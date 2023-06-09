Лучшая из не локальных каш. Чем полезна киноа и с чем ее можно сочетать

Из 21 аминокислоты в этой крупе содержатся все 9 незаменимых Лучшая из не локальных каш — киноа. Не злак, не содержит глютена, имеет довольно приличный состав по микроэлементам и растительному белку. Фактически, все из маркетинга киноа — правда: да, инки готовили ее еще 5000 лет назад, да, содержит много растительного белка, и да, киноа значительно лучше по составу и наполнению полезными веществами, чем большинство злаков.

Чем темнее цвет киноа, тем полезнее ее контент — именно в темном цветном пигменте содержится все, что мы так ищем в БАД — полифенольные соединения, антиоксиданты. Содержит кверцетин, известный известным антигистаминным эффектом, и даже до 15% железа на 1 чашку приготовленной крупы — это много для растительных продуктов.

Широкое распространение получила киноа трех цветов:

— белая, самая сладкая, быстро разваривающаяся, но которую довольно сложно сделать рассыпчатой. Такая киноа идеальна для сладких блюд: в киноа-салаты со шпинатом и клубникой или киноа на кокосовом молоке с киви и семечками;

Фактически, все из маркетинга киноа — правда

— красная — в темных сортах киноа больше клетчатки, больше микроэлементов. Идеальная каша для тех, кто чувствителен к глютену;

— черная, самая плотная, мало разваривается, немного напоминает мак. Хорошо ведет себя в рассыпчатых боулах с овощами, хумусом, орехами и гуакамоле.

Растительный белок в киноа «почти полноценный» — из 21 аминокислоты здесь есть все 9 незаменимых, но остальные 12 могут содержаться в разном количестве, в зависимости от сорта, спелости и степени обработки. Тем не менее, факт: белок растительный и полноценный.

Ловите сочетание:

киноа, молодой горошек, два вида зелени, авокадо;

киноа, клубника, орешник, шпинат, мята;

киноа, снизу — слой хумуса, сверху — «остатки»: 2−3 вида овощей в холодильнике со вчерашнего дня, даже если что-то печеное, можно кабачок, цукини, добавьте орехов — грецкий или фундук;

молотый лен, киноа, кокосовое молоко, ягоды;

киноа, кейл, фундук, томат, овечья брынза или бурата или моцарелла из буйволиного молока;

киноа, томат, зеленый чеснок, руккола, петрушка, укроп, мята, огурец, сухой чеснок и масло;

киноа, сладкий перец, фенхель или редис, молодой сыр (можно веган, кешью сыр);

киноа, горошек, сливочное масло, семена подсолнечника, яйцо, авокадо, копченая соль;

киноа, авокадо, персик, бразильский орех, петрушка или тархун, ореховое масло.

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