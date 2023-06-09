Лучшая добавка к шашлыку: рецепт луковой закуски

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Закуску лучше приготовить перед тем, как отправлять мясо на огонь, так она успеет хорошо настояться.

В преддверии выходных самое время подумать о встрече с друзьями или об отдыхе на природе семьей, который редко обходится без мяса на гриле или шашлыков. Предлагаем обратить внимание на рецепт вкуснейшей луковой закуски к шашлыку от известного украинского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Готовится она очень просто, а ее наличие на столе сделает вкус мяса еще насыщеннее.

Луковая закуска к шашлыку

Ингредиенты:

  • лук белый – 1 шт;
  • лук красный – 1 шт;
  • помидор – 1 шт;
  • цедра лимона или лайма – 1/2 ч. л;
  • сок лимона или лайма – 1 ч. л;
  • сумах – 1 ч. л;
  • петрушка или кинза – 1 ст. л;
  • оливковое масло – 1 ст. л;
  • острый перец – 1/2 шт (по вкусу);
  • черный перец;
  • соль (если нужно по своему вкусу).

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать полукольцами, помидор помыть, нарезать дольками, зелень порубить, острый перец почистить от семян, мелко порезать, все смешать, добавить цедру, оливковое масло, сок лимона или лайма, специи и соль, все хорошо перемешать и оставить на 20 минут настаиваться. Такую закуску лучше делать как раз перед тем, как мясо отправится на мангал.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные помидоры к мясу, огурцы и даже целый маринованный салат.

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