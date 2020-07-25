Лучше 100 раз увидеть. По дневникам детей войны снимают анимационные фильмы

Пять лет назад вышел самый необычный, честный и трогательный проект «АиФ»: сборник дневников детей военной поры. Под одной обложкой оказались записи, которые вели ребята в блокадном Ленинграде, в оккупированных городах и сёлах, в фашистской неволе, в гетто и в советском тылу, где каждый трудился ради Победы.

Книгу можно было прочитать и в бумажном, и в электронном варианте.

Новый шаг

О погибших в боях за Крым героях напишут в Книге Памяти В 2016 году «Детская книга войны» появилась в аудиоформате. Она заговорила голосами прекрасных актёров театра и кино, космонавтов, музыкантов, спортсменов, тележурналистов, известных общественников.