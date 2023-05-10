Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери

День матери каждый год празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году этот праздник пришелся на 14 мая. Чтобы вы могли поздравить мамочек мы подобрали интересные рецепты тортов без выпекания. Лучший подарок ко Дню матери – торт, приготовленный собственноручно. Такой сюрприз точно станет приятным, а еще очень вкусным. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Все рецепты сладких десертов без выпечки и готовятся буквально за 15 минут. Дальше работу за вас сделает холодильник, ведь тортикам нужно будет стабилизироваться. Торт с печеньем Орео Время: 15 минут (2 часа в охлаждение) Ингредиенты:

– 180 граммов сладких сухарей;

– 80 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки молока (если масса сухая);

– 400 граммов сливочного сыра;

– 300 граммов арахисовой пасты с карамелью;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров жирных сливок;

– 80 граммов шоколада;

– печенье «Орео». Приготовление: Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте бортики ацетатной лентой.

Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку.

Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень и сформируйте лепешку.

В отдельном сосуде смешайте сливочный творог, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу. Торт с печеньем Орео / Фото Бетти Крокер Выложите начинку на торт и разровняйте.

Растопите шоколад и полейте готовый торт. Задекорируйте половинками печенья «Орео». Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.

Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита! Молочный торт с вафлями Время: 15 минут (2 часа для охлаждения) Ингредиенты:

– 350 граммов шоколадных вафель;

– 500 миллилитров молока;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 5 сырых яичных желтков;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров жирных сливок;

– 100 граммов сливочного сыра;

– орехи и шоколад для украшения. Приготовление: Тщательно измельчите блендером вафли на однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. А чтобы было легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой.

В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 г сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков.

Выложите готовый крем на лепешку и накройте пленкой «в контакт». Охладите.

Отдельно взбейте сливки, 50 г сахарной пудры и крем-сыр. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок.

Посыпьте торт орешками и декорируйте остатками крема. Приятного аппетита! Торт с апельсинами и желе. Время: 15 минут (2 часа в застывание) Ингредиенты:

– 180 граммов печенья;

– 80 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров молока;

– 15 граммов желатина;

– 150 миллилитров жирных сливок;

– 500 граммов сливочного сыра;

– 3 апельсина (20 граммов сливочного масла+40 граммов сахарной пудры);Для декора:

– 15 граммов желатина;

– 300 миллилитров апельсинового сока. Приготовление: Тщательно измельчите печенье на крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом.

В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть.

В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте лепешку.

Очистите апельсины и карамелизуйте их на сковороде со сливочным маслом и сахарной пудрой.

В отдельном глубоком сосуде соедините сливочный сыр, 100 г сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером.

Растопите набухший желатин с молоком и влейте в творожную массу. Еще раз тщательно перебейте миксером.

Соедините сливочную массу с апельсинами и перемешайте. Выложите на лепешку и разровняйте лопаткой.

В сотейнике растопите набухший желатин с апельсиновым соком и влейте оставшуюся часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа.

Готовый торт извлеките из формы и подавайте к столу охлажденным. Приятного аппетита! Банановый торт с желе Время: 15 минут (2 – 3 часа в охлаждение) Ингредиенты:

– 200 граммов песочного печенья;

– 80 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 15 граммов желатина;

– 200 миллилитров жирных сливок;

– 1½ банана;

– 20 граммов лимонного сока;

– 100 граммов малины.Для декорирования:

– 10 граммов желатина;

– 200 миллилитров воды;

– 20 граммов лимонного сока;

– 60 граммов сахара;

– 1 банан. Приготовление: Поломайте печенье руками, переложите в чашу блендера и измельчите на крошку.

Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньем.

Выложите массу в круглую форму и сформируйте лепешку.

Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.

Бананы перебейте с лимонным соком на пюре.

Малину также превратите в пюре и процедите через мелкое сито, чтобы очистить от косточек.

В глубоком сосуде взбейте сливки с творогом и сахарной пудрой. Банановый торт / Фото Адобсток Растопите желатин и влейте его в творожную массу.

Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.

Выложите массы на лепешку и немного перемешайте.

Отправьте торт в холодильник на 1 час, чтобы стабилизироваться.

Для приготовления верхнего слоя растворите желатин с водой и оставьте набухать.

В сотейнике соедините воду, лимонный сок, сахар и варите до растворения сахара. Добавьте в сироп набухший желатин, перемешайте и охладите.

Нарежьте банан кружочками и выложите на торт.

Залейте все охлажденным сиропом и отправьте торт в холодильник еще на 1 – 2 часа. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про: Украинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»

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