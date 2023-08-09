Макорженики с яблоками: украинский рецепт

Редакция «Со Вкусом» предлагает вам повторить рецепт макоржеников из книги «Блюда и напитки в Украине» известного кулинара Зиновии Клиновецкой. Сборник аутентичных блюд увидел мир в далеком 1913 году и содержал в себе более 1000 старинных рецептов национальной кухни из всех уголков Украины.

Макорженики с яблоками — традиционное блюдо украинской кухни, которое несправедливо забыли современные хозяйки. Наши предки считали их обязательным лакомством на Маковея. В религиозные праздники макорженики считаются поистине обрядовым блюдом. В обычный же день — это вкусный, легкий и всем доступный десерт. И правда, сочные кусочки яблок в нежном тесте, посыпанные маком и сахаром, влюбляют в себя раз и навсегда.

Макорженики с яблоками: нюансы приготовления

Количество сахара напрямую зависит от выбранного сорта яблок. Если фрукт сам по себе достаточно сладкий, то на сахаре можно сэкономить. И, наоборот, кислые плоды необходимо как следует обмакивать в подсластителе. Для большей нежности можете использовать сахарную пудру, а для дополнительного аромата — чуточку ванильного экстракта или порошок корицы.

Ингредиенты

Яблоко2 шт. Желтки3 шт. Сахар100 г Сливочное масло1 ст. л. Пшеничная мука2 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу Мак по вкусу

Приготовление

Приготовьте кляр. Разотрите яичные желтки с сахаром и ложкой размягченного до однородности масла. Добавьте муку (можно кукурузную), но так, чтобы тесто оставалось достаточно жидким. Снимите шкурку с яблок и вырежьте сердцевину, нарежьте кружочками. Разогрейте масло в сковороде, обмакните яблоки в кляре и обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон. После жарки обваляйте заготовки в смеси мака и сахара, охладите и подавайте к столу.

Поверьте, макорженики с яблоками покоряют своей простотой и вкусностью, поэтому настоятельно советуем обратить внимание на этот рецепт. Такое домашнее лакомство затмевает любые сладости из магазина. А с тем, где применять яблочную кожуру, можно ознакомиться здесь.