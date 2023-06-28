Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

Лазанья является традиционным блюдом итальянской кухни. Оно менее известно в нашей стране, чем, например, пицца. Однако, оно тоже может быть сытным и вкусным.
Лазанья в переводе с греческого языка означает горячие пластины. Это не удивительно, так как яство готовится из пластов макарон, на которые распределяются начинка.
В разных странах лазанью называют не одинаково. Для нас более привычно слово запеканка или лапшевник.
Расскажем, как приготовить лазанью с сочной мясной начинкой.
Ингредиенты для лазаньи:
- Лук репчатый — шт.;
- Фарш мясной — 700 г;
- Соль — 1 ч. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Томатный соус — 300 мл;
- Вода —
- Лапша — 500 г;
- Сливочное масло — 40 г;
- Мука — 2 ст.л.;
- Молоко — 500 мл;
- Сыр Чеддер — 150 г;
- Сыр Эмменталь — 150 г.
Приготовление Лазаньи:
Нарезаем маленьким кубиком луковицу, обжариваем в растительном масле на сковороде пару минут. Далее к луку выкладываем фарш, обжариваем компоненты вместе. Не забываем посолить фарш.
Давим зубчики чеснока при помощи ножа, мелко шинкуем и отправляем к обжаренному фаршу. Выкладываем к мясной массе также томатную пасту, перемешиваем компоненты.
Накрываем фарш крышкой, тушим на медленном огне 8-10 минут. В это время можно отварить лапшу до состояния аль денте.
В сотейнике растапливаем сливочное масло, высыпаем туда муку. Формируем комочки из муки, соединенной со сливочным маслом.
Выливаем к данным комочкам теста молоко, перемешиваем до загустения.
В полученный молочный соус требуется посолить и поперчить по вкусу. Пока соус охлаждается, измельчаем на крупных резцах терки сыр Чеддер и Эмменталь.
Сыры выкладываем в соус, добавляем также лапшу, тщательно перемешиваем. ⅓ макаронной массы выкладываем в форму для запекания, слой распределяем ровно по дну.
На макаронный слой перемещаем ½ часть фарша, равномерно распределяем по поверхности.
Аналогичную процедуру повторяем с остальными частями макаронной массы и мясной начинки.
Верхушку Лазаньи рекомендуется посыпать сыром. Выпекать лазанью следует 40 минут в духовке при 180 градусах.
Получается сытное блюдо из макаронных изделий и фарша.
Эта необычная лазанья сможет стать желанным блюдом на ужин.