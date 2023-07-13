Любимый рецепт моего мужа: просит готовить так почти каждый день. Вкусно и просто

Картофель пришел в кухню мира из Южной Америки. Там впервые люди познакомились с дикорастущим картофелем. 9000 лет назад начался процесс культивирования картошки. Вероятно, этим процессом занимались жители Боливии.

Однако, для индейцев картофель был не просто вкусным полезным овощем. Люди считали картошку особым божеством. Она спасала поселения от голода в те времена, когда урожай был плохим.

Сейчас картофель стал национальным блюдом множества стран.

Попробуем приготовить сытную картофельную запеканку на ужин.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

Картофель – 6 шт.;

Соль — 3 ч. л.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Фарш мясной — 500 г;

Перец болгарский — 1 шт.;

Томатная паста – 2 ч. л.;

Вода — 50 мл;

Сухой чеснок — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Орегано – 2 ч.л.;

Зеленый лук — пучок;

Сырные ломтики — 10 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Молоко — 125 мл;

Сыр — 150 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Картофель очищаем и нарезаем небольшими ломтиками, отвариваем до готовности. Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде на растительном масле 3 минуты.

К луку выкладываем фарш, обжариваем мясо до слегка румяной корочки. Очищаем перец от внутренностей, нарезаем маленьким кубиком.

Выкладываем к фаршу перец, томатную пасту, вливаем воду и перемешиваем. Добавляем в мясную массу ложку соли и орегано, сухой чеснок и паприку.

Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем к мясной массе, смешиваем ингредиенты. На дно формы для запекания выкладываем ½ часть отварного картофеля, накрываем его сырными пластинами.

На сырные пластины выкладываем мясную массу, на нее тоже кладем пластины из сыра. Накрываем сырный слой остатками картофеля.

В отдельной таре взбиваем яйца с молоком, солью и орегано, выливаем в форму с картофелем и мясной массой. Измельчаем на крупной терке сыр.

Создаем на поверхности запеканки сырную шапочку.

Запекаем блюдо в духовом шкафу при 180 градусах 15-20 минут.

В итоге мы имеем очень сытный ужин из картофеля и фарша. Это отличная замена классическому пюре с котлетой.