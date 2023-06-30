Мацони в домашних условиях — это густой кисломолочный продукт, который не требует особых усилий для своего приготовления. Традиционный армянский продукт используют в качестве десерта с добавлением фруктов, орехов или сухофруктов. Мацони добавляют в тесто и при приготовлении супов, салатов, соусов и закусок.

Классический армянский мацони в домашних условиях

Классический армянский мацони в домашних условиях сможет приготовить каждый. Минимальное количество ингредиентов максимально быстро превратится в густой кисломолочный продукт похожий на йогурт. Вкусное угощение подходит для полезных завтраков.

Ингредиенты –+1 л.

Молоко коровье 1 л. (цельного нестерилизованного)

Мацони 2 ст.л. (или нестерилизованная сметана)

Мед для подачи

Орехи для подачи

Сухофрукты для подачи

Мята свежая для подачи

Шаги 6 ч.

Классический мацони легко готовится в домашних условиях. Ополоснув сотейник, наливаем литр нестерилизованного молока. Поместив на конфорку, ждем закипания и сразу же отключаем нагрев. Охлаждаем минут 5. В чуть остывшее молоко кладем 2 ложки готового мацони или сметану. Размешиваем при помощи венчика до образования однородной субстанции. Не должно остаться никаких комочков. Стеклянные емкости тщательно промываем и осматриваем на целостность. Даем обсушиться или стерилизуем в микроволновой печи при высокой мощности 2-3 минуты. Кисломолочную смесь распределяем по баночкам. Прикрываем пергаментом и завязываем, как показано на фото. Размещаем в теплом месте. Оставляем на 4-6 часов. После чего перемещаем в холодильную камеру. Тем временем займемся наполнителями. Сухофрукты промываем и обсушиваем. По усмотрению замачиваем в теплой воде. Режем кубиками. Подсушиваем орехи на сухой раскаленной сковородке и охлаждаем. Раскладываем мацони по порциям, дополняем добавками. Можно употреблять мацони без ничего или дополнительно подать мед. Приятного аппетита!

Домашний мацони из молока

Домашний мацони из молока готовится элементарно. Процесс не отнимет много времени. Действуя, как описано ниже, ошибиться не получится даже у дилетанта. Мацони применяют в качестве соусов и заправок, добавляют в супы и для приготовления теста. Кисломолочный продукт понравится вам, если вы любите йогурт, ряженку или кефир.

Время готовки – 6 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл.

Мацун – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Если имеется домашнее молоко и жирная сметана, лучше заменить ингредиенты.

Шаг 2. Наливаем молоко в толстостенную кастрюлю и ставим кипятиться.

Шаг 3. После закипания кастрюлю убираем с плиты и даем молоку остыть. Лучше иметь под руками термометр. Температура молока должна быть 37-40 градусов.

Шаг 4. Берем чистые и сухие (в идеале простерилизованные) пол-литровые баночки. Разливаем молоко.

Шаг 5. В каждую добавляем мацун. Хорошенько размешав, закупориваем капроновыми крышками. Укутав полотенцем, упаковываем в пакет. Завязываем и ставим около батареи, но так, чтобы не тревожить.

Шаг 6. Спустя 6 часов или ночь получается нежный и густой кисломолочный продукт. Приятного аппетита!

Мацони из сметаны и молока

Мацони из сметаны и молока получается густым и очень вкусным. Если вы любите кисломолочные продукты, настоятельно рекомендую реализовать этот простой и аппетитный рецепт. Универсальный вкус продукта позволяет его использовать как в сладком, так и соленом варианте.

Время готовки – 10 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Молоко – 1 л.

Сметана домашняя – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем литр молока и домашнюю сметану. Молоко то же может быть домашним, так даже будет лучше.

Шаг 2. Молоко процеживаем сквозь сито, застеленное марлей в несколько слоев. Выливаем в толстостенную кастрюльку, утятницу или казанок. Размещаем на огне. Доведя до появления пузырей, отключаем нагрев.

Шаг 3. Остужаем подогретое молоко. При помощи термометра измеряем температуру. Оптимальная температура 40-50 градусов. Даем прогреться сметане при комнатной температуре.

Шаг 4. Сметану выкладываем в стакан, наливаем остывшее молоко и хорошо размешиваем до однородности.

Шаг 5. Получившуюся массу выливаем в молоко и вымешиваем.

Шаг 6. Прикрыв, ставим в теплое место. Разместить можно возле теплой батареи или закутать и разместить в месте без сквозняков. Забываем на 8-10 часов.

Шаг 7. Вот что получилось спустя время.

Шаг 8. Мацони раскладываем на порции.

Шаг 9. Чтобы приготовить мацони или мацун в следующий раз, оставляем 2 ложки сделанного продукта и используем вместо сметаны. Такую процедуру можно делать до десяти раз. Но вкус каждый раз будет кислее. Приятного аппетита!

Мацони в домашних условиях с закваской

Мацони в домашних условиях с закваской готовится максимально просто. Продукт чем-то схож по консистенции с натуральным йогуртом. Процесс приготовления занимает минимум времени. Подают мацони просто так или дополняют фруктами. Им можно заправлять салаты и использовать для холодных супов.

Время готовки – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Молоко цельное – 1 л.

Закваска (кефир) – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для мацони берем жирное молоко (в идеале домашнее) и закваску.

Шаг 2. Выливаем молоко в кастрюлю и прогреваем до 90 градусов. Температуру контролируем термометром. После чего охлаждаем молоко до 40 градусов.

Шаг 3. Как только температура молока станет 40 градусов, вводим закваску.

Шаг 4. Перемешав, чтобы не осталось комочков, прикрываем крышкой и укутываем полотенцем. Оставляем на столе или под батареей на 4 часа.

Шаг 5. Раскладываем готовый мацони по порциям.

Шаг 6. Если все сделать правильно, то получится нежный вкус с довольно густой консистенцией.

Шаг 7. Используем кисломолочный продукт просто так или для приготовления блюд. Приятного аппетита!