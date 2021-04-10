Лучшие вина Севастополя отметят знаком отличия Ассоциации виноградарей и виноделов

«Пино Нуар», «Каберне-Совиньон», «Мерло», «Сира», «Рислинг». Пять лучших севастопольских вин выбрали члены Ассоциации виноградарей и виноделов нашего города. Их отметят знаком отличия. Летом в магазинах можно будет купить напитки местного производства, прошедшие строгий отбор экспертов винодельческого искусства. Знак качества отражает наш город как особый регион России с богатой военной историей и неповторимым севастопольским вкусом.

Найти олицетворение севастопольского терруара – местности, которая придаёт изюминку винам, насыщает их неповторимым вкусом и помогает отличить от напитков, произведённых в других регионах. Морской климат и ослепительное солнце придают ягодам винограда сладкий вкус и тонкий аромат. В поисках узнаваемого севастопольского вина дегустационная комиссия ищет ответ на главный вопрос: достоин ли напиток представлять Севастополь на российском рынке?

Некоторые искусные эксперты оценивают вина с высоты своего профессионального опыта, но в то же время ставят себя на место обычного покупателя, который не разбирается в тонкостях производства. Члены дегустационной комиссии вслепую отбирают вина, достойные представлять севастопольский терруар.

АЛЕКСЕЙ САПСАЙ, независимый эксперт по виноградарству и виноделию: «По цвету сразу можно определить, что, скорее всего, это Пино Нуар. Это достаточно распространённый сорт в севастопольском регионе. Его отличительная особенность – тонкость аромата и вкуса. Очень элегантная структура. И этот образец абсолютно отвечает этим критериям. С удовольствием поставлю ему хороший балл».

Вино, заслуживающее оказаться в корзине покупателя, должна одобрить, как минимум, половина членов дегустационной комиссии. Важны сбалансированный вкус, характерный аромат и насыщенный цвет.

МИХАИЛ КРАВЧУК, член Крымской Ассоциации сомелье: «Находим пороки, если они есть. Если их нет, оцениваем уже дальше то, насколько вино свежее, насколько его ароматика соотносится со вкусовыми качествами: совпадает или нет. И, в целом, оцениваем кислотность, количество спирта, как этот спирт интегрирован в вино: есть ли бочка или нет, является это недостатком или наоборот преимуществом в данном конкретном образце. Иногда приходится перепробовать.

— Это гораздо чище.

— Слушай, да».

Из 17 представленных вин отобрали пять лучших. За них единогласно проголосовали 13 членов дегустационной комиссии. Этикетки этих вин украсит знак отличия Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя. На нём изображены символ Севастополя как приморского города-героя и неотъемлемый атрибут любителей вина.

ОЛЕГ РЕПИН, председатель Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь»: «Лаконичный логотип, который олицетворял бы Севастополь как винодельческий регион, но он не связан именно с виноградной лозой, вином. У нас на логотипе будет якорь со штопором. Такая интерпретация Севастополя как города, который в первую очередь связан с морем, но в том числе является очень важным винодельческим регионом Российской Федерации».

Вина, отмеченные Ассоциацией виноградарей и виноделов Севастополя, можно будет купить в местных магазинах уже этим летом.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»