Лучшие гидроцилиндры в России

Гидроцилиндры являются объемными приводами в устройстве специализированной техники, выполняющие возвратно-поступательные действия штоков. Благодаря этой возможности данные агрегаты стали незаменимыми в работе начиная с самосвальной и экскаваторной техники и заканчивая формовочными прессами. Многие отдают преимущество именно гидравлическому типу цилиндров, выделяя их среди предложений механических, пневматических и электрических аналогов. Это обусловлено высоким уровнем их мощности и надежности.

Современный рынок России и всего мира переполнен предложениями гидравлических цилиндров, и отыскать идеальный вариант для каждого покупателя не составит труда. Компания «Hydrolider» предоставляет широкий ассортимент гидравлического оборудования по приемлемым ценам и квалифицированную помощь в подборе агрегатов.

Что учесть при выборе гидроцилиндра

Прежде чем купить гидроцилиндр, стоит разобраться в его разновидностях. При выборе данного агрегата учитывают его тип, который может быть поршневым, дифференциальным или телескопическим. Также немаловажно, осуществляет ли устройство действие в разных направлениях или же работает односторонне направленно.

На автомобиль гидроцилиндр может устанавливаться в разных местах, поэтому их разделяют на фронтальные и подкузовные. В свою очередь, подключение у цилиндров также различается.

Помимо указанных выше характеристик при подборе гидравлического цилиндра в учет идут такие показатели, как:

Грузоподъемность пиковая (10-100 т). Масса гидроцилиндра. Объем. Диаметр рабочей части (поршня). Температурный диапазон рабочей жидкости. Грузоподъемность разницы давлений – для универсальных моделей. Прочность ступеней в момент инерции.

Как можно отметить, есть масса разновидностей гидроцилиндров согласно рабочим характеристикам. Также данные агрегаты на сегодняшний день изготавливают множество известных всему миру производителей, что тоже оказывает влияние на формирование конечной стоимости. В интернет-магазине компании «Hydrolider» представлены гидравлические цилиндры:

Binotto (Италия);

Ponar (Польша);

DINATALE BERTELLI (Италия);

Prince (USA);

Mariz (Италия);

Омскгидропривод (РФ);

HYVA (Нидерланды);

Penta (Италия);

Гидросила (Украина);

ATOS (Италия);

ВЗТА (Украина);

Профмаш (РФ) и многие другие.

Все детали по предложениям нашего каталога можно уточнить у менеджеров компании в онлайн-формате или же связавшись по телефонам, указанный на сайте компании.

Выгода в покупке нового гидроцилиндра

Во всех сферах торговли польза от покупки не пользуемого ранее товара будет значительно выше, нежели от б/у, особенно если речь идет о продукте долговременного пользования. И вот чем это обусловлено, если разбирать на примере гидравлических цилиндров:

ранее пользованный агрегат уже имеет в той или иной степени изношенные элементы, которые придется раньше заменять, а значит в это время будет простой производственного процесса;

поддержанный гидроцилиндр будет выдавать КПД меньше в сравнении с новым;

гарантия на такой товар либо не распространяется, либо уже истекает с момента приобретения, а это значит, что обслуживание цилиндра будет осуществляться в полной мере за счет владельца;

новый владелец не будет достоверно уверен в том, что устройство использовалось корректно предыдущим владельцем.

Конечно же, новый гидравлический цилиндр будет иметь стоимость выше в сравнении с поддержанным, однако это лишь единственный плюс последнего, который блекнет на фоне названных минусов.

Если вы заинтересованы в покупке товара по максимально сдержанной цене, лучше всего заручиться помощью официальных дилеров, следить за акциями и скидками, а также обратить внимание на продукцию отечественного производства, которая может быть не менее качественной, чем некоторые зарубежные разбрендированные гидроцилиндры. Малоизвестные марки импортных товаров также могут быть неплохи, но, чтобы не ошибиться, попробуйте отыскать честные отзывы о товаре, в том числе его техобслуживании и подборе комплектующих.

В каталоге Гидролидера вы найдете большое разнообразие гидравлических цилиндров, и среди этого выбора непременно найдется тот, который устроит по техническим параметрам и стоимости. Забрать интересующий товар можно в Ростове-на-Дону или же заказать его с доставкой в любую точку страны и даже за рубеж.

С «Hydrolider» вы можете быть уверены в подлинности приобретаемого товара, а также в получении качественного обслуживания в нашей компании!