Рецепты Лучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из киви По Admin - 26 мая, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сезон шашлыков в разгаре. Чтобы попробовать что-нибудь новое на природе, попробуйте замариновать мясо из киви – вы будете приятно удивлены от результата. Безусловно, существует много разных маринадов к мясу, но как найти тот, который не подведет? У нас есть рецепт проверенного маринада к свинине из киви. Читайте также Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Свинина – мясо достаточно мягкое и сочное, поэтому шашлык следует мариновать не больше 30 – 40 минут. Если передержать мясо, оно разойдется на отдельные волокна, став слишком мягким. Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины. Время: 30 – 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм свинины; – 500 граммов минеральной воды; – 2 киви; – 1 репчатый лук; – соль; – специи (по желанию). Приготовление: Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере. Репчатый лук нарезаем тонкими колечками. Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр. Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем. Оставляем на 30-40 минут и готовим. Приятного аппетита! Прекрасным дополнением к шашлыку на природе будут свежие салаты из молодой капусты. Выбирайте рецепт, который понравился больше всего, или готовьте все три. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецептСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусе