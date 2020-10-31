Люди с лопатами. Археологи сделали всё, что запланировали в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 44. АиФ-Крым №44 28/10/2020

На минувшей неделе МИД Украины разразился очередным протестом в адрес России. В этот раз ведомство потребовало «прекратить все незаконные археологические раскопки и работы в Альминской долине и Севастополе». Не то, чтобы соседнее государство тревожат фантомные боли, связанные с потерей полуострова. Просто всё, что происходит в Крыму, даёт возможность украинским политикам и чиновникам хотя бы изображать кипучую деятельность.

Ну, а в Крыму, как в известной пословице — «собака лает, а караван идёт». Очередной археологический сезон завершился. Хотя на некоторых памятниках работа продолжится осенью и зимой.

Генетики и древние крымчане

В этом сезоне, рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, экспедиции работали практически по всему полуострову — от Черноморского района до Керчи. Иногда археологам приходится работать и в городской черте. Например, могильник Савлу-Кая, открытый одиннадцать лет назад, находится в Бахчисарае. «По предварительной информации, там открыты очень интересный не разграбленный склеп с большим количеством посуды, — рассказал Вадим Майко. — Активно трудились и наши античные экспедиции. Например, Донузлавская, которая традиционно работает на городищах Кульчук и Беляус. В этом году на городище Кульчук была почти полностью раскопана новая оборонительная башня. Порадовали и раскопки на некрополе Кыз-Аул в Ленинском районе, удалось выполнить все запланированные исследования на городище Эски-Кермен и других средневековых памятниках».