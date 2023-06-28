Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

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Лазанья является традиционным блюдом итальянской кухни. Оно менее известно в нашей стране, чем, например, пицца. Однако, оно тоже может быть сытным и вкусным.

Лазанья в переводе с греческого языка означает горячие пластины. Это не удивительно, так как яство готовится из пластов макарон, на которые распределяются начинка.

В разных странах лазанью называют не одинаково. Для нас более привычно слово запеканка или лапшевник.

Расскажем, как приготовить лазанью с сочной мясной начинкой.

Ингредиенты для лазаньи:

  • Лук репчатый — шт.;
  • Фарш мясной — 700 г;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Томатный соус — 300 мл;
  • Вода —
  • Лапша — 500 г;
  • Сливочное масло — 40 г;
  • Мука — 2 ст.л.;
  • Молоко — 500 мл;
  • Сыр Чеддер — 150 г;
  • Сыр Эмменталь — 150 г.

Приготовление Лазаньи:

Нарезаем маленьким кубиком луковицу, обжариваем в растительном масле на сковороде пару минут. Далее к луку выкладываем фарш, обжариваем компоненты вместе. Не забываем посолить фарш.

Давим зубчики чеснока при помощи ножа, мелко шинкуем и отправляем к обжаренному фаршу. Выкладываем к мясной массе также томатную пасту, перемешиваем компоненты.

Накрываем фарш крышкой, тушим на медленном огне 8-10 минут. В это время можно отварить лапшу до состояния аль денте.

В сотейнике растапливаем сливочное масло, высыпаем туда муку. Формируем комочки из муки, соединенной со сливочным маслом.

Выливаем к данным комочкам теста молоко, перемешиваем до загустения.

Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

В полученный молочный соус требуется посолить и поперчить по вкусу. Пока соус охлаждается, измельчаем на крупных резцах терки сыр Чеддер и Эмменталь.

Сыры выкладываем в соус, добавляем также лапшу, тщательно перемешиваем. ⅓ макаронной массы выкладываем в форму для запекания, слой распределяем ровно по дну.

Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

На макаронный слой перемещаем ½ часть фарша, равномерно распределяем по поверхности.

 

Аналогичную процедуру повторяем с остальными частями макаронной массы и мясной начинки.

Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

Верхушку Лазаньи рекомендуется посыпать сыром. Выпекать лазанью следует 40 минут в духовке при 180 градусах.

Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

 

Получается сытное блюдо из макаронных изделий и фарша.

Лучший ужин, который я когда-либо готовила. Вкусный рецепт за 45 минут

Эта необычная лазанья сможет стать желанным блюдом на ужин.

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