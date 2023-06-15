Лучший ужин: рецепт тефтелей с картофелем

Для приготовления тефтелей можно взять как говяжий, так и куриный фарш.

Если не знаете, что приготовить на обед или ужин, чтобы было вкусно и всем понравилось, рекомендуем обратить внимание на рецепт известного кулинарного блогера Кристины Азизян. Она рассказала и показала, как приготовить вкуснейшие тефтели с картофелем. Беспроигрышное сочетания мяса и картошки гарантирует отличный результат.

Тефтели с картошкой

Ингредиенты:

Для тефтелей:

фарш говяжий (можно взять и куриный) — 400-500 гр;

яйцо — 1 шт;

зелень;

соль — щепотка.

Можно добавить рис и половину лука.

Также понадобится:

картофель — 5-6 штук среднего размера;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

помидоры — 1-2 шт;

томатная паста — 1-2 ст.л;

болгарский перец — по 1/2 красного и зеленого;

пучок зелени;

черный перец, паприка, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Небольшие тефтели приготовить традиционным способом.

Далее лук очистить и мелко порезать его, морковь потереть на мелкой терке, обжарить их на растительном или топленом масле. Сверху разложить подготовленные тефтели. Добавить томатную смесь, картошку и специи: соль, черный перец и паприка. Закрыть посуду крышкой и тушить на среднем огне 25-30 минут. Добавить порезанные кубиками перцы и готовить еще пять минут. В конце добавить зелень.

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