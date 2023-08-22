Майонезный соус с зеленью: рецепт без яиц

Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет вам, как за минимум времени приготовить нечто уникальное — натуральный майонез без вредных консервантов и усилителей вкуса. Этот майонезный соус не нуждается в сырых яйцах, уксусе и сахаре, что делает его более диетическим и экономным.

Зелень же придает ему некой пикантности во вкусе и приятного фисташкового оттенка. Такой майонезный соус с зеленью можно запросто использовать в качестве заправки в салаты и для закусок из лаваша. Он легкий, в меру густой и очень аппетитный на вид. Лучше магазинного в разы! Ранее мы писали, как приготовить классический майонез в домашних условиях.

Майонезный соус с зеленью: советы по приготовлению

Поверьте, такой натуральный майонезный соус без вредных добавок куда проще и быстрее приготовить дома, нежели искать в супермаркетах. Весь процесс занимает около минуты, причем вкус соуса легко менять с каждым новым приготовлением — добавляйте любимые специи и зелень, экспериментируйте с остротой. В основе рецепта лежит нерафинированное оливковое масло холодного отжима.

Ингредиенты

Молоко50 мл Оливковое масло100 мл Лимонный сок3 ст. л. Чеснок1 зуб. Соль0.5 ч. л. Зеленый перец по вкусу Петрушка по вкусу

Приготовление

Перелейте молоко в высокий удобный стакан. Добавьте к нему оливковое масло и взбейте минуту блендером, не отрывая ножа от дна. Затем влейте сок половины лимона, добавьте соль, мелко нарежьте чеснок, нашинкуйте лук и петрушку. Поперчите и снова все перемешайте в однородную массу. Если хотите получить более густую консистенцию, добавьте 0,5 ч. л. крахмала, разбавленного в воде, и еще раз взбейте.

Этот соус замечательный тем, что куда его не добавь, он только украсит исходный вкус блюда, придаст сочности и нежности. Его запросто можно давать детям (в умеренных количествах), ведь в нём нет ничего вредного. Пробуйте, друзья! Напомним, как правильно варить идеальные яйца всмятку.