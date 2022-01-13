Лучший керамогранит предлагает интернет-магазин плитки Зевс Керамика

Лучшая керамическая плитка с легким монтажом

Керамическая плитка для многих мастеров, занимающихся отделкой, считается оптимальным вариантом, поскольку ее можно применять для отделки практически всех помещений. Если вы также планируете купить керамическую плитку zeus-ceramica.com.ua/s/stair/, то изначально вам нужно ознакомиться с ее основными видами. Помимо того, что плитка для пола должна соответствовать цветовой гамме интерьера, следует учитывать и другие характеристики: высокая износостойкость, невосприимчивость к химическому воздействию, при необходимости укладки на открытом пространстве – морозостойкостью. Рассмотрим каждый из этих свойств подробнее на примере мест укладки плитки. Плитка для ванной цена, вполне приемлема и доступна.

На рынке представлена плитка, которая покрыта глазурью или только защитным слоем. Выбирая тот или иной вариант, вы должны учитывать условия, в которых будет использоваться материал. Так, если речь идет о кухне или же ванной, то лучше остановиться на матовом покрытии. Оно имеет небольшую шероховатость, что предотвратит скольжение при попадании влаги. А вот глянцевые покрытия вы можете использовать для облицовки стен.

По методике изготовления керамическую плитку можно разделить на прессованную, а также экструдированную. В первом случае применяется порошок с разнообразными компонентами, который располагается в специальную форму, а также помещается под пресс. Что же касается второго способа, то здесь изготовление осуществляется при помощи специального оборудования.

Выбирая плитку, вы должны принимать во внимание и тип основания. Так, оно может быть плотным или же с порами. Для влажных помещений лучше использовать первый вариант, поскольку пористое покрытие достаточно быстро накапливает влагу, что приводит к ее стремительному разрушению.

На рынке присутствует плитка из керамики, отличающаяся размерами, формой и прочими показателями. Для небольших помещений лучше использовать небольшие элементы. Что же касается цвета, то здесь нужно обращать внимание на уровень освещенности, размеры помещения. К примеру, светлые плитки позволят вам не только сделать помещение более светлым, но и визуально расширить его границы. Также правильно подобранная плитка позволит вам кардинально изменить интерьер.