Лучше, чем пицца. Просто натираю картофель: простой и вкусный рецепт

Пицца является кулинарным достоянием Италии. Именно данный народ готовит это блюдо невероятно вкусно. Однако, по настоящему прославиться пицца смогла лишь благодаря американцам.

Дело в том, что пицца в XX веке попала в США. Гражданам данного государства понравилось незамысловатое, при этом сытное яство. Со временем предприниматели начали замечать сильную любовь к блюду. Это породило много различных пиццерий по всей стране.

В итоге пицца стала достоянием не только Италии, но и США. Блюдо активно пропагандировалось по телевидению.

Сейчас пиццу можно приготовить самостоятельно. При этом необязательно следовать классическому рецепту.

Ингредиенты для пиццы:

картофель — 5 шт.;

морковь — шт.;

Лук-порей — шт.;

яйца — 2 шт.;

кефир — 200 мл;

мука — 200 г;

помидор — 3 шт.;

сыр — 100 г;

Петрушка — пучок;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление пиццы:

Картофель нужно очистить и измельчить на крупных резцах терки. Помещаем картофельную массу в холодную воду. Пока картофель отмокает, нужно нарезать лук-порей.

На сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем лук до мягкости. В это время надо натереть морковь, добавить к луку, посолить и готовить вместе 5 минут.

С картофеля надо слить воду, отжать от лишней жидкости. К картофельной массе выкладываем обжаренные лук и морковь, перемешиваем.

Яйца в отдельной миске соединяем с кефиром, солим и тщательно перемешиваем. В кефир просеиваем муку, замешиваем жидкое тесто. Можно добавить в тесто немного оливкового масла.

Соединяем картофельную смесь с тестом, смешиваем. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем равномерно по дну.

Выпекать тесто нужно при 180 градусах в духовке примерно 25 минут. Пока что надо нарезать тонкими ломтиками помидоры и измельчить на терке сыр.

Выкладываем на пласт теста помидоры, посыпаем сыром. Снова отправляем тесто в духовку при 180 градусах на 15 минут.

Украсить пиццу можно петрушкой, нашинкованной максимально мелко.

Получается постная веганская пицца, которая сможет разнообразить рацион питания.