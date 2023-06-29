Лучше, чем в ресторане. Рецепт вкусной шаурмы с курицей, грибами и соусом цезарь

Шаурма – это популярное блюдо уличной кухни, но его можно приготовить и дома.
Шаурму принято покупать в уличных ресторанчиках, и места, где ее вкусно готовят, становятся очень популярными. Но это блюдо можно приготовить и дома. И добавить столько ингредиентов, сколько захочется.
Рецептом вкусной шаурмы с курицей, соусом цезарь и грибочками поделилась кулинарный блогер mashka_salei.
Домашняя шаурма
Ингредиенты:
Для соуса:
- яйцо сырое — 1 шт. (яйцо перед использованием обязательно помыть с содой);
- масло — 100 мл;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- вустерский соус — 2 ст. л.;
- анчоусы в масле — 4 шт. (можно не добавлять);
- щепотка соли.
Для начинки:
- капуста белокочанная;
- одна красная луковица;
- два помидора;
- два свежих огурца;
- шампиньоны — 10 шт.;
- филе куриное — 2 шт.;
- соль.
Для маринада:
- растительное масло;
- соль и перец;
- сухой чеснок;
- копченая паприка;
- и тонкий лаваш, чтобы все это завернуть.
Грибы и мясо полейте растительным маслом и посыпьте сухими приправами. Перемешайте и оставьте мариноваться на час.
Пока маринуется, готовьте соус цезар. В чаше блендера смешайте яйцо, растительное масло, горчицу, чеснок, соус, анчоусы и соль. Взбивайте, пока масса не станет однородной.
Капусту шинкуйте потоньше, лук нарежьте полукольцами и залейте кипятком, чтобы ушла горечь.
Помидоры и огурцы нарежьте слайсами. Поджарьте грибы и курицу на сковороде гриль. Нарежьте. И собирайте шаурму. Разложите лаваш, смажьте соусом, положите ломтики курицы, грибы, капусту и прочие овощи. Полейте соусом и заверните шаурму. Поджарьте на гриль сковороде с обеих сторон. Шаурма готова.
Также вы можете приготовить вкусный рулет из лаваша на завтрак.