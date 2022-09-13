Покер — один из немногих видов спорта, в котором действительно сочетаются мастерство и удача. В конце концов, игроки практически не контролируют карты, которые им раздают. Несмотря на этот недостаток, лучшие игроки в покер по-прежнему могут стабильно выигрывать.

Как они это делают? Прежде всего, они много тренируются, чтобы отточить свои навыки. Одним из самых важных навыков, над которым они работают, является изучение и распознавание выигрышных покерных комбинаций.

Может быть трудно выучить все различные выигрышные комбинации. Игроки также должны научиться определять, какие комбинации все еще в игре. Обо всем этом и многом другом мы расскажем в этом руководстве по покерным рукам. Бездепозитные бонусы в казино для игровых автоматов вы можете попробовать на сайте https://kazino-obzor.com/bezdepozitnye-bonusy-v-casino/.

Чем отличаются руки в покере?

Существует 4 различных покерных комбинаций, которые можно увидеть в большинстве покерных игр. Эти обязательные покерные комбинации ранжированы в порядке их редкости. Чем реже комбинация, тем ценнее рука.

Старшая карта

Все карты в покере имеют определенное значение. Самые младшие из возможных карт обычно двойки, а тузы, как правило, самые лучшие. Эти значения важны при сравнении одной руки с другой.

Если ни у одного игрока нет других определенных покерных комбинаций, то выигрывает игрок со старшей картой. Вот почему многие игроки с большей вероятностью останутся в игре со старшими картами, чем с младшими.

Пара

Следующий уровень покерных рук – это пара. Это когда у игрока есть две карты одного достоинства. Например, две десятки будут парой десятков.

Если игроку сдается пара, то его часто называют «карманной» рукой. Например, вы можете услышать термин «карманные короли», если игроку сдается пара королей.

Две пары

В большинстве игр в покер используются пять лучших карт игроков. Это создает возможность существования нескольких разных покерных комбинаций. Это также означает, что игроки могут комбинировать комбинации для еще более сильных рук.

Одним из таких примеров является наличие двух разных пар. Допустим, вам раздали среднюю руку, например K-8. Затем на флопе вы получаете K-8-4. Это даст вам две пары, что является довольно хорошей рукой.

Тройка

Еще одна комбинация, которую вы будете видеть довольно часто, — тройка. Как следует из названия, это когда у игрока есть три карты одного достоинства. Например, если вам раздали покерных королей, а на флопе выпал король, у вас будет тройка.

Теоретически вы можете получить тройку, используя только общие карты. Однако это означает, что у всех остальных игроков также будет такая возможность. Вы все еще можете выиграть, если у вас есть старшая карта или другая лучшая комбинация.