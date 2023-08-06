Маффины классические

Маффины – пышная и нежная выпечка небольшого размера. В технике приготовления теста есть несколько моментов, которые нужно учесть. Все продукты должны быть комнатной температуры, а тесто не стоит долго вымешивать, чтобы не утратить пышность и правильную кремовую текстуру. В нашей статье вы обязательно найдете рецепт по душе и сможете угостить близких волшебной выпечкой.

Классические маффины в домашних условиях

Классические маффины в домашних условиях готовят различными способами. Но всегда хочется, чтобы выпечка получилась пышной и вкусной, для этого нужен проверенный рецепт. Также вам потребуются небольшие формочки из плотной пекарской бумаги или силикона.

Ингредиенты –+3 порц.

Мука пшеничная 240 гр.

Молоко коровье 240 мл.

Масло сливочное 60 гр.

Сахар-песок 150 гр.

Соль 1 щепотка

Разрыхлитель 2 ч.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Ванильный экстракт 1 ч.л.

Лимон 1 шт. (или лайм)

Шаги 40 мин.

Классические маффины легко можно приготовить в домашних условиях. Подготовьте объемную миску, всыпьте в нее сухие ингредиенты: пшеничную муку, разрыхлитель для теста, сахар и соль. Хорошо помойте лимон или лайм, просушите и натрите цедру на мелкой терке. Ее выложите в миску. На медленном огне растопите сливочное масло, немного остудите его. В отдельной емкости смешайте куриные яйца, молоко, топленое масло и ванильный экстракт. Далее соедините сухие компоненты и жидкую часть теста. Вымесите тесто до однородного состояния, разбейте все комки. Тесто разлейте по формочкам. Наполняйте их примерно на 2/3 от объема. Отправьте формы в духовку, разогретую до 180 градусов. Маффины должны хорошо зарумяниться и подрасти. Маффины извлеките из формы. При желании можно посыпать их сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Шоколадные маффины в духовке

Шоколадные маффины в духовке – чудесная выпечка, одна из самых популярных и узнаваемых. При этом тесто для маффинов неприхотливо и легко готовится. А если добавить в него шоколадную крошку, то выпечка будет еще более вкусной, нежной и тающей.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 180 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Сахар – 120 гр.

Молоко – 140 гр.

Масло сливочное – 120 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Шоколад черный – 60 гр.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов. Подготовьте все продукты по списку.

Шаг 2. Сливочное масло растопите в кастрюле на плите или в микроволновой печи.

Шаг 3. Топленое масло немного остудите, влейте к нему молоко и добавьте ванилин, перемешайте. Отставьте смесь в сторонку.

Шаг 4. В миску просейте пшеничную муку, разрыхлитель для теста и какао. Добавьте сахар и щепотку соли. Все хорошо перемешайте, проверьте, чтобы не осталось комков. Можно дополнительно просеять смесь через сито.

Шаг 5. Шоколад порубите ножом на мелкие кусочки. Если вы любите более сладкий вкус, то можно использовать плитку молочного шоколада.

Шаг 6. В объемной миске соедините сухие ингредиенты и сливочно-молочную смесь. Масса должна быть однородной, но не стоит долго вымешивать.

Шаг 7. Далее в тесто добавьте шоколадную крошку, перемешайте.

Шаг 8. Тесто готово, разложите его в формы. Наполняйте их не до самого верха, тесто в процессе выпекания вырастет.

Шаг 9. Выпекайте шоколадные маффины в течение 20 минут. Готовность проверяйте проколом деревянной зубочистки. Немного остудите выпечку и можно пробовать. Приятного аппетита!

Творожные маффины

Творожные маффины – вкусный десерт для будней и праздников. Для будничного чаепития выпечку можно посыпать сахарной пудрой. А для нарядного праздничного десерта, творожные маффины дополняют шапочками из крем-чиза и свежими ягодами.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 35-40 мин.

Порции – 12-16.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Масло сливочное – 120 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Орехи грецкие очищенные – 50 гр.

Сахар – 150 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 250 гр.

Соль поваренная – на кончике ножа.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и оставьте при комнатной температуре на полчаса. За это время оно подтает и станет мягким.

Шаг 2. Творог протрите через мелкое сито или пробейте погружным блендером. Ядра грецких орехов просушите на сковороде и порубите ножом.

Шаг 3. Разбейте в миску куриные яйца, всыпьте оба вида сахара и взбейте ингредиенты миксером до однородной пышной массы. Творожную массу добавьте к мягкому сливочному маслу и смешайте эти продукты погружным блендером.

Шаг 4. Затем соедините яичную и творожную массы. Муку просейте через сито, вместе с солью и разрыхлителем для теста. Затем полученную смесь частями добавьте в тесто и каждый раз перемешивайте миксером.

Шаг 5. В последнюю очередь добавьте грецкие орехи. Разложите тесто по формочкам. Выпекайте маффины при 180 градусах в течение 20-25 минут.

Шаг 6. Выпечку слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю. Приятного аппетита!

Маффины на кефире

Маффины на кефире – довольно простая выпечка. Тесто получается нежным, без ярко выраженного вкуса, поэтому всегда можно добавить любые ягоды и сухофрукты. Тогда маффины будут пышными и сочными, от них невозможно будет оторваться.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 120 гр.

Сахар – 150 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо куриное крупное – 2 шт.

Мука пшеничная высшего сорта – 250 гр.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Сразу включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов.

Шаг 2. На медленном огне растопите сливочное масло. Затем остудите его до комнатной температуры.

Шаг 3. В широкую миску разбейте куриные яйца и взбейте их миксером до светлой массы на средней скорости миксера.

Шаг 4. Не прекращая взбивать понемногу всыпайте сахар во взбитые яйца и ванилин.

Шаг 5. Работайте миксером в течение 5-8 минут, взбитая масса будет напоминать плотную светлую пену.

Шаг 6. Теперь в полученную массу влейте топленое масло комнатной температуры, перемешайте.

Шаг 7. Нельзя добавлять в тесто очень холодный или горячий кефир. Его следует либо заранее достать из холодильника, либо подогреть на медленном огне и остудить. Влейте кефир в тесто и хорошо перемешайте.

Шаг 8. Пшеничную муку, соль и разрыхлитель для теста смешайте в отдельной емкости.

Шаг 9. Смесь сухих ингредиентов добавьте в жидкую часть теста, перемешивайте медленными аккуратными движениями, чтобы не сбить пышность яичной массы.

Шаг 10. При этом не должно остаться мучных комков.

Шаг 11. Тесто выкладывайте в специальные формы столовой ложкой, наполняйте их на 2/3 объема.

Шаг 12. Выпекайте маффины в течение 20-25 минут. Готовность выпечки проверяйте зубочисткой, после прокола она должна остаться сухой.

Шаг 13. Готовые маффины остудите на решетке и подавайте в качестве десерта к чаю. Приятного аппетита!

Маффины в силиконовых формочках в духовке

Маффины в силиконовых формочках в духовке получаются пышными и румяными, к тому же тесто не прилипает к стенкам и дну. Такие мини-кексы готовятся просто и быстро, рецепт можно использовать, когда гости на пороге, детки захотели сладкого или нужно сообразить, что-то для ссобойки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 1 ст.

Ванилин – 1 гр.

Масло растительное без запаха – 50 мл.

Мука пшеничная высший сорт – 1 ст.

Клюква сушеная – 100 гр.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов. Силиконовые формочки смочите водой. Куриные яйца взбивайте с сахаром и ванилином до пышной светлой пены в течение 5 минут на максимальной скорости.

Шаг 2. Продолжая взбивать влейте в массу растительное масло тонкой струйкой.

Шаг 3. Пшеничную муку просейте через сито и небольшими частями всыпайте ее к взбитым яйцам. Тесто перемешивайте лопаткой медленными движениями снизу вверх.

Шаг 4. Сушеную клюкву помойте и просушите. Этот ингредиент добавляйте по желанию, также можно заменить клюкву другими сухофруктами. Добавьте клюкву в тесто и перемешайте его.

Шаг 5. Затем разложите тесто для маффинов по силиконовым формочкам. Формы с тестом расположите на противне и отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут.

Шаг 6. Маффины остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Маффины с сыром

Маффины с сыром – это оригинальная и очень питательная выпечка, которую можно испечь на завтрак или подать в качестве закуски на праздничный стол. Сыр можно брать абсолютно любой на ваше усмотрение, он во многом определяет вкус маффинов.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 35-40 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Мука пшеничная высшего сорта – 1 ст.

Молоко – 1 ст.

Соль поваренная – ¼ ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Паприка молотая – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр натрите на терке с мелкими отверстиями.

Шаг 2. В глубокую миску просейте пшеничную муку, добавьте к ней разрыхлитель для теста, паприку и молотый красный перец.

Шаг 3. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре на полчаса-час. Затем подтаявшее масло смешайте с яйцом и молоком. В полученную массу добавьте сухие ингредиенты, перемешайте. Затем всыпьте сырную стружку, еще раз хорошо перемешайте тесто.

Шаг 4. Разложите сырное тесто в силиконовые формы и посыпьте сверху кунжутом. Выпекайте при 200 градусах в течение 15-20 минут.

Шаг 5. Готовая выпечка очень легко извлекается из форм и получается румяной и ароматной. Подавайте сырные маффины с чаем или, например, с куриным бульоном. Приятного аппетита!

Банановые маффины

Банановые маффины – выпечка с ярким вкусом и влажным мякишем. Маффины обычно выпекают в специальных силиконовых формочках. Прелесть этой выпечки в ее простоте и скорости приготовления. Поэтому маффины так часто готовят именно на завтрак.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Банан спелый – 1 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар – 80 гр.

Яйцо куриное крупное – 1 шт.

Мука пшеничная высшего сорта – 130 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте все продукты по списку, банан помойте горячей водой.

Шаг 2. Банан натрите на терке или разомните вилкой, если он очень спелый и мягкий. К банановой массе добавьте сахар и куриное яйцо, хорошо перемешайте.

Шаг 3. Сливочное масло натрите на терке с крупными отверстиями. Выложите стружку в миску.

Шаг 4. Просейте через сито пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Всыпьте смесь в миску с бананом и маслом, перемешайте тесто до однородной консистенции.

Шаг 5. В небольшие силиконовые формочки разложите полученное тесто. Наполняйте их на 2/3 объема. Затем выпекайте маффины в духовке при 180 градусов в течение 20 минут.

Шаг 6. Готовые банановые маффины остудите на решетке и подавайте к чаю на стол. Приятного аппетита!

Маффины с шоколадом внутри

Маффины с шоколадом внутри – выпечка с сюрпризом. Это особенные маффины, которые готовятся по-особенному. Для начинки вы можете выбрать любой вид шоколада: белый, молочный или черный, – какой больше по душе.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кефир 3,2 % – 1 ст.

Экстракт ванильный – ½ ч.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 150 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Мука пшеничная высший сорт – 250 гр.

Плитка шоколада молочного – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты, шоколад можно взять любой по вашему вкусу.

Шаг 2. В миску для замеса теста разбейте куриные яйца, всыпьте сахар и взбейте ингредиенты венчиком.

Шаг 3. Добавьте разрыхлитель для теста. Его можно заменить гашеной уксусом содой.

Шаг 4. Во взбитые яйца влейте кефир и добавьте экстракт ванили, перемешайте.

Шаг 5. В тесто добавьте просеянную через сито пшеничную муку.

Шаг 6. Тесто разделите на две части, в одну добавьте какао и хорошо перемешайте.

Шаг 7. В силиконовые формы влейте до половины белое тесто. В каждую формочку положите по кусочку шоколадки.

Шаг 8. Сверху влейте шоколадное тесто, чтобы оно покрыло кусочки шоколада.

Шаг 9. Выпекайте маффины в духовке при 200 градусах 20-25 минут. Готовность выпечки проверяйте проколом зубочистки. Перед тем, как подать маффины с шоколадом к чаю, остудите их. Приятного аппетита!

ПП морковные маффины

ПП морковные маффины позволят вам питаться вкусно и соблюдать все принципы правильного питания. Но выпечка понравится не только тем, кто следит за потреблением лишних калорий, но и сладкоежкам. Морковка придает маффинам неповторимый вкус и яркий цвет.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Морковка – 100 гр.

Кефир обезжиренный – 80 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука пшеничная цельнозерновая – 90 гр.

Мед натуральный – 1 ст.л.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите и помойте морковку, подготовьте все остальные продукты по списку.

Шаг 2. На мелкой терке натрите морковку. В миску разбейте куриное яйцо, влейте кефир и выложите измельченную морковку.

Шаг 3. Добавьте столовую ложку натурального меда и щепотку соли.

Шаг 4. Смешайте цельнозерновую муку с разрыхлителем для теста.

Шаг 5. Просейте муку с разрыхлителем через сито в миску. Вымесите морковное тесто до однородности.

Шаг 6. Формы для маффинов смажьте растительным маслом. Затем распределите в них морковное тесто. Выпекайте маффины в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Шаг 7. Аппетитные, полезные и безумно вкусные морковные маффины готовы, подавайте их на стол после того, как они немного остынут. Приятного аппетита!

Маффины с вишней

Маффины с вишней – пышная выпечка со сбалансированным кисло-сладким вкусом. Конечно, ягоды использовать нужно без косточек, свежие или замороженные. С таким печеным десертом ваше чаепитие или кофе-пауза станет настоящей сказкой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 24.

Ингредиенты:

Яйца куриные крупные – 3 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Мука пшеничная высшего сорта – 380-400 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Сода пищевая – ½ ч.л.

Соль поваренная – ½ ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Сметана – 350 гр.

Вишня без косточек – 180 гр.

Экстракт ванильный – 1 ч.л.

Сахар – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На медленном огне растопите сливочное масло и остудите его. Яйца также заранее достаньте из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Включите духовку и прогрейте ее до 170 градусов.

Шаг 2. В формочки для маффинов вложите бумажные вкладыши и смажьте их любым маслом. В миску просейте через мелкое сито пшеничную муку, разрыхлитель для теста, пищевую соду, молотую корицу и соль.

Шаг 3. В другой, большей по объему миске смешайте яйца и сахар при помощи миксера. Затем в воздушную массу влейте топленое сливочное масло, выложите сметану и добавьте ванильный экстракт.

Шаг 4. Далее соедините смесь сухих ингредиентов и жидкую часть теста. В полученную однородную массу выложите вишню без косточек, перемешайте.

Шаг 5. Формочки для маффинов наполните тестом на 2/3 их объема. Распределите формы на противне.

Шаг 6. Выпекайте маффины с вишней в духовке в течение 20-30 минут. Извлеките их из духовки и оставьте на 5 минут, чтобы немного остыли. Затем выньте их из формочек на решетку, чтобы они полностью остыли. Приятного аппетита!