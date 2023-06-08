Лучшее летнее блюдо. Рецепт окрошки на кефире

Окрошка — это вкусное и освежающее блюдо, которое идеально подходит для летнего обеда.

Окрошка – это один из самых популярных летних супов. Его готовят из разных овощей, колбасы, или нежирного мяса и заливают квасом, сывороткой, кефиром, или разведенной минеральной водой сметаной, или несладким йогуртом. Подают окрошку обычно с ломтиками поджаренного черного хлеба.

Овощи для окрошки нужно только резать, а не тереть на терке. А мясо, если вы решили использовать его вместо колбасы, можно отварить, или запечь в духовке.

Существует много вариантов рецепта окрошки на кефире, но самый простой и популярный был опубликован на сайте рецептов 2d-recept.

Окрошка на кефире

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

яйца — 4 шт.;

редис — 1 пучок;

огурцы — 3 шт.;

колбаса вареная — 200 г;

лук зеленый — 1 пучок;

зелень петрушки и укропа — по вкусу;

горчица — 1 ч. л.;

кефир — 1 л;

вода минеральная газированная — 2 л;

соль, перец — по вкусу.

Картофель отварите в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите. Картофель нарежьте кубиками, яйца — ломтиками или кубиками.

Редис, огурцы и колбасу также нарежьте мелкими кубиками. Лук и зелень мелко порубите.

В большой миске смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте горчицу, соль и перец по вкусу. Перемешайте хорошо.

В отдельной посуде смешайте кефир и минеральную воду. Этой смесью заливайте окрошку перед подачей на стол или сразу разлейте по тарелкам.

Впрочем, некоторые считают, что окрошке лучше настоятся. В таком случае сразу залейте все нарезанные ингредиенты смесью кефира и минеральной воды и отправьте в холодильник хотя бы на час. В окрошку также можно добавлять сельдерей, сладкий перец и любые ароматные травы, которые вам нравятся.

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