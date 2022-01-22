Любите духи?

Последние шаги

Затем парфюмер может приступить к мацерации духов, оставив их на некоторое время. Этот шаг позволяет остаточным воскам, содержащимся в соке, агломерироваться. Эти небольшие агрегаты затем замерзают вместе с глазурью. На этом этапе отдушку доводят до температуры ниже 5°C. И чтобы закончить создание духов, мы профильтруем эту смесь, чтобы устранить осадок. Теперь сок жидкий, прозрачный и прозрачный: его можно перелить в бутылку и распылить!

Заполняется вручную (вниз)!

Затем сок поступает в нашу мастерскую на юге Франции для финальной стадии: его кондиционирования. Наполнение бутылки часто автоматизировано с использованием независимых машин. Но для нас это важный шаг, который позволяет оптимально контролировать качество вашего аромата. В Carrément Belle все наши духи наполняются вручную с помощью простой воронки или небольшой полуавтоматической наполнительной машины в нашей мастерской в ​​Ниме. Будь то парфюмированная вода, чистые духи или даже образцы, которые наполняются вручную с помощью шприца! Это кропотливая работа, проделанная нашими опытными руками, необходимая для того, чтобы в последний раз контролировать сок, прежде чем обжимать бутылку. Затем ваши парфюмированные заказы будут отправлены с осторожностью. Потому что каждая деталь важна для наших глаз и наших ноздрей!

Наполнение бутылки и сборка упаковки вручную связаны с нашей любовью к хорошо выполненной работе , которую мы разделяем со всеми нашими партнерами, чтобы всегда радовать вас!