Лучшие фильмы кинофестиваля «Дни военно-исторического кино» покажут на 35-й батарее

Лучшие фильмы III Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино» смогут увидеть севастопольцы на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Показ кинопроизведений будет проходить со 2 по 7 сентября. Партнёрами фестиваля в этом году стали Министерство культуры России, Министерство обороны страны, Минкульт Крыма и Правительство Москвы. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. Откроется праздник киноискусства 2 сентября в 11:45. Программу опубликовал новостной портал ForPost.

2 сентября:

11:45 – 12:00 Открытие.

12.00 «60 дней войны». («Казахфильм», Алматы, Н. Раисов). Документальный фильм о подвиге казахстанцев в битве под Москвой.

14:00 «Первый выстрел» («Независимое телевидение Севастополя», Севастополь, С. Абрамов). Документальный фильм об истории открытия огня по немецким самолётам в первую ночь войны в Севастополе.

3 сентября:

11:00 «Севастопольский вальс» (НТВ, Москва, Е. Листова). Документальный фильм о жизни Севастополя в военное время, основанный на интервью с жителями осаждённого города.

12:00 «Нюрбергский процесс» (США, С. Крамер). Юридическая кинодрама 1961 года, основанная на реальных событиях – «малых» Нюрнбергских процессах. Рейтинг IMDb 8,2.

4 сентября:

11:00 «Начало» («Независимое телевидение Севастополя», Cевастополь, Е. Анисимова). Документальный фильм о курсантах севастопольского училища береговой обороны, принявших бой с врагом на подступах к Севастополю в первые дни его обороны.

12:00 «Подольские курсанты» («Военфильм», В. Шмелёв). Исторический художественный фильм 2020 года о подвиге Подольских курсантов при обороне Москвы осенью 1941 года.

5 сентября:

11:00 «Севастопольский вальс» («Первый канал», редакция программы «Жди меня», Т. Захарова). Документальный фильм о драме семьи, разделённой катастрофой санитарного теплохода «Армения» и воссоединившейся 70 лет спустя.

12:00 «Бронекатер» («Веста», К. Седухин, А. Черенков). Документальный фильм об истории службы бронекатера «БК- 31», принимавшего участие в Сталинградской битве, и его подъёме со дна реки поисковиками в 2017 году.

7 сентября:

11:00 «Нас не слышит земля» (М. Муромский, Москва–Севастополь). Документальный фильм о трагедии последних дней обороны Севастополя, основанный на интервью с защитниками города.

12:00 «Сын Саула» (Венгрия, Л. Немеш). Фильм-драма 2015 года, действие которого происходит в 1944 году в концлагере Освенцим. 14:00 Закрытие фестиваля.