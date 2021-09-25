Люди и марсиане. Жители Крыма сделали ожидаемый выбор

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38. АиФ-Крым №38 22/09/2021

Три дня выборов позади. Достаточно спокойных и ровных. Хотя было чему удивиться, не обошлось без ложных сообщений о минировании участков в Алуште и Черноморском районе. Явка не оказалась низкой — 49,75%, но до эталонного крымского референдума ей было далеко.

С жалобами разберутся

На некоторых избирательных участках Симферополя, Алушты, Ялты, Сак, Евпатории, Керчи и Феодосии голосующих просили: не сворачивайте бюллетени! Поставив в выбранном окошке галочку, каждый избиратель «скармливал» бюллетень автоматическому устройству. Их в этом году установили 260. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) упрощают подсчёт голосов, в их работу невозможно вмешаться.

На одном участке в Симферополе были выявлены нарушения на выборах в Госдуму Жалобы, однако поступали. Самая резонансная — от представителей КПРФ. По мнению кандидата от этой партии в Ялте, в курортной столице Крыма выявилось слишком много проголосовавших на дому, чуть ли не 40% от всех, кто пришёл на участки в первый день. Глава Избиркома Крыма Михаил Малышев заверил, что и эта, и остальные жалобы будут рассмотрены и тщательно проверены.