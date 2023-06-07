Сегодня редакция «Со Вкусом» спешит поделиться с вами чем-то особенным — ловите обалденно вкусный и простой в приготовлении маковый кекс на молоке. Выпечка получается нереально воздушной, очень мягкой и ароматной. При этом рецепт, как всегда, быстрый и с доступных ингредиентов.

Молочный кекс с маком — это чудесная домашняя выпечка, идеально дополняющая семейные посиделки с чаем, кофе или какао. Корж по итогу получится достаточно плотный, но вас это беспокоить не должно. Внутри пирог рассыпчатый и очень нежный. В качестве добавок используйте клюкву, изюм, курагу, другие сухофрукты, а также орехи.

Маковый кекс на молоке: советы по приготовлению

В рецепте ниже используется обычный покупной мак, без какой-либо предварительной обработки. Некоторые хозяйки привыкли мак отваривать. Тут смотрите сами, это лишняя влага да и на саму варку уйдет время. Если вам все-таки ближе такой вариант, то с помощью полотенца не забудьте потом убрать всю лишнюю жидкость. В конце посыпьте изделие сахарной пудрой либо украсьте шоколадной глазурью.

Ингредиенты

Пшеничная мука260 г Молоко150 мл Сахар120 г Сливочное масло100 г Яйцо2 шт. Разрыхлитель2 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Лимонная цедра по вкусу Мак4 ст. л. Соль1 щеп.

Приготовление

Мягкое сливочное масло и сахар взбейте миксером в течение 3 минут до посветления массы. Затем добавьте 2 яйца. Добавляйте их по одному, и после каждого взбивайте массу миксером. Влейте в тесто молоко и тщательно перемешайте. При помощи мелкой терки снимите цедру с одного лимона. Чистите аккуратно, не задевая белый слой, иначе будет горчить. Влейте в тесто лимонный сок и добавьте натертую цедру. Перемешайте всё до однородности. Затем просейте муку с разрыхлителем и добавьте в тесто. Размешайте заготовку с помощью миксера, чтобы масса получилась без комков. В конце добавьте 3–4 ст.л. сухого мака и перемешайте всё лопаткой. Тесто на маковый кекс готово! Форму для запекания (22–24 см) смажьте сливочным маслом (смальцем) и вылейте в нее тесто. Выпекайте маковый кекс в разогретой до 180 градусов духовке около 30–35 минут.

Если дома не оказалось молока, можете запросто заменить его йогуртом или кефиром. Это маковое лакомство настолько нежное, что просто тает во рту. Уверяем, этот кекс станет любовью всей вашей семьи. Скорее бегите его готовить и слушать хвалебные комментарии. Ранее мы писали, как приготовить элементарный пирог с замороженными ягодами.