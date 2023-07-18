Лучше, чем любые рецепты с мясом. Самая вкусная запеканка из кабачков

Как приготовить вкусное блюдо из кабачков, которое будут есть и взрослые, и дети? Данный вопрос волнует довольно много людей. Дело в том, что для большинства кабачки считаются странным не вкусным овощем. Поэтому, например, дети даже не пытаются попробовать кабачки на вкус.

При этом, кабачок может быть весьма вкусным, тем более полезным в различных блюдах. Главное, приготовить его правильно.

Стоит показать, как можно приготовить запеканку из кабачков.

Ингредиенты кабачковой запеканки:

Кабачки — 1 кг;

Морковь — 2 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Твердый сыр — 150 г;

Яйца — 5 шт.;

Мука — 140 г;

Масло растительное — 100 мл;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление кабачковой запеканки:

Измельчаем на крупных резцах терки кабачки и морковь, смешиваем вместе. Овощную массу не нужно избавлять от сока.

Нарезаем тонкими четверть кольцами репчатый лук. Выкладываем лук к овощной массе. Натираем мелко сыр, добавляем в овощную массу, перемешиваем.

В отдельную миску разбиваем яйца, выливаем растительное масло. К яйцам просеиваем муку с разрыхлителем, солим по вкусу. Замешиваем подобие тесто, избавляемся от комочков.

Заливаем овощную массу тестом, перемешиваем компоненты в единую смесь.

Выкладываем смесь в форму для запекания, выравниваем по поверхности.

Выпекаем запеканку при 200 градусах 40-45 минут.

Получается довольно вкусная запеканка из кабачков. По желанию к общей массе овощей можно добавлять другие ингредиенты, например, капусту.