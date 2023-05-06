Лучший ужин для детей: рецепт молочного супа с вермишелью

Для приготовления супа нужно брать свежие продукты.
Если хотите накормить детей вкусным молочным блюдом, рекомендуем приготовить для них на ужин или на обедаппетитнейший суп с вермишелью и сливками по рецепту из блога «Рецепты на каждый день». Для его приготовления старайтесь брать максимально свежие продукты.
Молочный суп с вермишелью
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- стручок ванили – 1 шт;
- сахар – 1 ч. л;
- соль – на кончике ножа;
- вермишель – 60 гр;
- мед – 2 ст. л;
- сливки жирные – 50 мл.
Способ приготовления:
Для молочного супа с вермишелью сначала нужно разрезать стручок ванили вдоль пополам, удалить семена кончиком ножа и положить их в молоко вместе с самим стручком. Если нет ванили в стручках, добавьте ванилин или ванильный сахар по вкусу.
Всыпать туда же сахар и соль, на слабом огне довести до кипения, варить 2-3 минуты, после чего убрать стручок.
Всыпать в молоко вермишель: количество зависит от степени густоты, которую вы хотите получить. Далее варить, помешивая, молочный суп до готовности вермишели.
В готовый молочный суп добавить мед и немного сливок. Подавать горячим или теплым.
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