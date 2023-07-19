Рецепты Лучший рецепт тоста из авокадо: узнайте, как вкусно приготовить По Admin - 19 июля, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Французский тост с авокадо и жареным яйцом – это просто неземное удовольствие. Это станет ясно из одного укуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тост из авокадо – это вкусное начало дня или отличный перекус. Приготовьте его во французском стиле. Интересно Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу Рецепт французского тоста с авокадо Время: 25 минут Порций: 2 Невероятный вкус / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 1 авокадо; – пол зубчика чеснока; – 4 ломтика хлеба для тоста; – 3 яйца; – 5 столовых ложек молока; – масло для жарки. Приготовление: Авокадо очистите, разрежьте пополам, удалите косточку. Мякоть нарежьте кусочками, а затем разомните вилкой. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте. В глубокой тарелке взбейте вилкой 1 яйцо с молоком и щепоткой соли. Выложите пасту из авокадо на ломтики тоста, накройте вторым кусочком тоста, слегка прижмите. С обеих сторон смочите во взбитом яйце и выложите на сковороду с разогретым маслом. Жарьте на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны. Отдельно обжарьте 2 яйца. Переложите гренки на тарелки, выложите жареное яйцо и посыпьте по желанию зеленью или выложите другие овощи. Эти летние салаты способны украсить любой ужин. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Не торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноРецепт кабачковой икры, как из магазинаНастоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебелиТакие не повредят фигуре: готовим домашние сырники с бананом