Рецепты Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери По Admin - 10 мая, 2023 0 23 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp День матери каждый год празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году этот праздник пришелся на 14 мая. Чтобы вы могли поздравить мамочек мы подобрали интересные рецепты тортов без выпекания. Лучший подарок ко Дню матери – торт, приготовленный собственноручно. Такой сюрприз точно станет приятным, а еще очень вкусным. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Все рецепты сладких десертов без выпечки и готовятся буквально за 15 минут. Дальше работу за вас сделает холодильник, ведь тортикам нужно будет стабилизироваться. Торт с печеньем Орео Время: 15 минут (2 часа в охлаждение) Ингредиенты: – 180 граммов сладких сухарей; – 80 граммов сливочного масла; – 2 столовые ложки молока (если масса сухая); – 400 граммов сливочного сыра; – 300 граммов арахисовой пасты с карамелью; – 80 граммов сахарной пудры; – 100 миллилитров жирных сливок; – 80 граммов шоколада; – печенье «Орео». Приготовление: Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте бортики ацетатной лентой. Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку. Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень и сформируйте лепешку. В отдельном сосуде смешайте сливочный творог, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу. Торт с печеньем Орео / Фото Бетти Крокер Выложите начинку на торт и разровняйте. Растопите шоколад и полейте готовый торт. Задекорируйте половинками печенья «Орео». Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел. Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита! Молочный торт с вафлями Время: 15 минут (2 часа для охлаждения) Ингредиенты: – 350 граммов шоколадных вафель; – 500 миллилитров молока; – 80 граммов кукурузного крахмала; – 5 сырых яичных желтков; – 150 граммов сахарной пудры; – 100 миллилитров жирных сливок; – 100 граммов сливочного сыра; – орехи и шоколад для украшения. Приготовление: Тщательно измельчите блендером вафли на однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. А чтобы было легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой. В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 г сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков. Выложите готовый крем на лепешку и накройте пленкой «в контакт». Охладите. Отдельно взбейте сливки, 50 г сахарной пудры и крем-сыр. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок. Посыпьте торт орешками и декорируйте остатками крема. Приятного аппетита! Торт с апельсинами и желе. Время: 15 минут (2 часа в застывание) Ингредиенты: – 180 граммов печенья; – 80 граммов сливочного масла; – 100 граммов сахарной пудры; – 100 миллилитров молока; – 15 граммов желатина; – 150 миллилитров жирных сливок; – 500 граммов сливочного сыра; – 3 апельсина (20 граммов сливочного масла+40 граммов сахарной пудры);Для декора: – 15 граммов желатина; – 300 миллилитров апельсинового сока. Приготовление: Тщательно измельчите печенье на крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом. В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть. В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте лепешку. Очистите апельсины и карамелизуйте их на сковороде со сливочным маслом и сахарной пудрой. В отдельном глубоком сосуде соедините сливочный сыр, 100 г сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером. Растопите набухший желатин с молоком и влейте в творожную массу. Еще раз тщательно перебейте миксером. Соедините сливочную массу с апельсинами и перемешайте. Выложите на лепешку и разровняйте лопаткой. В сотейнике растопите набухший желатин с апельсиновым соком и влейте оставшуюся часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа. Готовый торт извлеките из формы и подавайте к столу охлажденным. Приятного аппетита! Банановый торт с желе Время: 15 минут (2 – 3 часа в охлаждение) Ингредиенты: – 200 граммов песочного печенья; – 80 граммов сливочного масла; – 100 граммов сахарной пудры; – 400 граммов сливочного сыра; – 15 граммов желатина; – 200 миллилитров жирных сливок; – 1½ банана; – 20 граммов лимонного сока; – 100 граммов малины.Для декорирования: – 10 граммов желатина; – 200 миллилитров воды; – 20 граммов лимонного сока; – 60 граммов сахара; – 1 банан. Приготовление: Поломайте печенье руками, переложите в чашу блендера и измельчите на крошку. Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньем. Выложите массу в круглую форму и сформируйте лепешку. Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух. Бананы перебейте с лимонным соком на пюре. Малину также превратите в пюре и процедите через мелкое сито, чтобы очистить от косточек. В глубоком сосуде взбейте сливки с творогом и сахарной пудрой. Банановый торт / Фото Адобсток Растопите желатин и влейте его в творожную массу. Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое. Выложите массы на лепешку и немного перемешайте. Отправьте торт в холодильник на 1 час, чтобы стабилизироваться. Для приготовления верхнего слоя растворите желатин с водой и оставьте набухать. В сотейнике соедините воду, лимонный сок, сахар и варите до растворения сахара. Добавьте в сироп набухший желатин, перемешайте и охладите. Нарежьте банан кружочками и выложите на торт. Залейте все охлажденным сиропом и отправьте торт в холодильник еще на 1 – 2 часа. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусе