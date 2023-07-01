Макароны в мультиварке — это простые и в то же время вкусные блюда, приготовление которых экономит время и не доставляет неудобств. Макароны готовят с фаршем, мясом тушенкой или птицей. Для тех, кто не употребляет мясо и все производные, можно обойтись зажаркой из овощей. Здесь собраны различные варианты – от самых простых до более сложных рецептов.

Макароны с фаршем по-флотски в мультиварке Редмонд

Макароны с фаршем по-флотски в мультиварке Редмонд – рецепт, который освоит как профессионал, так и любитель. Приготовление блюда занимает менее получаса, что оценят занятые люди, которые не любят долго стоять у плиты. Кулинарная помощница значительно экономит время и освобождает от постоянного контроля.

Ингредиенты –+4 порц.

Свиной фарш 250 гр.

Соль по вкусу

Лук репчатый 1 шт.

Морковь ½ шт.

Масло подсолнечное 30 мл.

Масло сливочное 30 гр.

Макароны 250 гр. (из твердых сортов пшеницы)

Кипяток 750 мл.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 25 мин.

Макароны в мультиварке готовятся очень легко. Очистив лук и промыв, мелко рубим. Освободив морковь от кожицы, мелко трем. Закладываем в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Активируем программу «Жарка» и пассеруем овощи. После чего выгружаем фарш. Готовим, помешивая. Сдабриваем кусочком сливочного масла (можно взять топленое) и приправляем специями и солью. Выгружаем сухие макаронные изделия. Перемешав, обжариваем. Заливаем кипяток. Жидкость должна немного покрывать содержимое. Закрыв прибор, активируем режим «Паста». Ко времени, указанному на пачке добавляем 5 минут и нажимаем «Старт». По завершении программы, открываем помощницу. Перемешав, сервируем и украшаем блюдо. Приятного аппетита!

Макароны с курицей в мультиварке

Макароны с курицей в мультиварке обладают изумительным вкусом и незабываемым запахом. Блюдо подходит для сытного обеда или ужина. Сливки придают курице сочность и нежность. Полноценное блюдо выглядит достойно не только в качестве повседневного меню, но и подойдет для особенного события.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч 00 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Сыр – 100 гр.

Томаты – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Макаронные изделия – 300 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Базилик – 5 веточек.

Зелень – для украшения.

Сливки 20% – 200 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюльку прибора вливаем 600 миллилитров воды. Запускаем прибор в режиме «Варка» и засыпаем макаронные изделия. Прикрыв крышку, нажимаем «Старт». После сигнала процеживаем, солим и сдабриваем сливочным маслом. Отставляем в сторону.

Шаг 2. Подготовленное филе мелко режем.

Шаг 3. Запускаем режим «Жарка». Наливаем растительное масло и готовим курицу 10 минут, не забывая помешивать.

Шаг 4. Тем временем промытые томаты режем кубиком. Ополаскиваем базилик и обрываем листочки.

Шаг 5. Возвращаем макароны в чашу.

Шаг 6. Выгружаем томаты.

Шаг 7. Измельчив, забрасываем базилик.

Шаг 8. Объединяем сливки с яйцами. Солим и перчим. Сливки используем любой жирности. 10% вполне подойдут.

Шаг 9. Взболтав, всыпаем крупно натертый сыр.

Шаг 10. Доводим до однородности.

Шаг 11. Отправляем заливку к содержимому мультиварки. Размешиваем.

Шаг 12. Переводим прибор в режим «Выпечка». Закрываем и запускаем таймер на полчаса. После звукового сигнала открываем, сервируем блюдо и присыпаем тертым сыром. Украшаем по желанию. Приятного аппетита!

Макароны с тушенкой в мультиварке

Макароны с тушенкой в мультиварке готовятся просто и хорошо насыщают. Для блюда подходит любая тушенка. Я обычно использую продукт домашнего приготовления или магазинную хорошего качества. Минимум ингредиентов доставят максимум удовольствий и не нужно постоянно контролировать процесс.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Тушенка – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Макароны – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем качественную тушенку и макароны твердых сортов.

Шаг 2. В емкость мультиварки выгружаем тушенку. Я беру собственного приготовления. Это может быть мясо или птица.

Шаг 3. Закладываем макаронные изделия. Разновидность не имеет значения.

Шаг 4. Заливаем горячей водой на 1 сантиметр выше содержимого.

Шаг 5. Закрываем агрегат и запускаем в режиме «Тушение» на 40 минут. Если макароны мелкие, достаточно 15 минут.

Шаг 6. После звукового сигнала открываем прибор. Блюдо выглядит аппетитно, а макароны остаются в целом состоянии.

Шаг 7. Перемешав, сервируем и зовем домашних обедать. Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке с мясом

Макароны в мультиварке с мясом представляют собой полноценный сытный прием пищи. Вместо свинины можно использовать другое мясо – постное или пожирнее. Приготовление не обременит своим процессом даже самых занятых. Приготовление в мультиварке не требует постоянного контроля.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1шт.

Морковь – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Макароны – 450 гр.

Вода – 750 мл.

Приправа – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв мясо и просушив, нарезаем средними кусочками. Выгружаем в чашу и активируем режим «Выпечка», запускаем таймер на 20 минут.

Шаг 2. Очищаем лук, морковку и сладкий перец. Нарезав овощи кубиками или полосками, выгружаем к протушенной свинине. Продолжаем обжарку еще 10 минут. Овощной набор можно спокойно адаптировать под себя, добавив томаты, кабачки или баклажаны.

Шаг 3. Выгружаем макароны. Можно использовать различные виды. Мелкую паутинку лучше не брать. Иначе блюдо превратится в кашу.

Шаг 4. Перемешав, солим и вливаем кипяток. Уровень жидкости не должен превышать содержимое.

Шаг 5. Переключаем агрегат в режим «Плов», готовим с закрытой крышкой. После сигнала открываем и проверяем на готовность.

Шаг 6. Разложив на порции, приступаем к поеданию. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон в мультиварке

Запеканка из макарон в мультиварке обладает необыкновенным вкусом. Обычно подают запеканку в теплом виде, но и в остывшем состоянии она не потеряет свои вкусовые качества. Сытную запеканку можно приготовить из любых макаронных изделий. Используя различные виды основного ингредиента, запеканка каждый раз будет менять внешний вид.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Сыр – 100 гр.

Бекон – 80 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Макароны – 250 гр.

Вода – 750 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа универсальная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны предварительно отвариваем в режиме «Варка», залив кипятком так, чтобы жидкость покрывала их. Запускаем таймер на 10 минут. Процеживаем макароны. Если остались макароны с ужина, то время на приготовление значительно сократится.

Шаг 2. Пока варятся макароны, соединяем яйца со сметаной.

Шаг 3. Взбалтываем до однородности при помощи венчика.

Шаг 4. Мелко режем бекон, трем сыр. Треть сырной стружки оставляем для посыпки. Остальную объединяем с беконом и яичной смесью. Приправляем. Тщательно вымешиваем с макаронами.

Шаг 5. Смазываем сливочным маслом емкость помощницы и выкладываем основу. Остальное масло раскладываем поверху. Присыпаем сыром.

Шаг 6. Закрыв крышку прибора, запускаем режим «Выпечка» на полчаса.

Шаг 7. После сигнала открываем крышку, вставляем контейнер для варки на пару и переворачиваем чашу. Достаем запеканку.

Шаг 8. Перекладываем изделие на блюдо и декорируем.

Шаг 9. Разрезав на части, презентуем к столу. Приятного аппетита!

Макароны с сосисками в мультиварке

Макароны с сосисками в мультиварке – бюджетное блюдо, которое нравится многим. Реализация рецепта займет не более 15 минут. Угощение придется по вкусу многим. Особенно такие макароны оценят студенты, холостяки или просто занятые люди. Дети тоже будут в восторге.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Сосиски – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 ст.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Макароны твердых сортов – 300 гр.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Продукты берем качественные и проверенные.

Шаг 2. С сосисок снимаем оболочку и нарезаем пятаками. Запускаем мультиварку в режиме «Жарка».

Шаг 3. Налив оливковое масло, загружаем сосиски. Переключаем прибор на программу «Тушение» на 7 минут.

Шаг 4. Когда сосиски обжарятся, засыпаем макароны и вливаем кипяток так, чтобы уровень жидкости покрывал макароны наполовину.

Шаг 5. Подсолив, размешиваем.

Шаг 6. Закрываем прибор и готовим 15-20 минут. Спустя 10 минут проверяем готовность. При необходимости доготавливаем при закрытой крышке.

Шаг 7. Сервируем обед и садимся трапезничать. Приятного аппетита!

Макароны с грибами в мультиварке

Макароны с грибами в мультиварке – рецепт, который сможет повторить даже начинающий кулинар. Грибы каждый использует разные. Все зависит от предпочтений. Непередаваемый аромат превращает доступные ингредиенты в гастрономический шедевр. И все это не ударит по карману, особенно если у вас есть собственные заготовки из грибов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Грибы – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Макароны – 250 гр.

Горячая вода – 700 мл.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составив ингредиенты, включаем в сеть агрегат. Наливаем подсолнечное масло, включив функцию «Жарка». Очищенную луковицу нарезаем кубиками. Выгружаем и пассеруем до прозрачности.

Шаг 2. Предварительно очищенные и промытые грибы разрезаем. У меня была заготовка из жареных лесных грибов. Но подойдут и магазинные шампиньоны. Отправляем к луку.

Шаг 3. Пассеруем 5 минут.

Шаг 4. Засыпаем макароны. Подойдут рожки, спиральки, ракушки, спагетти. Вермишель использовать не советую, она готовится быстро и есть опасение, что блюдо превратится в кашу.

Шаг 5. Сдабриваем специями. Доливаем горячую воду. Переключаем мультиварку в режим «Тушение» на полчаса. Закрыв крышку, готовим, пока не прозвучит сигнал.

Шаг 6. После оповещения открываем помощницу.

Шаг 7. Распределяем угощение по тарелкам. Посыпаем листочками зелени и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Спагетти в мультиварке в сливочном соусе

Спагетти в мультиварке в сливочном соусе готовятся совершенно не сложно. Блюдо выглядит презентабельно и подходит не только на каждый день, но и для встречи гостей. Сливки и ароматный бекон делают вкус угощения богатым и запоминающимся.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Бекон – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Лук зеленый – 2-3 стебля.

Сыр твердый – 40 гр.

Масло подсолнечное – 1 ч.л.

Желток яичный – 1 шт.

Спагетти – 150 гр.

Сливки 15% – 70 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок сушеный – 2-3 щепотки.

Кипяток – 500-700 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем указанные продукты в одном месте.

Шаг 2. Включив прибор, нажимаем на кнопку «Варка» или «Суп». Наливаем 500-700 миллилитров кипятка. Активируем таймер на 15 минут. Опускаем спагетти в кипящую воду и готовим 8 минут.

Шаг 3. Бекон нарезаем кубиком, мелко натираем сыр.

Шаг 4. Объединяем сливки с сыром и желтком.

Шаг 5. Растираем компоненты, солим и перчим. Приправляем сухим чесноком. Перемешиваем до однородного состояния.

Шаг 6. Отваренные спагетти процеживаем. Ополаскиваем кастрюльку и вытираем. Отправляем бекон и наливаем немного подсолнечного масла, обжариваем, переключив прибор в режим «Жарка». Готовим 5 минут.

Шаг 7. Как только бекон подрумянится, забрасываем макароны.

Шаг 8. Выливаем соус. Хорошо перемешав, прогреваем пару минут.

Шаг 9. Аппетитное блюдо сервируем порционно, присыпав рубленой зеленью!

Шаг 10. Зовем гостей трапезничать.

Шаг 11. Никто не устоит, гарантирую! Приятного аппетита!

Макароны в мультиварке Поларис с фаршем

Макароны в мультиварке Поларис с фаршем хорошо насыщают, а сам процесс не доставит неудобств при реализации рецепта. Аппетитные макароны приготовит даже дилетант. Рецепт максимально простой и сытный. Блюдо пользуется повышенной популярностью и понравится занятым людям.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Фарш мясной – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Макароны – 150 гр.

Вода – по усмотрению.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Очищаем лук. Достаем помощницу. Берем мясной или фарш из птицы.

Шаг 2. Активируем программу «Жарка», установив 150°. Наливаем подсолнечное масло. Пока прибор прогревается, мелко нарезаем лук. Отправляем в чашу и обжариваем. Как только лук станет прозрачным, выкладываем фарш. Солим и перчим. Перемешав, готовим, пока мясо не станет светлым.

Шаг 3. Засыпаем макароны, немного обжариваем.

Шаг 4. Заливаем кипятком, досаливаем. Жидкость должна покрывать содержимое. При желании приправляем специями.

Шаг 5. Переключаем программу на «Плов». Закрыв прибор, выставляем полчаса и запускаем кнопкой «Старт».

Шаг 6. После завершения программы открываем мультиварку и перемешиваем блюдо. Распределив по порциям, подаем на обед. Приятного аппетита!

Макароны с овощами в мультиварке

Макароны с овощами в мультиварке подходят для всех, кто не любит заморачиваться над приготовлением пищи. Овощной набор может быть самым различным. Добавляя новый ингредиент, блюдо приобретает новые краски и каждый раз может быть разным по вкусу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 350 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Помидоры – 1 шт.

Макароны – 200 гр.

Вода – 2-2,5 ст.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив лук, мелко нарезаем. Морковь избавляем от кожуры и крупно натираем. В емкость мультиварки наливаем подсолнечное масло и выгружаем нарезку.

Шаг 2. Включив режим «Жарка» или «Выпечка», пассеруем до мягкости. Моем болгарский перец и томаты, режем мелким кубиком, предварительно освободив от семян и плодоножек. С помидора снимаем кожицу, обдав овощ кипятком. Отправляем к обжарке.

Шаг 3. Обжарив 5 минут, кладем фарш (можно взять мясной или смешанный) и рубленый чеснок. Солим и приправляем специями по вкусу. Для тех, кто не ест мясные полуфабрикаты, можно обойтись без фарша.

Шаг 4. Готовим, перемешивая, пока фарш не станет светлым.

Шаг 5. Далее всыпаем макароны. Используем рожки, ракушки, спиральки.

Шаг 6. Доливаем кипяток. Жидкость должна чуть прикрывать макароны. Переводим прибор в режим «Макароны» или «Тушение». Время в программу закладывается по умолчанию. Закрываем и готовим до звукового оповещения.

Шаг 7. По окончании процесса открываем мультиварку, аккуратно перемешиваем. Посыпаем рубленой зеленью.

Шаг 8. Сервируем и кушаем. Приятного аппетита!