Лучшие пансионаты Крыма

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Первые отдыхающие приезжают в Крым уже в мае. Заканчивается сезон купаний в октябре. Сентябрь – хорошее время для отдыха, так как не так жарко, в это время температура на улице достигает 22-29 градусов, вода прогревается до + 20, и отдыхающих мало.

Курорты Крымского полуострова.

Пансионат – одно из любимых курортных учреждений. Туда предпочитают приезжать люди, которые не нуждаются в специальном лечении. Обязательное трехразовое питание и большие возможности для отдыха: пляж и комнаты отдыха,игровые, спортивные и детские площадки, экскурсии. Многие пансионаты имеют и бассейн, лечение, но за отдельную плату.

Главная цель пансионатов – обеспечить комфорт своим постояльцам. Когда вы выбираете, в какой пансионат поехать, помните, что у каждого региона Крымского полуострова свои возможности, особенности климата и варианты проведения отдыха. Западный Крым – для тех, кто выбирает недорогой отдых, там и лечебные грязи, и целебные минеральные воды, а также знаменитые исторические памятники.

Южный берег Крыма для любителей комфорта – экзотические растения, старинные дворцы, чудный морской пейзаж, многочисленные базы отдыха, санатории, современные гостиницы.

Любителям конного и пешеходного или спелеологического туризма нужно ехать в Юго-Восточную часть Крыма. А любителям уединенного отдыха придет по душе Восточный Крым. Здесь очень много «диких» лагерей.

Западный берег – спокойный степной регион. В районе Каламитского залива расположен прославленный курорт Евпатория. Здесь замечательные песчаные пляжи, чистое и ровное дно. Недалеко находится город-курорт Саки, он знаменит Сакским соленым озером.

Южный берег – один из самых красивых регионов. У подножия Крымских гор находятся курорты – Алушта, Ялта, Мисхор, Алупка. Здесь много диких пляжей, на берегу в основном галька.

Восточный берег – регион с девственной природой. Он знаменит своими курортами – Новый Свет, Судак, Феодосия.

Пансионаты Крыма.

В пансионатах Крымского полуострова можно не только победить болезнь и укрепить здоровье. Здесь созданы все условия для отдыха. К услугам отдыхающих представлен широкий спектр развлечений, экскурсий. В Крыму можно сочетать активное деловое общение, проведение конференций, семинаров с чудесным отдыхом и общением с крымской природой.

Пансионат «Московский»

Этот пансионат находится в поселке Малореченское, не далеко от Алушты (25 км). Знаменит тем, что он получил гран-при в конкурсе «Крымская жемчужина».

Отсутствие больших поселков поблизости, ухоженная территория, номера с евроремонтом, оснащенные выдвижным модулем для детей — именно поэтому пансионат является привлекательным для отдыха всей семьей.

Пансионат «Эдем»

Этот пансионат находится в поселке Солнечногорское. Его отличают от других тем, что здесь восточная и европейская культура сильно переплетается, благодаря чему создается позитивная атмосфера. Отдыхающие с большим удовольствием посещают восточную чайхану, где есть кальян, повсюду ковры и удивительная трель прекрасных птиц, а вкусные блюда остаются надолго в памяти.

Пансионат «Меркурий»

В двадцати пяти минутах от Евпатории находится тихий, утопающий в зелени пансионат «Меркурий». Недорогие, небольшие комнатки, прекрасный сад, чудное море и замечательный пляж – все это вы найдете в этом пансионате.

Крым, благодаря лечебным грязям, целебному воздуху и ласковому морю, привлекает очень большое число туристов. С каждым годом это число увеличивается, так как инфраструктура Крымского полуострова стремительно растет.