнует довольно много людей. Дело в том, что для большинства кабачки считаются странным не вкусным овощем. Поэтому, например, дети даже не пытаются попробовать кабачки на вкус.
При этом, кабачок может быть весьма вкусным, тем более полезным в различных блюдах. Главное, приготовить его правильно.
Стоит показать, как можно приготовить запеканку из кабачков.
Ингредиенты кабачковой запеканки:
- Кабачки — 1 кг;
- Морковь — 2 шт.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Твердый сыр — 150 г;
- Яйца — 5 шт.;
- Мука — 140 г;
- Масло растительное — 100 мл;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
Приготовление кабачковой запеканки:
Измельчаем на крупных резцах терки кабачки и морковь, смешиваем вместе. Овощную массу не нужно избавлять от сока.
Нарезаем тонкими четверть кольцами репчатый лук. Выкладываем лук к овощной массе. Натираем мелко сыр, добавляем в овощную массу, перемешиваем.
В отдельную миску разбиваем яйца, выливаем растительное масло. К яйцам просеиваем муку с разрыхлителем, солим по вкусу. Замешиваем подобие тесто, избавляемся от комочков.
Заливаем овощную массу тестом, перемешиваем компоненты в единую смесь.
Выкладываем смесь в форму для запекания, выравниваем по поверхности.
Выпекаем запеканку при 200 градусах 40-45 минут.
Получается довольно вкусная запеканка из кабачков. По желанию к общей массе овощей можно добавлять другие ингредиенты, например, капусту.