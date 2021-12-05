Лучшие фильмы в интернете на фильмозавре

По
Евгений
-
0
69
Лучшие фильмы в интернете на фильмозавре

Джордж Симмонс в «Веселых людях»

Один из самых личных фильмов Апатоу, «Смешные люди», воплощает его жизненный опыт в качестве молодого комика в драматической истории всемирно известного комика Джорджа Симмонса, которому поставили диагноз смертельной болезни и который взял под свою опеку протеже. Лучшие фильмы в интернете на фильмозавр вы можете глянуть!

Адам Сэндлер был идеальным выбором для Симмонса. Как и Симмонс, Сэндлер — легендарный комик по ту сторону зеркала с огромным количеством поклонников и историей критически поляризующих студийных комедий с высокими концепциями. К тому же, как сообщает The Hollywood Reporter, Сэндлер жил с Апатоу в квартире за 900 долларов в месяц, когда они только начинали, поэтому он присутствовал на многих событиях, которые вдохновили фильм.

Почти в ролях: Пол Радд

Хотя кажется маловероятным, что Сэндлер отказался бы от предложения своего старого соседа по комнате, The Huffington Post сообщает, что ему предложили роль «еврея-медведя» в эпическом фильме Квентина Тарантино о Второй мировой войне «Бесславные ублюдки» одновременно с «Веселыми людьми». . Итак, ему пришлось выбирать между двумя.

По словам Стервятника, если Сэндлер примет предложение Тарантино и отклонит предложение Апатоу, Апатоу выберет Пола Радда или Джейсона Бейтмана на роль Джорджа Симмонса. Бесстрастный стиль Бейтмана отлично подошел бы для этой роли, и Радд сыграл замену самого Апатоу напротив своей жены и дочерей в «Немного под ногами» и «Это 40».

Brick Tamland в Anchorman

За год до того, как двойной удар «Офис» и «40-летняя девственница» сделал Стива Карелла комедийной суперзвездой, он впервые показал свой талант в роли неразумного метеоролога Брика Тамланда в «Телеведении».

Карелл не слишком сильно полагается на причуды личности Брика, вместо этого выбирая истерически невозмутимые фразы вроде «Я люблю лампу» и «Где ты взял свою одежду, в туалетном магазине?»

Почти в ролях: Крис Парнелл

Согласно Стервятнику, оригинальный сценарий Уилла Феррелла и Адама Маккея для «Телеведущего» включал в себя их лучший выбор на главные роли, например, Бен Стиллер в роли Брайана Фантаны и Эд Харрис в роли Эда Харкена. Роль Чемпиона Кинда была написана для Джона С. Рейли, но в то время он был занят в «Авиаторе». Рейли продолжил играть ведущие роли в следующих двух фильмах Феррелла и Маккея, «Ночи Талладега» и «Сводные братья».

Меган в подружках невесты

Избиратели Академии склонны отвергать комедии, особенно комедии с рейтингом R, но они сделали исключение для подружек невесты, которые были номинированы на Оскар как за лучший оригинальный сценарий, так и за лучшую женскую роль второго плана Мелиссы Маккарти.

Маккарти стала звездой в одночасье, превратившись в захватывающую сцену в роли Меган, которая флиртует с маршалом авиации, какает в раковине и утверждает, что телепатически общалась с дельфином после падения с круизного лайнера.

Согласно CinemaBlend, Ребел Уилсон пробовалась на роль Меган в «Подружках невесты» и даже попала в шорт-лист вместе с Маккарти. Хотя роль досталась Маккарти, продюсерам так понравилась Уилсон, что они создали для нее роль Бринн. Изначально у Энни был только один сосед по комнате, которого играл Мэтт Лукас, но ему дали сестру, чтобы Уилсон мог появиться в фильме.

В итоге Уилсон появилась в некоторых из самых забавных моментов фильма, например, продемонстрировав свою ужасно зараженную татуировку или рассказав, что она прочитала дневник Энни, ошибочно приняв его за «очень грустную рукописную книгу».

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА