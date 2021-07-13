Лучшие предложения от ведущих застройщиков Новосибирска

Недвижимость покупают и продают каждый день. Каждый человек старается быть ответственным в этом вопросе и сделать все максимально правильно. Но никто не застрахован от обмана и мошенничества, которые все еще встречаются в этой сфере. Как же можно купить квартиру без риска?



Обязательные пункты договора купли продажи недвижимости

Любая сделка с недвижимостью должно быть подтверждена документально, иначе сделка не может быть признана действительной и как продавец, так и покупатель недвижимости может столкнуться с серьезными проблемами. Договор купли продажи недвижимости, который заключается между сторонами сделки, может быть выполнен в простом письменном виде и скреплен подписями сторон, которые удостоверяют, что согласны со всеми условиями, в то же время, есть весьма четкие требования к форме и содержанию такого документа.

Для регистрации сделки в договоре купли продажи недвижимости обязательно указываются такие сведения как данные документов, удостоверяющих личность продавца и покупателя, описание объекта, который является предметом сделки со всеми его характеристиками, указанными в кадастре или техническом паспорте. Также в договоре обязательно указываются документы, на основании которых возникли права на владение объектом недвижимости у продавца, указывается точная цена объекта продажи. Также в таком договоре обязательно указывается отсутствие обременений при покупке и что недвижимость до заключения сделки не была отчуждена, заложена, под арестом или в споре.

Если купля продажа осуществляется через проверенного риэлтора, он поможет с составлением правильного договора и точным оформлением сделки, хотя перед подписанием договор все же стоит внимательно прочитать и уточнить все моменты, которые могут показаться спорными. Если решено риэлтора к сделке не привлекать, найти типовой образец такого договора не составит труда, но нужно понимать, что это только шаблон, в который предстоит правильно вписать все ключевые пункты сделки.