Макароны в мультиварке

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Макароны в мультиварке — это простые и в то же время вкусные блюда, приготовление которых экономит время и не доставляет неудобств. Макароны готовят с фаршем, мясом тушенкой или птицей. Для тех, кто не употребляет мясо и все производные, можно обойтись зажаркой из овощей. Здесь собраны различные варианты – от самых простых до более сложных рецептов.

Макароны с фаршем по-флотски в мультиварке Редмонд

Макароны с фаршем по-флотски в мультиварке Редмонд – рецепт, который освоит как профессионал, так и любитель. Приготовление блюда занимает менее получаса, что оценят занятые люди, которые не любят долго стоять у плиты. Кулинарная помощница значительно экономит время и освобождает от постоянного контроля.

Макароны в мультиварке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свиной фарш 250 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь ½ шт.
  • Масло подсолнечное 30 мл.
  • Масло сливочное 30 гр.
  • Макароны 250 гр. (из твердых сортов пшеницы)
  • Кипяток 750 мл.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 25 мин.

  1. Макароны в мультиварке

    Макароны в мультиварке готовятся очень легко. Очистив лук и промыв, мелко рубим. Освободив морковь от кожицы, мелко трем. Закладываем в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Активируем программу «Жарка» и пассеруем овощи. После чего выгружаем фарш.

  2. Макароны в мультиварке

    Готовим, помешивая. Сдабриваем кусочком сливочного масла (можно взять топленое) и приправляем специями и солью.

  3. Макароны в мультиварке

    Выгружаем сухие макаронные изделия.

  4. Макароны в мультиварке

    Перемешав, обжариваем.

  5. Макароны в мультиварке

    Заливаем кипяток. Жидкость должна немного покрывать содержимое.

  6. Макароны в мультиварке

    Закрыв прибор, активируем режим «Паста». Ко времени, указанному на пачке добавляем 5 минут и нажимаем «Старт». По завершении программы, открываем помощницу.

  7. Макароны в мультиварке

    Перемешав, сервируем и украшаем блюдо. Приятного аппетита!

Макароны с курицей в мультиварке

Макароны с курицей в мультиварке обладают изумительным вкусом и незабываемым запахом. Блюдо подходит для сытного обеда или ужина. Сливки придают курице сочность и нежность. Полноценное блюдо выглядит достойно не только в качестве повседневного меню, но и подойдет для особенного события.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч 00 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 600 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр – 100 гр.
  • Томаты – 2 шт.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Макаронные изделия – 300 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Базилик – 5 веточек.
  • Зелень – для украшения.
  • Сливки 20% – 200 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюльку прибора вливаем 600 миллилитров воды. Запускаем прибор в режиме «Варка» и засыпаем макаронные изделия. Прикрыв крышку, нажимаем «Старт». После сигнала процеживаем, солим и сдабриваем сливочным маслом. Отставляем в сторону.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Подготовленное филе мелко режем.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Запускаем режим «Жарка». Наливаем растительное масло и готовим курицу 10 минут, не забывая помешивать.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Тем временем промытые томаты режем кубиком. Ополаскиваем базилик и обрываем листочки.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Возвращаем макароны в чашу.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. Выгружаем томаты.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. Измельчив, забрасываем базилик.

Макароны в мультиварке

Шаг 8. Объединяем сливки с яйцами. Солим и перчим. Сливки используем любой жирности. 10% вполне подойдут.

Макароны в мультиварке

Шаг 9. Взболтав, всыпаем крупно натертый сыр.

Макароны в мультиварке

Шаг 10. Доводим до однородности.

Макароны в мультиварке

Шаг 11. Отправляем заливку к содержимому мультиварки. Размешиваем.

Макароны в мультиварке

Шаг 12. Переводим прибор в режим «Выпечка». Закрываем и запускаем таймер на полчаса. После звукового сигнала открываем, сервируем блюдо и присыпаем тертым сыром. Украшаем по желанию. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Макароны с тушенкой в мультиварке

Макароны с тушенкой в мультиварке готовятся просто и хорошо насыщают. Для блюда подходит любая тушенка. Я обычно использую продукт домашнего приготовления или магазинную хорошего качества. Минимум ингредиентов доставят максимум удовольствий и не нужно постоянно контролировать процесс.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Тушенка – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Макароны – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем качественную тушенку и макароны твердых сортов.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. В емкость мультиварки выгружаем тушенку. Я беру собственного приготовления. Это может быть мясо или птица.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Закладываем макаронные изделия. Разновидность не имеет значения.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Заливаем горячей водой на 1 сантиметр выше содержимого.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Закрываем агрегат и запускаем в режиме «Тушение» на 40 минут. Если макароны мелкие, достаточно 15 минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. После звукового сигнала открываем прибор. Блюдо выглядит аппетитно, а макароны остаются в целом состоянии.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. Перемешав, сервируем и зовем домашних обедать. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Макароны в мультиварке с мясом

Макароны в мультиварке с мясом представляют собой полноценный сытный прием пищи. Вместо свинины можно использовать другое мясо – постное или пожирнее. Приготовление не обременит своим процессом даже самых занятых. Приготовление в мультиварке не требует постоянного контроля.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Свинина – 350 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Макароны – 450 гр.
  • Вода – 750 мл.
  • Приправа – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв мясо и просушив, нарезаем средними кусочками. Выгружаем в чашу и активируем режим «Выпечка», запускаем таймер на 20 минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Очищаем лук, морковку и сладкий перец. Нарезав овощи кубиками или полосками, выгружаем к протушенной свинине. Продолжаем обжарку еще 10 минут. Овощной набор можно спокойно адаптировать под себя, добавив томаты, кабачки или баклажаны.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Выгружаем макароны. Можно использовать различные виды. Мелкую паутинку лучше не брать. Иначе блюдо превратится в кашу.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Перемешав, солим и вливаем кипяток. Уровень жидкости не должен превышать содержимое.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Переключаем агрегат в режим «Плов», готовим с закрытой крышкой. После сигнала открываем и проверяем на готовность.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. Разложив на порции, приступаем к поеданию. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Запеканка из макарон в мультиварке

Запеканка из макарон в мультиварке обладает необыкновенным вкусом. Обычно подают запеканку в теплом виде, но и в остывшем состоянии она не потеряет свои вкусовые качества. Сытную запеканку можно приготовить из любых макаронных изделий. Используя различные виды основного ингредиента, запеканка каждый раз будет менять внешний вид.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр – 100 гр.
  • Бекон – 80 гр.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Макароны – 250 гр.
  • Вода – 750 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа универсальная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны предварительно отвариваем в режиме «Варка», залив кипятком так, чтобы жидкость покрывала их. Запускаем таймер на 10 минут. Процеживаем макароны. Если остались макароны с ужина, то время на приготовление значительно сократится.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Пока варятся макароны, соединяем яйца со сметаной.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Взбалтываем до однородности при помощи венчика.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Мелко режем бекон, трем сыр. Треть сырной стружки оставляем для посыпки. Остальную объединяем с беконом и яичной смесью. Приправляем. Тщательно вымешиваем с макаронами.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Смазываем сливочным маслом емкость помощницы и выкладываем основу. Остальное масло раскладываем поверху. Присыпаем сыром.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. Закрыв крышку прибора, запускаем режим «Выпечка» на полчаса.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. После сигнала открываем крышку, вставляем контейнер для варки на пару и переворачиваем чашу. Достаем запеканку.

Макароны в мультиварке

Шаг 8. Перекладываем изделие на блюдо и декорируем.

Макароны в мультиварке

Шаг 9. Разрезав на части, презентуем к столу. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Макароны с сосисками в мультиварке

Макароны с сосисками в мультиварке – бюджетное блюдо, которое нравится многим. Реализация рецепта займет не более 15 минут. Угощение придется по вкусу многим. Особенно такие макароны оценят студенты, холостяки или просто занятые люди. Дети тоже будут в восторге.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Сосиски – 5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 1 ст.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Макароны твердых сортов – 300 гр.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Продукты берем качественные и проверенные.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. С сосисок снимаем оболочку и нарезаем пятаками. Запускаем мультиварку в режиме «Жарка».

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Налив оливковое масло, загружаем сосиски. Переключаем прибор на программу «Тушение» на 7 минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Когда сосиски обжарятся, засыпаем макароны и вливаем кипяток так, чтобы уровень жидкости покрывал макароны наполовину.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Подсолив, размешиваем.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. Закрываем прибор и готовим 15-20 минут. Спустя 10 минут проверяем готовность. При необходимости доготавливаем при закрытой крышке.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. Сервируем обед и садимся трапезничать. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Макароны с грибами в мультиварке

Макароны с грибами в мультиварке – рецепт, который сможет повторить даже начинающий кулинар. Грибы каждый использует разные. Все зависит от предпочтений. Непередаваемый аромат превращает доступные ингредиенты в гастрономический шедевр. И все это не ударит по карману, особенно если у вас есть собственные заготовки из грибов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грибы – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Макароны – 250 гр.
  • Горячая вода – 700 мл.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составив ингредиенты, включаем в сеть агрегат. Наливаем подсолнечное масло, включив функцию «Жарка». Очищенную луковицу нарезаем кубиками. Выгружаем и пассеруем до прозрачности.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Предварительно очищенные и промытые грибы разрезаем. У меня была заготовка из жареных лесных грибов. Но подойдут и магазинные шампиньоны. Отправляем к луку.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Пассеруем 5 минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Засыпаем макароны. Подойдут рожки, спиральки, ракушки, спагетти. Вермишель использовать не советую, она готовится быстро и есть опасение, что блюдо превратится в кашу.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Сдабриваем специями. Доливаем горячую воду. Переключаем мультиварку в режим «Тушение» на полчаса. Закрыв крышку, готовим, пока не прозвучит сигнал.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. После оповещения открываем помощницу.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. Распределяем угощение по тарелкам. Посыпаем листочками зелени и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Спагетти в мультиварке в сливочном соусе

Спагетти в мультиварке в сливочном соусе готовятся совершенно не сложно. Блюдо выглядит презентабельно и подходит не только на каждый день, но и для встречи гостей. Сливки и ароматный бекон делают вкус угощения богатым и запоминающимся.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Бекон – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук зеленый – 2-3 стебля.
  • Сыр твердый – 40 гр.
  • Масло подсолнечное – 1 ч.л.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Спагетти – 150 гр.
  • Сливки 15% – 70 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок сушеный – 2-3 щепотки.
  • Кипяток – 500-700 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем указанные продукты в одном месте.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Включив прибор, нажимаем на кнопку «Варка» или «Суп». Наливаем 500-700 миллилитров кипятка. Активируем таймер на 15 минут. Опускаем спагетти в кипящую воду и готовим 8 минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Бекон нарезаем кубиком, мелко натираем сыр.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Объединяем сливки с сыром и желтком.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Растираем компоненты, солим и перчим. Приправляем сухим чесноком. Перемешиваем до однородного состояния.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. Отваренные спагетти процеживаем. Ополаскиваем кастрюльку и вытираем. Отправляем бекон и наливаем немного подсолнечного масла, обжариваем, переключив прибор в режим «Жарка». Готовим 5 минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. Как только бекон подрумянится, забрасываем макароны.

Макароны в мультиварке

Шаг 8. Выливаем соус. Хорошо перемешав, прогреваем пару минут.

Макароны в мультиварке

Шаг 9. Аппетитное блюдо сервируем порционно, присыпав рубленой зеленью!

Макароны в мультиварке

Шаг 10. Зовем гостей трапезничать.

Макароны в мультиварке

Шаг 11. Никто не устоит, гарантирую! Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Макароны в мультиварке Поларис с фаршем

Макароны в мультиварке Поларис с фаршем хорошо насыщают, а сам процесс не доставит неудобств при реализации рецепта. Аппетитные макароны приготовит даже дилетант. Рецепт максимально простой и сытный. Блюдо пользуется повышенной популярностью и понравится занятым людям.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Макароны – 150 гр.
  • Вода – по усмотрению.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Очищаем лук. Достаем помощницу. Берем мясной или фарш из птицы.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Активируем программу «Жарка», установив 150°. Наливаем подсолнечное масло. Пока прибор прогревается, мелко нарезаем лук. Отправляем в чашу и обжариваем. Как только лук станет прозрачным, выкладываем фарш. Солим и перчим. Перемешав, готовим, пока мясо не станет светлым.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Засыпаем макароны, немного обжариваем.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Заливаем кипятком, досаливаем. Жидкость должна покрывать содержимое. При желании приправляем специями.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Переключаем программу на «Плов». Закрыв прибор, выставляем полчаса и запускаем кнопкой «Старт».

Макароны в мультиварке

Шаг 6. После завершения программы открываем мультиварку и перемешиваем блюдо. Распределив по порциям, подаем на обед. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

Макароны с овощами в мультиварке

Макароны с овощами в мультиварке подходят для всех, кто не любит заморачиваться над приготовлением пищи. Овощной набор может быть самым различным. Добавляя новый ингредиент, блюдо приобретает новые краски и каждый раз может быть разным по вкусу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 350 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Макароны – 200 гр.
  • Вода – 2-2,5 ст.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив лук, мелко нарезаем. Морковь избавляем от кожуры и крупно натираем. В емкость мультиварки наливаем подсолнечное масло и выгружаем нарезку.

Макароны в мультиварке

Шаг 2. Включив режим «Жарка» или «Выпечка», пассеруем до мягкости. Моем болгарский перец и томаты, режем мелким кубиком, предварительно освободив от семян и плодоножек. С помидора снимаем кожицу, обдав овощ кипятком. Отправляем к обжарке.

Макароны в мультиварке

Шаг 3. Обжарив 5 минут, кладем фарш (можно взять мясной или смешанный) и рубленый чеснок. Солим и приправляем специями по вкусу. Для тех, кто не ест мясные полуфабрикаты, можно обойтись без фарша.

Макароны в мультиварке

Шаг 4. Готовим, перемешивая, пока фарш не станет светлым.

Макароны в мультиварке

Шаг 5. Далее всыпаем макароны. Используем рожки, ракушки, спиральки.

Макароны в мультиварке

Шаг 6. Доливаем кипяток. Жидкость должна чуть прикрывать макароны. Переводим прибор в режим «Макароны» или «Тушение». Время в программу закладывается по умолчанию. Закрываем и готовим до звукового оповещения.

Макароны в мультиварке

Шаг 7. По окончании процесса открываем мультиварку, аккуратно перемешиваем. Посыпаем рубленой зеленью.

Макароны в мультиварке

Шаг 8. Сервируем и кушаем. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке

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