Лучшие китайские платформы социальных сетей, о которых вам нужно знать

Douyin (抖 音): TikTok в Китае

Douyin — это платформа для коротких видеороликов, у которой в 2021 году было около 600 миллионов активных пользователей в день. Douyin во многом похож на TikTok, и оба приложения фактически принадлежат и разрабатываются одной и той же компанией ByteDance.

Пользователи TikTok узнают интерфейс Douyin. Как и TikTok, Douyin — это платформа для видео продолжительностью 15 или 60 секунд. Пользователи могут создавать, редактировать и публиковать видео и прямые трансляции. Просто украсьте свои видео музыкой и фильтрами, и ваше видео будет готово для публикации с друзьями.

Douyin появился до TikTok, и между двумя приложениями есть некоторые ключевые различия, в основном связанные с географической доступностью. TikTok и его контент доступны только международным пользователям за пределами Китая. Douyin — это приложение, которое вы можете скачать и использовать, находясь в Китае.

Когда вы используете TikTok, вы видите контент, который полностью отличается от контента на Douyin. Главные влиятельные лица в этих двух приложениях также разные, и пользователи TikTok не увидят, что становится вирусным на Douyin, и наоборот.

Благодаря большой базе пользователей Douyin, компании осознали его потенциал, и Douyin сотрудничал с такими роскошными брендами, как Michael Kors, Dior, Louis Vuitton и Chanel. Пользователи Douyin могут совершать покупки непосредственно через приложение, когда они видят продукт, который они хотят, в видео, а другие бренды напрямую сотрудничали с влиятельными лицами Douyin, чтобы выйти на китайский рынок.

Sina Weibo (新浪 微 博): китайский Twitter

Платформа Weibo для микроблогов — это живое приложение, в котором пользователи могут общаться с друзьями, быть в курсе новостей, общаться со знаменитостями и влиятельными лицами, а также исследовать бренды и продукты. Пользователи Weibo могут публиковать текст, изображения, видео и прямые трансляции. Сообщения просто должны умещаться в пределах 140 символов.

Weibo часто называют «китайским Twitter», и у них действительно много общего. Однако с 500 миллионами активных пользователей в месяц Weibo фактически имеет вдвое больше пользователей, чем Twitter.