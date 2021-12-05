Лучшие фильмы в интернете на фильмозавре

Джордж Симмонс в «Веселых людях»

Один из самых личных фильмов Апатоу, «Смешные люди», воплощает его жизненный опыт в качестве молодого комика в драматической истории всемирно известного комика Джорджа Симмонса, которому поставили диагноз смертельной болезни и который взял под свою опеку протеже. Лучшие фильмы в интернете на фильмозавр вы можете глянуть!

Адам Сэндлер был идеальным выбором для Симмонса. Как и Симмонс, Сэндлер — легендарный комик по ту сторону зеркала с огромным количеством поклонников и историей критически поляризующих студийных комедий с высокими концепциями. К тому же, как сообщает The Hollywood Reporter, Сэндлер жил с Апатоу в квартире за 900 долларов в месяц, когда они только начинали, поэтому он присутствовал на многих событиях, которые вдохновили фильм.

Почти в ролях: Пол Радд

Хотя кажется маловероятным, что Сэндлер отказался бы от предложения своего старого соседа по комнате, The Huffington Post сообщает, что ему предложили роль «еврея-медведя» в эпическом фильме Квентина Тарантино о Второй мировой войне «Бесславные ублюдки» одновременно с «Веселыми людьми». . Итак, ему пришлось выбирать между двумя.

По словам Стервятника, если Сэндлер примет предложение Тарантино и отклонит предложение Апатоу, Апатоу выберет Пола Радда или Джейсона Бейтмана на роль Джорджа Симмонса. Бесстрастный стиль Бейтмана отлично подошел бы для этой роли, и Радд сыграл замену самого Апатоу напротив своей жены и дочерей в «Немного под ногами» и «Это 40».

Brick Tamland в Anchorman

За год до того, как двойной удар «Офис» и «40-летняя девственница» сделал Стива Карелла комедийной суперзвездой, он впервые показал свой талант в роли неразумного метеоролога Брика Тамланда в «Телеведении».

Карелл не слишком сильно полагается на причуды личности Брика, вместо этого выбирая истерически невозмутимые фразы вроде «Я люблю лампу» и «Где ты взял свою одежду, в туалетном магазине?»

Почти в ролях: Крис Парнелл

Согласно Стервятнику, оригинальный сценарий Уилла Феррелла и Адама Маккея для «Телеведущего» включал в себя их лучший выбор на главные роли, например, Бен Стиллер в роли Брайана Фантаны и Эд Харрис в роли Эда Харкена. Роль Чемпиона Кинда была написана для Джона С. Рейли, но в то время он был занят в «Авиаторе». Рейли продолжил играть ведущие роли в следующих двух фильмах Феррелла и Маккея, «Ночи Талладега» и «Сводные братья».

Меган в подружках невесты

Избиратели Академии склонны отвергать комедии, особенно комедии с рейтингом R, но они сделали исключение для подружек невесты, которые были номинированы на Оскар как за лучший оригинальный сценарий, так и за лучшую женскую роль второго плана Мелиссы Маккарти.

Маккарти стала звездой в одночасье, превратившись в захватывающую сцену в роли Меган, которая флиртует с маршалом авиации, какает в раковине и утверждает, что телепатически общалась с дельфином после падения с круизного лайнера.

Согласно CinemaBlend, Ребел Уилсон пробовалась на роль Меган в «Подружках невесты» и даже попала в шорт-лист вместе с Маккарти. Хотя роль досталась Маккарти, продюсерам так понравилась Уилсон, что они создали для нее роль Бринн. Изначально у Энни был только один сосед по комнате, которого играл Мэтт Лукас, но ему дали сестру, чтобы Уилсон мог появиться в фильме.

В итоге Уилсон появилась в некоторых из самых забавных моментов фильма, например, продемонстрировав свою ужасно зараженную татуировку или рассказав, что она прочитала дневник Энни, ошибочно приняв его за «очень грустную рукописную книгу».