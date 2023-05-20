Лучше, чем пицца. Просто натираю картофель: простой и вкусный рецепт

Пицца является кулинарным достоянием Италии. Именно данный народ готовит это блюдо невероятно вкусно. Однако, по настоящему прославиться пицца смогла лишь благодаря американцам.
Дело в том, что пицца в XX веке попала в США. Гражданам данного государства понравилось незамысловатое, при этом сытное яство. Со временем предприниматели начали замечать сильную любовь к блюду. Это породило много различных пиццерий по всей стране.
В итоге пицца стала достоянием не только Италии, но и США. Блюдо активно пропагандировалось по телевидению.
Сейчас пиццу можно приготовить самостоятельно. При этом необязательно следовать классическому рецепту.
Ингредиенты для пиццы:
- картофель — 5 шт.;
- морковь — шт.;
- Лук-порей — шт.;
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 200 мл;
- мука — 200 г;
- помидор — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- Петрушка — пучок;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление пиццы:
Картофель нужно очистить и измельчить на крупных резцах терки. Помещаем картофельную массу в холодную воду. Пока картофель отмокает, нужно нарезать лук-порей.
На сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем лук до мягкости. В это время надо натереть морковь, добавить к луку, посолить и готовить вместе 5 минут.
С картофеля надо слить воду, отжать от лишней жидкости. К картофельной массе выкладываем обжаренные лук и морковь, перемешиваем.
Яйца в отдельной миске соединяем с кефиром, солим и тщательно перемешиваем. В кефир просеиваем муку, замешиваем жидкое тесто. Можно добавить в тесто немного оливкового масла.
Соединяем картофельную смесь с тестом, смешиваем. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем равномерно по дну.
Выпекать тесто нужно при 180 градусах в духовке примерно 25 минут. Пока что надо нарезать тонкими ломтиками помидоры и измельчить на терке сыр.
Выкладываем на пласт теста помидоры, посыпаем сыром. Снова отправляем тесто в духовку при 180 градусах на 15 минут.
Украсить пиццу можно петрушкой, нашинкованной максимально мелко.
Получается постная веганская пицца, которая сможет разнообразить рацион питания.