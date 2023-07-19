Лучший рецепт тоста из авокадо: узнайте, как вкусно приготовить

Французский тост с авокадо и жареным яйцом – это просто неземное удовольствие. Это станет ясно из одного укуса.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тост из авокадо – это вкусное начало дня или отличный перекус. Приготовьте его во французском стиле.

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Рецепт французского тоста с авокадо

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Невероятный вкус / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– пол зубчика чеснока;

– 4 ломтика хлеба для тоста;

– 3 яйца;

– 5 столовых ложек молока;

– масло для жарки.

Приготовление:

Авокадо очистите, разрежьте пополам, удалите косточку.

Мякоть нарежьте кусочками, а затем разомните вилкой.

Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.

В глубокой тарелке взбейте вилкой 1 яйцо с молоком и щепоткой соли.

Выложите пасту из авокадо на ломтики тоста, накройте вторым кусочком тоста, слегка прижмите.

С обеих сторон смочите во взбитом яйце и выложите на сковороду с разогретым маслом.

Жарьте на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Отдельно обжарьте 2 яйца.

Переложите гренки на тарелки, выложите жареное яйцо и посыпьте по желанию зеленью или выложите другие овощи.

Эти летние салаты способны украсить любой ужин.