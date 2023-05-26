Лучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из киви

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Сезон шашлыков в разгаре. Чтобы попробовать что-нибудь новое на природе, попробуйте замариновать мясо из киви – вы будете приятно удивлены от результата.

Безусловно, существует много разных маринадов к мясу, но как найти тот, который не подведет? У нас есть рецепт проверенного маринада к свинине из киви.

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Свинина – мясо достаточно мягкое и сочное, поэтому шашлык следует мариновать не больше 30 – 40 минут. Если передержать мясо, оно разойдется на отдельные волокна, став слишком мягким.

Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины.

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 500 граммов минеральной воды;
– 2 киви;
– 1 репчатый лук;
– соль;
– специи (по желанию).

Приготовление:

  • Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере.
  • Репчатый лук нарезаем тонкими колечками.
  • Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр.
  • Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем.
  • Оставляем на 30-40 минут и готовим.

Приятного аппетита!

Прекрасным дополнением к шашлыку на природе будут свежие салаты из молодой капусты. Выбирайте рецепт, который понравился больше всего, или готовьте все три.

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