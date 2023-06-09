Лучшая из не локальных каш. Чем полезна киноа и с чем ее можно сочетать

Чем темнее цвет киноа, тем полезнее ее контент — именно в темном цветном пигменте содержится все, что мы так ищем в БАД — полифенольные соединения, антиоксиданты. Содержит кверцетин, известный известным антигистаминным эффектом, и даже до 15% железа на 1 чашку приготовленной крупы — это много для растительных продуктов.
Широкое распространение получила киноа трех цветов:
— белая, самая сладкая, быстро разваривающаяся, но которую довольно сложно сделать рассыпчатой. Такая киноа идеальна для сладких блюд: в киноа-салаты со шпинатом и клубникой или киноа на кокосовом молоке с киви и семечками;
Фактически, все из маркетинга киноа — правда
— красная — в темных сортах киноа больше клетчатки, больше микроэлементов. Идеальная каша для тех, кто чувствителен к глютену;
— черная, самая плотная, мало разваривается, немного напоминает мак. Хорошо ведет себя в рассыпчатых боулах с овощами, хумусом, орехами и гуакамоле.
Растительный белок в киноа «почти полноценный» — из 21 аминокислоты здесь есть все 9 незаменимых, но остальные 12 могут содержаться в разном количестве, в зависимости от сорта, спелости и степени обработки. Тем не менее, факт: белок растительный и полноценный.
Ловите сочетание:
- киноа, молодой горошек, два вида зелени, авокадо;
- киноа, клубника, орешник, шпинат, мята;
- киноа, снизу — слой хумуса, сверху — «остатки»: 2−3 вида овощей в холодильнике со вчерашнего дня, даже если что-то печеное, можно кабачок, цукини, добавьте орехов — грецкий или фундук;
- молотый лен, киноа, кокосовое молоко, ягоды;
- киноа, кейл, фундук, томат, овечья брынза или бурата или моцарелла из буйволиного молока;
- киноа, томат, зеленый чеснок, руккола, петрушка, укроп, мята, огурец, сухой чеснок и масло;
- киноа, сладкий перец, фенхель или редис, молодой сыр (можно веган, кешью сыр);
- киноа, горошек, сливочное масло, семена подсолнечника, яйцо, авокадо, копченая соль;
- киноа, авокадо, персик, бразильский орех, петрушка или тархун, ореховое масло.
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