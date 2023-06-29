Лучше, чем в ресторане. Рецепт вкусной шаурмы с курицей, грибами и соусом цезарь

Шаурма – это популярное блюдо уличной кухни, но его можно приготовить и дома.

Шаурму принято покупать в уличных ресторанчиках, и места, где ее вкусно готовят, становятся очень популярными. Но это блюдо можно приготовить и дома. И добавить столько ингредиентов, сколько захочется.

Рецептом вкусной шаурмы с курицей, соусом цезарь и грибочками поделилась кулинарный блогер mashka_salei.

Домашняя шаурма

Ингредиенты:

Для соуса:

яйцо сырое — 1 шт. (яйцо перед использованием обязательно помыть с содой);

масло — 100 мл;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

вустерский соус — 2 ст. л.;

анчоусы в масле — 4 шт. (можно не добавлять);

щепотка соли.

Для начинки:

капуста белокочанная;

одна красная луковица;

два помидора;

два свежих огурца;

шампиньоны — 10 шт.;

филе куриное — 2 шт.;

соль.

Для маринада:

растительное масло;

соль и перец;

сухой чеснок;

копченая паприка;

и тонкий лаваш, чтобы все это завернуть.

Грибы и мясо полейте растительным маслом и посыпьте сухими приправами. Перемешайте и оставьте мариноваться на час.

Пока маринуется, готовьте соус цезар. В чаше блендера смешайте яйцо, растительное масло, горчицу, чеснок, соус, анчоусы и соль. Взбивайте, пока масса не станет однородной.

Капусту шинкуйте потоньше, лук нарежьте полукольцами и залейте кипятком, чтобы ушла горечь.

Помидоры и огурцы нарежьте слайсами. Поджарьте грибы и курицу на сковороде гриль. Нарежьте. И собирайте шаурму. Разложите лаваш, смажьте соусом, положите ломтики курицы, грибы, капусту и прочие овощи. Полейте соусом и заверните шаурму. Поджарьте на гриль сковороде с обеих сторон. Шаурма готова.

Также вы можете приготовить вкусный рулет из лаваша на завтрак.